España abusa de Georgia y cierra con dos victorias la primera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto

La selección española de baloncesto ha cerrado la primera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto 2027 con una victoria contundente ante Georgia (90-61) en Tenerife, resultado que le permite liderar con dos victorias el Grupo A junto a Ucrania, próximo rival de La Familia en la ventana de febrero y marzo.

La pretendida revancha sobre el combinado georgiano tras la derrota en el partido inaugural del Eurobasket 2025 con la posterior eliminación del equipo dirigido entonces por Sergio Scariolo, se consumó en Tenerife con un partido donde los de Chus Mateo firmaron una brillante actuación más allá de un titubeante inicio de partido.

España entró con mal pie a un encuentro donde fue siempre por detrás durante los primeros minutos, con una diferencia máxima de 10 puntos para Georgia después de un triple de Sanadze (8-18), quien castigó el aro español con 7 puntos en el primer cuarto, mientras Santi Yusta se convertía en el estilete anotador de los hombres de Chus Mateo y Gran Osobor caía lesionado en una jugada defensiva, otra baja que añadir a las de Jaime Fernández y Dani Díez.

Curiosamente, la Familia se rehizo del nuevo revés en forma de lesión, y con un Lluís Costa en estado de gracia, estrechó las diferencias en el marcador, cerrando el primer acto con tan solo tres puntos abajo (19-22).