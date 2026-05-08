Maribel Verdú se estrena en el terror con 'Bajo tus pies': "Ya le he dicho a Belén Rueda que me haga sitio"

Maribel Verdú se estrena en el cine de terror con Bajo tus pies, un cuento oscuro dirigido por el argentino Cristian Bernard y en el que comparte protagonismo con dos niños prodigio, Ibai Atanes (La coleccionista) y la flamante ganadora del Oso de Plata de Berlín, Sofía Otero (20.000 especies de abejas). Cuenta con la participación de RTVE y se estrena en cines este 8 de mayo.

“Para mí es mi primera película de terror –nos confiesa Maribel-. Porque El laberinto del fauno era un terror de la vida real, de unos malos que iban a por mí, pero la parte de fantasía, de terror fantástico, no me tocó. Así que se puede decir que esta es mi primera película de terror y estoy encantada, porque me gusta probar de todo y ha sido muy divertido. Repetiría sin dudarlo. Así que ya le he dicho a Belén Rueda que me haga sitio” (ríe).

A sus 13 años, también es la primera incursión en el género de Sofía Otero. “Ha sido súper guay –nos confiesa-. He aprendido un montón de mis compañeros, de Maribel. Y no he pasado miedo en ningún momento. No da miedo porque no es de verdad, es cine”.

Una historia con mucho de autobiográfico Bajo tus pies cuenta la historia de Isabel (Maribel Verdú), que se muda con sus dos hijos a un antiguo edificio de Bilbao con un alquiler asequible, pero un sistema de admisión peculiar. Una vez instalados en su nuevo hogar, empezaran a oír los gritos de tres vecinas ancianas que viven en el piso de abajo, lo que dará un vuelco a sus vidas. Una historia terrorífica que, curiosamente, tiene mucho de autobiográfica, como nos confiesa Cristian Bernard: ”La película tiene mucho de mi infancia y de mi mamá. Aunque el disparador de la película fue algo que me pasó a mí y a mi familia con unas ancianas que vivían abajo de casa y que entraron en un proceso de demencia. Una noche, a las tres de la madrugada, empezaron a gritar y fue algo aterrador”. “Durante tres años no pararon de gritar y tuvimos que pasar por ese suplicio porque estaban medio abandonadas –añade el director-. Le conté la historia a mi guionista y se dio cuenta de que yo cabeceaba y me quedaba dormido por la falta de sueño. Y me dijo: “Aquí hay una buena historia. Parece una película de terror”. Y ahí arrancó todo”. La crisis de la vivienda fue el elemento social que completó el puzzle de la historia: “Si, el problema habitacional actual –nos comenta Cristian-. Creo que el género de terror puede ser una estupenda metáfora de los problemas reales que tenemos, de las monstruosidades de la modernidad. Estamos convencidos de que ya tenemos todo solucionado, que gracias a la tecnología no hay ningún elemento extraño que pueda venir a alterarnos. Pero…” Fotograma de 'Bajo tus pies'

“El tema de los vecinos es muy delicado” Maribel nos cuenta cómo es Isabel, la protagonista: “Es una mujer que quiere empezar una vida libre, sin ataduras. Comenzar de nuevo con sus hijos en una ciudad diferente. Y es tan ingenua que se cree que ese casoplón se alquila por tan poco dinero y no se preocupa por la letra pequeña del contrato. Así que termina desquiciada porque le roban el sueño los vecinos”. “Creo que, al ver la película, mucha gente pensará: “Madre mía, si supieras que vecinos tengo yo también”. Porque el tema de los vecinos es muy delicado. Y es que hay gente que debería vivir sola en la selva. Isabel es una mujer con un arco bestial, porque desde que abre esas cortinas al principio de la película, hasta el final… ¡wow! Son dos personas muy diferentes”. Fotograma de 'Bajo tus pies' En cuanto al personaje de Lucía, Sofía nos comenta: “Es una niña que es muy directa y tiene las cosas muy claras. Le encanta leer, le encanta tejer, le encanta el patinaje, como a mí… Le encanta hacer un montón de cosas. Y, junto al personaje de Ibai, lo que queremos es salvar a nuestra madre, que está en esas condiciones al límite, que no puede dormir y eso la está llevando a la locura. Lo único que queremos es salvarla”. Sobre su relación con sus compañeros, Sofía nos confiesa: “Ibai y yo tuvimos una conexión al momento, al igual que con Maribel. Nos reímos un montonazo en el primer ensayo y yo creo que eso también fue muy importante”. “Estuvimos los tres juntos todo el rodaje –añade Maribel-. Y cuando yo tenía una escena con adultos solo pensaba: “¿dónde están mis niños?”. Por cierto, que Maribel empezó en el cine con la edad que ahora tiene Sofía: 13 años. “Ya hubiera querido yo ser tan buena en mis comienzos. No le llegaba yo ni al talón. Es bestial el talento de esta niña”. Fotograma de 'Bajo tus pies'

