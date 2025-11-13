Xavi Pascual vuelve al banquillo del Barcelona de baloncesto hasta junio de 2028

El FC Barcelona ha hecho oficial el regreso de Xavi Pascual como entrenador del primer equipo de baloncesto durante lo que queda de temporada y otras dos, hasta junio de 2028. Según ha indicado el club presidido por Joan Laporta en un comunicado, el técnico catalán se incorporará a la disciplina del equipo a partir del próximo lunes 17 de noviembre, una vez que el equipo haya jugado este viernes y domingo en el Palau Blaugrana ante la Virtus y el Baskonia.

En consecuencia, Xavi Pascual sustituirá la próxima semana a Óscar Orellana, que se había hecho con las riendas del equipo el pasado 9 de noviembre tras la destitución de Joan Peñarroya y que ya ha dirigido a los azulgrana en su victoria de ayer a domicilio contra el Bayern de Múnich (74-75).

Pascual llega con el encargo de reflotar al equipo, undécimo en la Liga Endesa tras seis jornadas y noveno en la Euroliga después de nueve. En el torneo doméstico lleva un balance de dos victorias y cuatro derrotas, mientras que en la competición continental el balance es de 6-4. Tres derrotas consecutivas, dos en liga y una en Euroliga contra el Real Madrid en el Palau (92-101), precipitaron el cese de Peñarroya.

Pascual se fue del Barça en 2016 después de una década al frente del equipo, en la que fue la época más exitosa del conjunto azulgrana, incluyendo dos temporadas como asistente de Dusko Ivanovic hasta 2008. En el palmarés del técnico de Gavà (Barcelona) se incluyen una Euroliga (2010), cuatro Ligas ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), tres Copas del Rey (2010, 2011 y 2013) y cuatro Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015).

Pascual se encuentra sin equipo desde que acabara su vinculación con el Zenit de San Petersburgo al final de la pasada campaña. Llegó al conjunto ruso en 2020 después de una etapa en el Panathinaikos griego, con el que ganó dos ligas y una Copa.

Según informó Efe días atrás, Pascual siempre ha sido el favorito de Joan Laporta por su buena relación personal, tal y como ha resaltado el comunicado del club azulgrana, así como por la que mantiene con el director deportivo, Juan Carlos Navarro, a quien tuvo a sus órdenes en su anterior etapa y del que dijo que era "el mejor jugador" que había entrenado.

La principal dificultad, que era la económica, parece haber sido resuelta. Pascual se ha construido un prestigio como uno de los entrenadores más cotizados de Europa y, según las fuentes citadas por Efe, una de sus peticiones era construir un proyecto ganador para la próxima temporada, lo que choca con los recortes presupuestarios que han afectado a la sección de baloncesto.