Arranca la era Chus Mateo en la selección de baloncesto con una victoria en Dinamarca en su camino hacia el Mundial
- 'La Familia' logra un triunfo holgado (64-74) en el primer partido de la fase de clasificación para Catar 2027
- En directo: España - Georgia, este domingo a las 19:45 horas en Teledeporte y RTVE Play
La era Chus Mateo al frente de la selección española de baloncesto ha arrancado con una victoria contundente ante Dinamarca (64-74) en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 en Catar, en un encuentro sin jugadores de Euroliga, pero con la buena puesta en escena del fondo de armario de España liderado por Jaime Fernández y Gran Osobor, máximos anotadores con 15 y 12 puntos, respectivamente.
El nuevo seleccionador apostó por las rotaciones constantes para tener enchufados a todos los jugadores, fruto de lo cual llegaron los primeros puntos de Álvaro Cárdenas y Gran Osobor y Lluís Costa con la selección absoluta, en un combinado que tan solo se quedó sin anotar Alex Reyes.
El primer quinteto del técnico madrileño ha estado formado por Jaime Fernández, Alberto Díaz, Santi Yusta, Fran Guerra y Dani Díez, en un arranque de partido con un ritmo alto de juego por parte del equipo español, firmes a la hora de cerrar el rebote defensivo, y con velocidad en ataque, lo que les permitió cerrar el primer cuarto con ventaja de dos puntos (23-25) a pesar de haber tenido una máxima renta de 9 puntos.
Ritmo algo y rotaciones
Un triple de Jaime Fernández a falta de tres minutos para el descanso elevó la diferencia de España hasta los 10 puntos, en un segundo acto donde ambos equipos se atascaron en la faceta anotadora, con algo más de acierto por parte de la Familia, que se fue a los vestuarios con una ventaja de 12 puntos (33-45).
El tercer cuarto mantuvo la tensión competitiva del equipo español, con el mini show de Álvaro Cárdenas y Gran Osobor, jugadores de Ciudad de las Ciencias de Jena, germano, y Peristeri griego, respectivamente, que tiraron de desparpajo para firmar los puntos más espectaculares del partido, en un tercer parcial donde el equipo español concedió algunos minutos de relajación, pero mantuvo una ventaja de 13 puntos antes de afrontar el último parcial (42-55).
Los últimos diez minutos sirvieron para consolidar la superioridad española, que aumentó su diferencia hasta los 17 puntos después de dos triples consecutivos por parte de Francisco Alonso y Alberto Díaz, y dejar el marcador en un 64-74 final en el Farum Arena de Fareso.
Tras esta victoria, España disputa este domingo en Tenerife ante Georgia (72-83) el segundo partido de la primera ventana de clasificación para el Mundial, rival que ha perdido ante Ucrania en el primer encuentro disputado en Tiflis.