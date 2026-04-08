Las bolsas europeas abren con fuertes subidas y el precio del petróleo se hunde tras la tregua entre Estados Unidos e Irán

Euforia en las bolsas europeas, que han amanecido este miércoles con fuertes subidas mientras, en paralelo, el precio del petróleo se desploma después de la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán.

El IBEX 35 ha arrancado la sesión con una subida de casi el 4% y ha conseguido recuperar los 18.000 puntos. Con prácticamente todos sus valores en verde, el sector bancario se impulsa con fuerza y Banco Santander y BBVA suben por encima del 6%. También destacan las alzas de IAG, ACS, Amadeus, Fluidra, Grifols y Acerinox. Solamente bajan Solaria y Naturgy.

Las bolsas europeas, tras cerrar este martes en rojo, han empezado este miércoles con optimismo: la Bolsa de Fráncfort ha iniciado con un impulso del 5%; la de París crece alrededor del 4%; la de Milán avanza más del 3,5% y la de Londres, un 1,5%. El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 4,79%.

Los parqués reaccionan así con optimismo ante esta tregua temporal que podría encaminarse al restablecimiento del flujo de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente a raíz del conflicto, lo que ha provocado subidas en los precios del crudo y la energía a nivel mundial.

Irán ha asegurado que, durante las próximas dos semanas, habrá "paso seguro" a través de Ormuz en coordinación con el Ejército de la República Islámica. Por su parte, Trump ha explicado que su Gobierno ayudará a gestionar el "tráfico acumulado" en Ormuz y que, con el acuerdo con Irán, podría darse la "edad dorada de Oriente Medio".

El crudo y el gas natural se desploman Mientras tanto, el barril de Brent, de referencia en Europa, se desploma más del 14% y se coloca por debajo de los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres. De hecho, el crudo ha llegado a caer hasta un 16% durante la madrugada, después de conocerse que se había alcanzado el acuerdo entre ambas partes y a punto de cumplirse el plazo del ultimátum lanzado por Trump. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) cae este miércoles más de un 14%, hasta el entorno de los 95 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. También en materia energética, el precio del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, cae más del 17% y se coloca en el entorno de 43 euros por megavatio hora (MWh).