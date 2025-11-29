España recibe con bajas a Georgia en el primer examen de nivel de la era Chus Mateo
- La selección pierde a Jaime Fernández y Dani Díez por problemas físicos ante el matagigantes del Eurobasket
- Clasificación Mundial 2027: España-Georgia, en directo este domingo a las 19.45 h. en Teledeporte y RTVE Play
España recibe este domingo en el Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna (a las 19.45 horas por Teledeporte y RTVE Play) a Georgia en la segunda jornada de la primera ronda de la fase clasificatoria para el Mundial de Catar 2027.
'La Familia' lo hace después de haber empezado con buen pie la era de Chus Mateo como seleccionador al haber ganado en su primer partido en Dinamarca (64-74). Georgia en cambio fue sorprendida en su casa ante Ucrania por 79-92.
Las malas noticias para el técnico español son las bajas de Jaime Fernández y Dani Díez, que acabaron con molestias físicas el partido en tierras escandinavas. Jaime Fernández, escolta de La Laguna Tenerife, se pierde así un partido 'en su casa' ya que el choque ante la selección caucásica se disputará en el Santiago Martín donde su club actúa habitualmente de local. Sí estará el pívot Fran Guerra, otra de las estrellas del conjunto isleño.
Chus Mateo ha advertido a sus jugadores de que "no" será "suficiente" igualar "en intensidad" a Georgia este domingo sino que deben "superarles". También ha reclamado el apoyo de la afición, que debe convertirse en el "sexto hombre" en el Pabellón Santiago Martín.
Nueva oportunidad para Great Osobor
El partido en Dinamarca se recordará por la buena actuación del debutante Great Osobor, el ala-pivot de 22 años que juega en el Science City Jena de la Bundesliga de baloncesto. Apenas 18 minutos en la pista danesa le valieron para pasar de ser un desconocido para el gran público a convertirse en la sensación de esta España sin jugadores NBA ni integrantes de equipos Euroliga en esta ventana para las selecciones FIBA.
“Máxima diferencia hasta el momento en el partido con este 'ALLEY OOP' ESPECTACULAR fabricado entre Cárdenas y Osobor (38-54) a poco más de tres minutos de cerrar el tercer cuarto— Teledeporte (@teledeporte) November 27, 2025
🔴EN DIRECTO EN https://t.co/roJMs4tyN6 pic.twitter.com/NGS6yHeumJ“
Osobor hizo 12 puntos, atrapó 8 rebotes y robó dos balones para 15 de valoración. Todo indica que es su primera hoja de servicios para la selección española de las muchas por escribir de este jugador nacido en Tudela (Navarra) y de ascendencia nigeriana.
Ganas de revancha en España
Apenas se han disputado 5 partidos entre 'la Familia' y Georgia pero el más reciente es precisamente el que escuece especialmente al baloncesto español. La derrota ante los caucásicos (83-69) en el encuentro inaugural del Eurobasket 2025 fue la que a la postre dejo fuera del torneo al combinado nacional. De aquel partido de agosto tan solo está el alero Santi Yusta en esta convocatoria de ventanas FIBA.
Después de llegar a cuartos tras sorprender también a Francia, los georgianos llegan al partido de La Laguna con la vitola de ser una de las selecciones más incómodas de Europa, con un bloque muy físico. El faro del equipo sigue siendo Tornike “Toko” Shengelia. El ala-pívot del Barça viene de jugar dos partidos seguidos en 24 horas al estar presente en el Palau en el choque ante el ASVEL Villeurbanne y en la derrota georgiana en Tiflis frente a Ucrania.
El otro gran referente de Georgia es el pívot Giorgi “Gio” Shermadini. A sus 36 años ha decidido que disputará sus últimos minutos con la selección en este partido. No ha podido elegir mejor escenario para despedirse: Shermadini se ha convertido en un mito local en el Santiago Martín mientras afronta su séptima temporada defendiendo los colores de La Laguna Tenerife.
Ambos serán las principales amenazas para España en un partido más relevante de lo que pueda parecer sobre el papel. Los resultados de esta primera fase se arrastran a la segunda, que es donde se decidirán los billetes para Catar 2027. Ahí reside la importancia de este partido contra Georgia, que se erige como el primer examen de nivel para la España de Chus Mateo.