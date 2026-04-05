Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 6 de abril de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito con la vuelta de la Semana Santa. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano y ciclismo desde el lunes 6 al domingo 12 de abril. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con partidos de la Liga F, el campeonato de Europa de bádminton en Huelva o la Copa del Rey de hockey patines, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 6 de abril
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 13: Valencia Basket - Bàsquet Girona
- 12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 25: FC Barcelona - FC Badalona Women
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 7 de abril
- 12:30 horas. Fútbol. Rueda de prensa de Sonia Bermúdez, seleccionadora de la absoluta femenina
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- 18:30 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Cuartos de final. Segunda jornada: Joventut de Badalona - AEK Atenas
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 8 de abril
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- 17:30 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 27: IDK Euskotren - Lointek Gernika Bizkaia
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 9 de abril
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
Viernes 10 de abril
- 10:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “A” femenina
- 13:00 horas. Tenis. Billie Jean King Cup. Clasificación (2 encuentros individuales) Eslovenia - España
- 14:00 horas. Programa. Estadio 2
- hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid (dos encuentros de cuartos de final)
- hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid (dos encuentros de cuartos de final)
- 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “B” femenina
- hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
- 21:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 32: CP Cacereño - Athletic Club B
Sábado 11 de abril
- 10:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “A” masculina
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. Jornada 24: FSF Castro Bloques Cando - Futsi Atlético Navalcarnero
- hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid. Semifinales
- hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid. Semifinales
- 11:00 horas. Tenis. Billie Jean King Cup. Clasificación (1 encuentro de dobles y 2 individuales) Eslovenia - España
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola 23ª jornada Lleidanet HC Alpicat - Ene Oposiciones CPMieres
- hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
- 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Semifinal “B” masculina
- 16:00 horas. Hockey patines. Copa del Rey. 1ª semifinal
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 16:30 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 18: Fundación Aliados Valladolid - Menarini Joventut
- 17:00 horas. Rugby. Rugby Europe Championship femenino. Jornada 2: Portugal - España
- 18:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos compuesto
- 19:00 horas. Atletismo. Campeonato de España carreras en ruta media maratón masculina y femenina
- 20:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. 2ª semifinal
- 21:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 32: Racing Club Ferrol - Real Madrid Castilla
- 22:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final four individual compuesto
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 12 de abril
- 09:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Final femenina
- 11:00 horas. Atletismo. Campeonato de España en ruta
- hora a determinar. Bádminton. Campeonato de Europa
- 11:45 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de marcha equipos
- hora a determinar. Tenis. ATP Challenger Madrid. Final
- hora a determinar. Tenis. WTA/WTT Madrid. Final
- 12:45 horas. Ciclismo. París - Roubaix masculina
- 14:00 horas. Pentatlón moderno. Copa del Mundo. Final masculina
- 16:00 horas. Programa. Gran Estadio
- 16:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Final
- 17:00 horas. Ciclismo. París - Roubaix femenina
- 17:45 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 28
- 18:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final equipos recurvo
- 18:00 horas. Balonmano. Clasificación Campeonato de Europa femenino: España - Israel
- 22:00 horas. Tiro con arco. Copa del Mundo. Final four individual recurvo
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio