Real Madrid - Bayern de Múnich, en directo los cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid y el Bayern de Múnich se enfrentan este martes en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sigue en esta página la narración del partido que empieza a las 21.00 horas.

En directo, Real Madrid vs Bayern Múnich | Champions

Los de Arbeloa salen con estos once: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouameni, Güler; Vinicius, Mbappé. Por su parte, el Bayern sale con: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.

Se trata del clásico por excelencia de la máxima competición del fútbol europeo. Nadie se ha enfrentado más veces en la historia de la Copa de Europa o de la Liga de Campeones que los madrileños y los bávaros.

La de esta noche será la 29ª ocasión. El balance general no está muy desequilibrado (13 victorias del Real Madrid, 11 derrotas y cuatro empates), pero en los últimos tiempos los blancos son una pesadilla para el Bayern. Y es que le han ganado las últimas cuatro veces que se han enfrentado en una eliminatoria a doble partido, la más reciente en las semifinales de hace dos años.

El equipo entrenado por Álvaro Arbeloa llega con más presión después su derrota del sábado en la Liga española ante el Mallorca (2-1) que le ha dejado alejado del Barcelona en la lucha por el título.

Además, afronta estos cuartos de final con el hándicap del factor campo ante un Bayern que ha causado impresión en esta edición de la Champions, en la que fue segundo en la primera fase de liguilla. Luego, en los octavos, pasó por encima de la Atalanta con un global de 10-2, en otra muestra más del estilo ofensivo que caracteriza al equipo que entrena Vincent Kompany.

Eso sí, el Madrid también dejó sus mejores sensaciones de la temporada en esa ronda, en la que se deshizo con más facilidad de lo esperado al Manchester City.

El ganador de esta eliminatoria se cruzará con el París Saint Germain o el Liverpool, que disputarán la ida de la suya este miércoles en la capital francesa.