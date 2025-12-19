Histórica noche en el Palau: el Barça rompe el récord de puntos en Euroliga (134) y gana en tres prórrogas a Baskonia

Dos años después del partido entre Real Madrid y Efes (130-126) con cuatro prórrogas, celebrado un 6 de enero de 2024, Barcelona y Baskonia nos han vuelto a dejar otro regalo navideño similar. Récords, actuaciones individuales brillantes y un partido de casi tres horas en las que Baskonia llegó sin gasolina cuando tuvieron muy cerca la victoria, llegando a poner nueve puntos de ventaja en el segundo tiempo extra (107-116, m.47).

Una locura desencadenada por Markus Howard con un triplazo para mandar el partido a la primera prórroga, en una demostración del puertorriqueño de que poco a poco está volviendo su mejor nivel.

Punter, partido de héroe mandado el partido a la tercera prórroga Un partido con muchas alternancias y varios nombres propios como Luwawu-Cabarrot (26 puntos) o Markus Howard (33 puntos), pero con una estrella por encima del resto. Kevin Punter (43 puntos), ha firmado la quinta máxima anotación de la historia de la Euroliga y ha sido la clave para que el Barcelona se acabase llevando este partidazo. Con su equipo nueve abajo en la segunda prórroga, anotó en un espacio de 2:22 un 3+1, un triple y dos canastas de 2, una de ellas a falta de una décima para que le partido se alargase a la tercera prórroga. “Triple OT forced, 40-piece secured! 🔥@KPJunior_ is BUILT DIFFERENT#MotorolaMagicMoment @Moto | @FCBbasket pic.twitter.com/mCMuLfBds7“ — EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025 Sin embargo, Baskonia tuvo varias opciones de ganar. En la primera prórroga Forrest falló un tiro sobre la bocina y en la segunda, pese a quedar solo una décima, Diakite se quedó muy cerca de anotar un palmeo que habría cerrado de forma equipo la victoria baskonista. En este último tiempo extra solo anotó un triple, pero fue el que cerró por completo la victoria culé. Antes, Satoransky impuso el cerebro sobre los ya exhaustos físicos que aguantaban tras 50 minutos de lucha por el Palau. El checo anotó siete puntos ante un Baskonia ya destrozado, cuyos dos líderes no pudieron siquiera acabar en pista el encuentro por molestias musculares.