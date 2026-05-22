Valencia Basket - Real Madrid, en directo hoy semifinal de la Euroliga de baloncesto

El Valencia Basket debuta en una Final a Cuatro de la Euroliga, el torneo que encumbra anualmente al mejor equipo del baloncesto continental y que sólo han ganado dos equipos que se estrenaban en esta fase final y hace más de veinte años en ambos casos.

El equipo de Pedro Martínez disputará su semifinal contra el Real Madrid; mientras que por el otro lado del cuadro en la cita que se celebrará en Atenas (Grecia) pelearán por un sitio en la final el Olympiacos y el Fenerbahce.

El histórico y renovado OAKA, ahora Telekom Center de Atenas (Grecia), encumbrará el domingo al nuevo campeón de la Euroliga más larga de la historia. Sea cual sea el ganador de la vigésimo sexta edición del torneo, lo habrá hecho tras disputar más de 42 partidos, los kilómetros que se dice que hizo en la Antigua Grecia Filípides hasta llegar a Atenas para anunciar la victoria sobre los persas y que son la leyenda que explica el origen del maratón.

La ampliación de la máxima competición del baloncesto europeo del pasado verano, ante la voluntad de aumentar los ingresos con llegadas como la de Dubai, y la amenaza de que el desembarco de la NBA en Europa atrajera a candidatos como el Valencia Basket llevó a la Euroliga hasta los veinte equipos, su máximo hasta ahora, sin variar su apuesta por el grupo único.

El Olympiacos acabó primero la larga fase regular de 38 jornadas, seguido del Valencia Basket, revelación del torneo; el Real Madrid y el Fenerbahce, ambos muy sólidos en su crecimiento durante el curso. Los cruces de cuartos de final no han cambiado por tanto los contendientes finales.

Eso sí, en el caso del equipo 'taronja' se han elevado a 43 los partidos ya jugados, puesto que su memorable serie ante el Panathinaikos se fue al quinto partido. Una experiencia cargada de buen baloncesto, tensión y polémicas que le debe haber curtido y que puede compensar el hecho de que dispute su primera Final a Cuatro.

Por presupuesto de plantilla y por la contundencia mostrada en la fase regular, el Olympiacos aparece como el principal favorito. Tiene también en sus filas, entre sus muchas estrellas, a Sahsa Vezenkov, nombrado mejor jugador de la competición en la fase regular.

El segundo puesto entre los contendientes en sueldos de jugadores corresponde al Real Madrid, que llega con la baja de Walter Tavares y de su sustituto natural Alex Lens. Le sigue de cerca el Fenerbahce.

A distancia de ambos está un Valencia en el que además nadie en su plantilla tiene experiencia en esta fase final, aunque cuenta con el ímpetu entre otros del dominicano Jean Montero, MVP de los cuartos de final.