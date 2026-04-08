Reabrir Ormuz o cesar todos los ataques, Líbano incluido: qué se sabe de la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán

El mundo contuvo el aliento la noche de este martes. La amenaza de Donald Trump de que "una civilización entera" podría perecer resonaba como el apocalipsis sobre las cúpulas de Teherán y las aguas del Golfo. Durante horas, la incertidumbre fue un peso físico; la sensación de estar a un paso de un abismo del que no se regresa. Sin embargo, en el último minuto, el estruendo de los tambores de guerra ha dejado paso a un silencio tenso, casi irreal. Washington y la República Islámica han anunciado un alto el fuego temporal de dos semanas, mediado por Pakistán. Es una pausa de 14 días que no solo busca detener los bombardeos, sino reabrir el estrecho de Ormuz, la arteria yugular de la economía mundial.

Pero bajo el anuncio de Trump en su red Truth Social y la confirmación casi inmediata del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, subyace un mapa de intereses contrapuestos y desconfianzas históricas. A partir del 10 de abril, la capital de Pakistán se convertirá en el centro de gravedad de estas negociaciones. Islamabad no es solo un anfitrión; es el puente en un diálogo que parece, a ratos, imposible. Allí se negociará un plan de diez puntos presentado por Teherán:

Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán. Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia. Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.

Una frágil tregua Lo acordado es en esencia, según los analistas, un desafío al statu quo que Estados Unidos ha intentado imponer durante 40 días de guerra regional. El plan exige desde el cese total de agresiones hasta la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región. Sin embargo, la viabilidad de este marco de trabajo es puesta en duda por voces académicas de peso. Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de la Universidad Complutense, se muestra escéptico ante la premura del calendario. "Yo creo que no es demasiado viable, entre otras cosas porque las posiciones siguen muy enfrentadas", afirma. Para el catedrático, el ultimátum inicial de 15 puntos de Trump no tiene nada que ver con los 10 puntos que Irán ha puesto sobre la mesa. Lo que vemos, según su análisis, podría ser una estrategia de Trump para "comprar tiempo", ya sea para un rearme militar o para calmar a una opinión pública estadounidense que empieza a cuestionar el coste de esta guerra. El camino hacia un acuerdo definitivo, advierte, será "largo y complejo". "A pesar de las destrucciones, de los asesinatos y de este mes y pico de conflicto, los iraníes no se han querido someter a lo que quería Trump", asegura a RTVE Noticias Barah Mikail, profesor de la Saint Louis University. Añade que esta tregua responde a una necesidad pragmática. El país de los ayatolás ha sufrido daños masivos en infraestructuras y vidas civiles, y necesita que la presión baje, pero Mikail advierte que no lo harán "a cualquier precio".

El estrecho de Ormuz: el pulso por la energía El meollo del conflicto, el punto donde la guerra deja de ser regional para volverse global, ha sido y sigue siendo el estrecho de Ormuz, por el que pasa cerca del 20% del petróleo crudo del mundo. Su repaertura es un logro que se apunta Washington, pero su gestión será bajo un protocolo de peajes establecidos por Irán y Omán, y su seguridad correrá a cargo de la Guardia Revolucionaria. ““ "Este es un triunfo soberanista de dimensiones históricas para la República Islámica", explica la politóloga Anahita Nassir. "Al aceptar Estados Unidos que sea Irán quien supervise el paso seguro, están reconociendo de facto la autoridad de la Guardia Revolucionaria sobre esas aguas", añade Nassir. Es un mensaje de fuerza dirigido al mundo entero: si el planeta quiere que el petróleo fluya y la economía no colapse, debe aceptar el protocolo de Teherán. Para el régimen, este reconocimiento es el "pulmón" político que les permite respirar en medio del asfixiante bloqueo. Barah Mikail coincide en que el factor energético es "un tema gordo" que condiciona cualquier movimiento militar. En los últimos días, Irán ha permitido el paso de barcos que consideraba "amigos" como un gesto de buena voluntad, pero la reapertura formal bajo su supervisión es la carta más alta que tienen en la mesa de negociación. Es la prueba de que, a pesar de los bombardeos, siguen teniendo la llave del grifo energético mundial. De hecho, ya este miércoles han cruzado por este paso marítimo los primeros barcos tras el alto el fuego. Otro punto de discordia es el programa de enriquecimiento de uranio y misiles iraníes, según en qué versión del acuerdo. Teherán afirma un reconocimiento por parte de Washington del derecho de Irán a enriquecer uranio, pero Estados Unidos buscará matices e impondrá exigencias en Islamabad.

Líbano y la sombra de Netanyahu Uno de los asuntos más delicados y peligrosos del plan iraní es la extensión del principio de no agresión a los grupos de la "resistencia", específicamente Hizbulá en el Líbano y las milicias en Irak y Yemen. Aquí es donde el acuerdo se convierte en un cristal que puede romperse en mil pedazos. Israel ha vuelto a atacar este miércoles el sur del Líbano, provocando varias víctimas mortales según medios libaneses, al tiempo que declaró aceptar la tregua entre Estados Unidos e Irán, pero rechaza que ese acuerdo tenga efecto la Suiza de Oriente Medio. "Irán ve en Hizbulá su primera línea de defensa, "su seguro de vida", apunta Nassir, mientras Israel los considera una amenaza existencial que debe ser erradicada ahora que EE. UU. ha abierto el camino. "Los israelíes entienden que tienen muy poco tiempo para conseguir lo que quieren: una extensión territorial máxima con una anexión de lo que ocupen", advierte Mikail. La estrategia de Benjamín Netanyahu parece clara: redibujar las fronteras de lo que él llama el "nuevo Israel", lo que incluye ocupar territorio libanés hasta la ribera del río Litani. Existe un temor fundado de que Israel aproveche el apaciguamiento en el frente iraní para redoblar su ofensiva en el Líbano, alegando que Hizbulá no forma parte del acuerdo de Islamabad. "Netanyahu va a presionar mucho a Trump para descarrilar y sabotear las negociaciones en todo momento", matiza Álvarez-Ossorio, reforzando esta tesis. El catedrático recuerda que un alto el fuego sin garantías internacionales sólidas suele terminar en "violaciones sistemáticas", como se ha visto trágicamente en Gaza. Si Israel siente que sus objetivos militares no se han cumplido, el Líbano podría convertirse en el escenario donde se queme la tregua de Islamabad antes incluso de empezar.