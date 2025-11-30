España abusa de Georgia y cierra con dos victorias la primera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto
- El combinado de Chus Mateo lidera junto a Ucrania el Grupo A tras su triunfo por 90-61 en San Cristóbal de La Laguna
- Santi Yusta ha sido el máximo anotador del encuentro (17 puntos) y Gran Osobor se retiró lesionado en el primer cuarto
La selección española de baloncesto ha cerrado la primera ventana de clasificación para el Mundial de baloncesto 2027 con una victoria contundente ante Georgia (90-61) en Tenerife, resultado que le permite liderar con dos victorias el Grupo A junto a Ucrania, próximo rival de La Familia en la ventana de febrero y marzo.
La pretendida revancha sobre el combinado georgiano tras la derrota en el partido inaugural del Eurobasket 2025 con la posterior eliminación del equipo dirigido entonces por Sergio Scariolo, se consumó en Tenerife con un partido donde los de Chus Mateo firmaron una brillante actuación más allá de un titubeante inicio de partido.
España entró con mal pie a un encuentro donde fue siempre por detrás durante los primeros minutos, con una diferencia máxima de 10 puntos para Georgia después de un triple de Sanadze (8-18), quien castigó el aro español con 7 puntos en el primer cuarto, mientras Santi Yusta se convertía en el estilete anotador de los hombres de Chus Mateo y Gran Osobor caía lesionado en una jugada defensiva, otra baja que añadir a las de Jaime Fernández y Dani Díez.
Curiosamente, la Familia se rehizo del nuevo revés en forma de lesión, y con un Lluís Costa en estado de gracia, estrechó las diferencias en el marcador, cerrando el primer acto con tan solo tres puntos abajo (19-22).
Exhibición tras las dudas de inicio
La aparición de Izan Almansa, Orio Paulí y Pep Busquets dieron alas al equipo español, que estableció la igualada (29-29) en el ecuador del segundo cuarto, mientras Pep Busquets y Fran Guerra colocaban a España por primera vez al frente del marcador, con una ventaja que se elevó hasta los 14 puntos (47-33) al descanso, gracias a un parcial de 28-11 que acabó por tumbar las ilusiones del equipo georgiano.
La Familia volvió más entonada tras el descanso, cerrando el rebote y metiendo una marcha más para superar a Georgia en velocidad, con un Alberto Díaz espectacular al triple, y el highllght del partido a cargo de Oriol Paulí, quien superó a Shengelia y Andronikashvili con un doble caño para asistir a Alex Reyes llevando el éxtasis a la grada del Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).
Esapaña afrontaba el último cuarto con una renta de 70-46, que se elevó hasta los 31 puntos (90-61) con Santi Yusta como máximo anotador (17) puntos, seguido en esta faceta por Izan Almansa (10) en otro encuentro donde tan solo un jugador español se ha quedado sin anotar, en esta ocasión, el lesionado Gran Osobor.