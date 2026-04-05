Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 6 de abril de 2026

Alexia Putellas, en el encuentro de Liga F ante el Real Madrid AFP7 via Europa Press EUROPA PRESS
Fran Mena
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la vuelta de la Semana Santa. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y ciclismo desde el lunes 6 al domingo 12 de abril. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con partidos de la Liga F, el campeonato de Europa de bádminton en Huelva o la Copa del Rey de hockey patines, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 6 de abril

  • 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 13: Valencia Basket - Bàsquet Girona
  • 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 25: FC Barcelona - FC Badalona Women
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Martes 7 de abril

  • 12:30 horas. Fútbol. Rueda de prensa de Sonia Bermúdez, seleccionadora de la absoluta femenina
  • 14:00 horas. Programa. Estadio 2
  • 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final. Segunda jornada: Joventut de Badalona - AEK Atenas
  • 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Miércoles 8 de abril

  • 14:00 horas. Programa. Estadio 2
  • 17:30 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 27: IDK Euskotren - Lointek Gernika Bizkaia
  • 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Jueves 9 de abril

  • 14:00 horas. Programa. Estadio 2

Viernes 10 de abril

  • 10:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “A” femenina
  • 13:00 horas. Tenis. Billie Jean King Cup. Clasificación (2 encuentros individuales) Eslovenia - España
  • 14:00 horas. Programa. Estadio 2
  • hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid (dos encuentros de cuartos de final)
  • hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid (dos encuentros de cuartos de final)
  • 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “B” femenina
  • hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
  • 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 32: CP Cacereño - Athletic Club B

Sábado 11 de abril

  • 10:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “A” masculina
  • 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 24: FSF Castro Bloques Cando - Futsi Atlético Navalcarnero
  • hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid. Semifinales
  • hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid. Semifinales
  • 11:00 horas. Tenis. Billie Jean King Cup. Clasificación (1 encuentro de dobles y 2 individuales) Eslovenia - España
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola 23ª jornada Lleidanet HC Alpicat - Ene Oposiciones CPMieres
  • hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
  • 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “B” masculina
  • 16:00 horas. Hockey patines. Copa del Rey. 1ª semifinal
  • 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
  • 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 18: Fundación Aliados Valladolid - Menarini Joventut
  • 17:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship femenino. Jornada 2: Portugal - España
  • 18:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos compuesto
  • 19:00 horas. Atletismo. Campeonato de España carreras en ruta media maratón masculina y femenina
  • 20:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. 2ª semifinal
  • 21:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 32: Racing Club Ferrol - Real Madrid Castilla
  • 22:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final four individual compuesto
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio

Domingo 12 de abril

  • 09:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Final femenina
  • 11:00 horas. Atletismo. Campeonato de España en ruta
  • hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
  • 11:45 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de marcha equipos
  • hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid. Final
  • hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid. Final
  • 12:45 horas. Ciclismo. París - Roubaix masculina
  • 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Final masculina
  • 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
  • 16:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Final
  • 17:00 horas. Ciclismo. París - Roubaix femenina
  • 17:45 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 28
  • 18:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos recurvo
  • 18:00 horas. Balonmano. Clasificación Campeonato de Europa femenino: España - Israel
  • 22:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final four individual recurvo
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio
