España recibe con bajas a Georgia en el primer examen de nivel de la era Chus Mateo

España recibe este domingo en el Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna (a las 19.45 horas por Teledeporte y RTVE Play) a Georgia en la segunda jornada de la primera ronda de la fase clasificatoria para el Mundial de Catar 2027.

'La Familia' lo hace después de haber empezado con buen pie la era de Chus Mateo como seleccionador al haber ganado en su primer partido en Dinamarca (64-74). Georgia en cambio fue sorprendida en su casa ante Ucrania por 79-92.

Las malas noticias para el técnico español son las bajas de Jaime Fernández y Dani Díez, que acabaron con molestias físicas el partido en tierras escandinavas. Jaime Fernández, escolta de La Laguna Tenerife, se pierde así un partido 'en su casa' ya que el choque ante la selección caucásica se disputará en el Santiago Martín donde su club actúa habitualmente de local. Sí estará el pívot Fran Guerra, otra de las estrellas del conjunto isleño.

Chus Mateo ha advertido a sus jugadores de que "no" será "suficiente" igualar "en intensidad" a Georgia este domingo sino que deben "superarles". También ha reclamado el apoyo de la afición, que debe convertirse en el "sexto hombre" en el Pabellón Santiago Martín.

Nueva oportunidad para Great Osobor El partido en Dinamarca se recordará por la buena actuación del debutante Great Osobor, el ala-pivot de 22 años que juega en el Science City Jena de la Bundesliga de baloncesto. Apenas 18 minutos en la pista danesa le valieron para pasar de ser un desconocido para el gran público a convertirse en la sensación de esta España sin jugadores NBA ni integrantes de equipos Euroliga en esta ventana para las selecciones FIBA. “Máxima diferencia hasta el momento en el partido con este 'ALLEY OOP' ESPECTACULAR fabricado entre Cárdenas y Osobor (38-54) a poco más de tres minutos de cerrar el tercer cuarto



🔴EN DIRECTO EN https://t.co/roJMs4tyN6 pic.twitter.com/NGS6yHeumJ“ — Teledeporte (@teledeporte) November 27, 2025 Osobor hizo 12 puntos, atrapó 8 rebotes y robó dos balones para 15 de valoración. Todo indica que es su primera hoja de servicios para la selección española de las muchas por escribir de este jugador nacido en Tudela (Navarra) y de ascendencia nigeriana.