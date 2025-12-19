Histórica noche en el Palau: el Barça rompe el récord de puntos en Euroliga (134) y gana en tres prórrogas a Baskonia
- El partidazo de Punter, con 43 puntos, y Satoransky en el tercer tiempo extra decidieron el choque
- Baten de esta forma los 130 puntos que logró el Real Madrid ante el Efes en cuatro prórrogas en 2024
Dos años después del partido entre Real Madrid y Efes (130-126) con cuatro prórrogas, celebrado un 6 de enero de 2024, Barcelona y Baskonia nos han vuelto a dejar otro regalo navideño similar. Récords, actuaciones individuales brillantes y un partido de casi tres horas en las que Baskonia llegó sin gasolina cuando tuvieron muy cerca la victoria, llegando a poner nueve puntos de ventaja en el segundo tiempo extra (107-116, m.47).
Una locura desencadenada por Markus Howard con un triplazo para mandar el partido a la primera prórroga, en una demostración del puertorriqueño de que poco a poco está volviendo su mejor nivel.
“MARKUS HOWARD FORCES OT 🥶🥶🥶— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
He’s 11/11 tonight 🔥 pic.twitter.com/a5nmKLsQDQ“
Punter, partido de héroe mandado el partido a la tercera prórroga
Un partido con muchas alternancias y varios nombres propios como Luwawu-Cabarrot (26 puntos) o Markus Howard (33 puntos), pero con una estrella por encima del resto. Kevin Punter (43 puntos), ha firmado la quinta máxima anotación de la historia de la Euroliga y ha sido la clave para que el Barcelona se acabase llevando este partidazo. Con su equipo nueve abajo en la segunda prórroga, anotó en un espacio de 2:22 un 3+1, un triple y dos canastas de 2, una de ellas a falta de una décima para que le partido se alargase a la tercera prórroga.
“Triple OT forced, 40-piece secured! 🔥@KPJunior_ is BUILT DIFFERENT#MotorolaMagicMoment @Moto | @FCBbasket pic.twitter.com/mCMuLfBds7“— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2025
Sin embargo, Baskonia tuvo varias opciones de ganar. En la primera prórroga Forrest falló un tiro sobre la bocina y en la segunda, pese a quedar solo una décima, Diakite se quedó muy cerca de anotar un palmeo que habría cerrado de forma equipo la victoria baskonista.
En este último tiempo extra solo anotó un triple, pero fue el que cerró por completo la victoria culé. Antes, Satoransky impuso el cerebro sobre los ya exhaustos físicos que aguantaban tras 50 minutos de lucha por el Palau. El checo anotó siete puntos ante un Baskonia ya destrozado, cuyos dos líderes no pudieron siquiera acabar en pista el encuentro por molestias musculares.
Dos récords de puntos para sellarlo en los libros de historia
Pese a que este Barcelona-Baskonia ha tenido una prórroga menos que aquel Real Madrid - Efes, ha conseguido los dos récords conseguidos aquella noche. El primero, el de puntos de un equipo en un partido, con el Barcelona anotando 134 puntos, por los 130 aquel día del Madrid.
El segundo, que también involucra a Baskonia, es el de puntos totales en un partido, donde batieron el récord previo vivido en el por entonces Wizink Center (256 puntos) por el logrado esta noche con el 134-124 (258 puntos). Una canasta de Frisch, la única de Baskonia en el tercer tiempo extra, que acabó con un parcial de 12-2, rompió la igualdad de un récord que puede quedar presente hasta dentro de mucho tiempo.