Un cuento de terror La película tiene mucho de cuento clásico de terror, como nos confiesa Cristian: “A mis hijos les contaba cuentos y les hacía las voces antes de ir a dormir. Pero eran las versiones suavizadas de los cuentos de los hermanos Grimm o de Andersen. Si vas a los originales te das cuenta que son cuentos muy siniestros. Por ejemplo, el de Hansel y Gretel, del que hay algo en esta película, habla de canibalismo. ¡Es una locura!, “Por eso en la película hay mucho de ‘lo siniestro’, que comentaba Freud y que Kubrick también trabajó en El resplandor. Para mí esta película es un cuento siniestro, infantil. Al principio la película es más psicológica, más interna, con el monstruo en off. Pero finalmente en el tercer acto se transforma en ese cuento de terror”, asegura Cristian. La Revuelta La Revuelta - Maribel Verdú y Sofía Otero (06/05/2026) David Broncano entrevista en 'La Revuelta' a las actrices Maribel Verdú y Sofía Otero, que presentan la película 'Bajo tus pies'.... Ver ahora Pero Kubrick no es la única referencia que podemos encontrar en la película: “Hay muchísimas –nos confiesa el director-, porque yo meto en la licuadora todo lo que me sirva para contar la historia. No me gusta el homenaje por el homenaje, sino cuando esas técnicas de los maestros nos ayudan a contar la historia. Así que aquí encontraréis a Polanski, porque es el maestro de los espacios cerrados y de la locura urbana. Repulsión, La semilla del diablo y La muerte y la doncella, que es una película bastante olvidada que a mí me parece extraordinaria”. “En la última parte reconoceréis a Spielberg –continúa-, porque es una de mis mayores influencias. De hecho, mi próximo proyecto se titula Spielberg. También hay otras referencias no tan directas como Fanny Alexander, de Bergman, que para mí es un cuento siniestro infantil”. “Aunque mis mayores influencias –añade el director-, son el cine de los 60 y 70, con el que crecí. Y en esta película, en concreto, reconoceréis La residencia, de Chicho Ibáñez Serrador, que vi todas las noches, antes de irme a dormir, durante el rodaje. Es un ejemplo de puesta en escena extraordinaria y de terror barroco. De cómo filmar el espacio para crear terror y angustia”. Fotograma de 'Bajo tus pies'

“Maribel es la mejor actriz del universo” Cristian Bernard asegura que trabajar con Maribel Verdú ha sido: “Una tarea de aprendizaje absoluta, porque Maribel tiene ocho mil horas de vuelo más que yo. Ella es puro cine. Sabe cómo moverse, como pararse, como caminar… Y aunque no es fanática del terror, entró rápidamente en ese juego, mientras que otros actores y actrices lo miran con desdén. Maribel entendió que era algo sensorial, que se trabaja con la mirada, con la respiración… Para mí es la mejor actriz de cine del universo. Trabajar con ella ha sido un regalo absoluto y le estoy eternamente agradecido”. En cuanto a Sofía e Ibai, Cristian nos comenta: “Encontarlos era el gran desafío de la película. En Argentina, cuando iba a rodar allí, hice un casting con 500 niños. Por eso, cuando llegué a Barcelona yo ya no distinguía los que eran buenos de los malos. Mis directoras de casting me recomendaron a Sofía y en la prueba de video estuvo bien, pero no lo había dado todo. Las directoras me insistieron y cuando hicimos la prueba final con Ibai, ver a Sofía fue como ver una aurora boreal. Ahí entendí todo lo que me habían dicho sobre ella. Y la química entre ambos niños era absoluta”. Fotograma de 'Bajo tus pies'