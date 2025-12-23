Joan Peñarroya, ex del Barça, nuevo entrenador del Partizan

El técnico español Joan Peñarroya, entrenador del Barça hasta el pasado 9 de noviembre, se convirtió este martes en nuevo entrenador del Partizan serbio, reemplazando en el cargo a Zeljko Obradovic, según un comunicado del equipo.

"Joan Peñarroya es el nuevo entrenador del Partizan Mozzart Bet. El ex entrenador del Barcelona llegó anoche a Belgrado, y asumirá desde este martes la jefatura del cuerpo técnico del equipo 'blanquinegro'", rezó el comunicado de la entidad.

El técnico español, de 56 años, ha dirigido hasta ahora a los equipos de Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Manresa, Burgos y Andorra. Con el equipo burgalés, Peñarroya ganó la Champions FIBA en dos ocasiones (2020 y 2021), así como la Copa Intercontinental FIBA.

El de Terrassa fue cesado como entrenador del Barça el pasado 9 de noviembre, tras ocupar el cargo desde el verano de 2024, después de no conquistar ningún título ni llegar a ninguna final. El club blaugrana, ahora bajo la batuta de Xavi Pascual, tomó la decisión tras la derrota (96-78) frente al Girona en Liga Endesa y después también de perder en la Euroliga ante el Real Madrid en casa (92-101), en la que fue la novena derrota consecutiva en un Clásico.

Junto a Peñarroya, que se estrenará en el banquillo del Partizan este viernes ante el Maccabi Tel Aviv en Belgrado, se incorporó al cuerpo técnico como asistente Uros Dragicevic, ex director de la Academia del Fuenlabrada y ex miembro del cuerpo técnico del Mónaco.

El anuncio de Peñarroya llegó acompañado del del fichaje del base estadounidense Cameron Payne, de 31 años, hasta final de temporada. En NBA, jugó en los New York Knicks, los Philadelphia 76ers, los Milwaukee Bucks, los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers y los Oklahoma City Thunder.

Con 549 partidos en NBA, incluyendo 72 en los 'Playoffs', el veterano base firmó para la temporada 2025-26 con los Indiana Pacers, pero fue liberado antes del inicio de la temporada regular.