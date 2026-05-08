El Real Madrid doblega al Hapoel Tel Aviv y saca billete a la 'Final Four' dos años después

El Real Madrid se ha clasificado este jueves para la Final Four de la Euroliga 2025-26 gracias a su victoria por 81-87 en su visita al Hapoel IBI Tel Aviv, cerrando a su favor los madrileños por 3-1 este 'playoff' de cuartos de final tras un partido donde ha destacado Usman Garuba tanto en defensa como en ataque.

En el Arena Botevgrad, para el exilio del equipo israelí en Bulgaria, el Real Madrid abrió el marcador y de sopetón encajó un parcial de 11-0. Lo había cuajado el pívot Dan Oturu con ocho puntos seguidos, sacando provecho de que su contraparte en el juego interior era Alex Len porque Walter Tavares continúa de baja por lesión para esta eliminatoria.

Entonces entró a la cancha Usman Garuba, renqueante y con un vendaje poco habitual en su muñeca izquierda, y eso de alguna forma encendió a sus compañeros. Con respectivos triples de Facu Campazzo, Mario Hezonja y Chuma Okeke, los merengues neutralizaron su desventaja (15-15) y aún quedaban 3:32 para terminar el reñido primer cuarto.

Aparte de Dan Oturu en la anotación y de Vasilije Micic en los pases, el conjunto entrenado por Dimitris Itoudis no mostraba mucho armamento. El ritmo se incrementó, el Real Madrid comenzó a sentirse a gusto y su entrenador, Sergio Scariolo, sacó a la unidad 'B' tras un tiempo muerto que amplió la reacción gracias sobre todo a Théo Maledon y Andrés Feliz.