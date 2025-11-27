Arranca la era Chus Mateo en la selección de baloncesto con una victoria en Dinamarca en su camino hacia el Mundial

La era Chus Mateo al frente de la selección española de baloncesto ha arrancado con una victoria contundente ante Dinamarca (64-74) en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 en Catar, en un encuentro sin jugadores de Euroliga, pero con la buena puesta en escena del fondo de armario de España liderado por Jaime Fernández y Gran Osobor, máximos anotadores con 15 y 12 puntos, respectivamente.

El nuevo seleccionador apostó por las rotaciones constantes para tener enchufados a todos los jugadores, fruto de lo cual llegaron los primeros puntos de Álvaro Cárdenas y Gran Osobor y Lluís Costa con la selección absoluta, en un combinado que tan solo se quedó sin anotar Alex Reyes.

El primer quinteto del técnico madrileño ha estado formado por Jaime Fernández, Alberto Díaz, Santi Yusta, Fran Guerra y Dani Díez, en un arranque de partido con un ritmo alto de juego por parte del equipo español, firmes a la hora de cerrar el rebote defensivo, y con velocidad en ataque, lo que les permitió cerrar el primer cuarto con ventaja de dos puntos (23-25) a pesar de haber tenido una máxima renta de 9 puntos.