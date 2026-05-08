La ultraderecha de Nigel Farage se perfila como la gran vencedora de las elecciones locales en Reino Unido
- El primer ministro Starmer asume la responsabilidad por el revés electoral pero descarta dimitir
- "Hay cambio histórico en la política británica", ha dicho Farage al conocerse los primeros resultados
Los primeros resultados de los comicios locales parciales en Reino Unido divulgados este viernes reflejan un gran avance del populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, ante el laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, que registra un fuerte retroceso tan solo dos años después de su aplastante victoria en las elecciones generales y confirma la debilidad que viene arrastrando en las encuestas.
"Hay cambio histórico en la política británica", ha afirmado Farage a la prensa tras conocerse los resultados de 40 de los 136 consistorios en juego, que indican que su formación ha ganado 339 concejales, con avances significativos especialmente en bastiones laboristas del norte de Inglaterra y las Midlands (centro de Inglaterra). El político ha anticipado que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales, previstas para 2029. "Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", ha augurado.
Starmer, por su parte, ha revelado que no tiene planes de dimitir, pese a la derrota y las voces de su partido que así lo piden. "Días como este no debilitan mi determinación de lograr el cambio que prometí", ha dicho en unas declaraciones en la Iglesia Metodista de Kingsdown, en el oeste de Londres. Y ha calificado de "difíciles" los resultados. "En los próximos días voy a detallar los pasos que daremos para lograr el cambio que desean y que merecen" los británicos, ha agregado.
El laborismo, según los resultados iniciales, que corresponden solo a Inglaterra -ya que el recuento de votos acaba de comenzar en Gales y Escocia- ha perdido 248 concejales y se queda con 245. Las zonas donde ha retrocedido incluyen bastiones tradicionales en antiguas regiones industriales del centro y norte de Inglaterra, además de algunas zonas de Londres.
El también tradicional Partido Conservador también han sufrido un retroceso electoral al perder 130 asientos y quedarse por ahora con 217, en tanto que los Verdes, del izquierdista Zack Polanski, ganan 25 nuevos concejales hasta quedarse con 48. Los liberal demócratas, en tanto, ganan 35 nuevos asientos hasta 237, mientras que el resto corresponden a independientes.
Se espera que el escrutinio definitivo de los 136 consistorios, con unos 5.000 puestos de concejales en juego, pueda conocerse en la tarde de este viernes.
De pasado marzo, el primer ministro británico en la presentación de las
candidaturas del partido laborista...
...a las elecciones municipales y autonómicas
Entonces las previsiones de los resultados eran malas.
Hoy no ha mejorado.
En el día de
las elecciones. Fuerte auge de RIFOR UK, la extrema
derecha.
También de los
ecologistas. Y en riesgo, la continuación de Keire
Stamer como jefe de gobierno.
Menos de
dos años después de su elección
un fuerte malestar social por un crecimiento económico modesto sólo un 1
1,3 por ciento anual o los recortes en las ayudas sociales o por el
como
nombramiento de un
embajador en Estados Unidos sin contar con los avalers de seguridad necesarios
Investigado por facilitar información reservada al financiero pederasta
Los británicos han votado en elecciones locales en Inglaterra y parlamentarias en Gales y Escocia. De cara a esta cita, los sondeos ya venían anticipando una amplia derrota del Partido Laborista, cuestionado desde hace meses por una base electoral descontenta por sus políticas, consideradas lejanas al ideario partidario y debilitado por polémicas como la que rodea al nombramiento el año pasado del ex dirigente laborista Peter Madelson como embajador en Estados Unidos, cesado meses después por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.
Starmer, exabogado, fue elegido en 2024 con una de las mayores mayorías parlamentarias de la historia moderna británica, con la promesa de que aportaría estabilidad tras años de vaivenes políticos.
Aunque los Gobiernos en ejercicio suelen tener dificultades en las elecciones de mitad de mandato, las encuestas pronostican que el laborismo podría perder la mayor cantidad de escaños municipales en elecciones locales desde que el ex primer ministro John Major (1990-1997) perdiera más de 2000 en 1995, cuando su Ejecutivo estaba sumido en un sinfín de escándalos de corrupción.
En el otro lado de la balanza, la formación ultra de Farage, que fue uno de los principales defensores de la salida de la Unión Europea y tiene en el rechazo a la inmigración y a las políticas contra el cambio climático como platos fuertes de su discurso, lleva meses encabezando los sondeos a nivel nacional, aunque no tenía todavía arraigo, o muy parcial, a nivel local. Fundado como el 'Partido Brexit' en 2018, Reform UK ha visto un aumento en su apoyo en los últimos tiempos. Actualmente cuenta con ocho miembros en la Cámara de los Comunes, entre ellos el propio Farage.
Referentes del laborismo piden la dimisión de Starmer y otros le apoyan
Starmer ha venido insistiendo con que liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales. A esto se suma que el Partido Laborista nunca ha logrado destituir a un primer ministro en funciones en sus 125 años de historia.
Con el varapalo que se vislumbra para el laborismo en los comicios locales, varios de sus referentes han pedido la dimisión como líder del partido y primer ministro británico. "Estamos casi a mitad de mandato en el gobierno. Una vez que se supera esa mitad de mandato, se empieza a pensar en las próximas elecciones. Muchos parlamentarios también están pensando en su futuro político, y es muy fácil entrar en pánico. Así que es mejor tener una conversación ahora sobre cómo salir de esta situación", ha expresado el diputado y exministro de Economía John McDonnell, que ha afirmado que el 'premier' necesita considerar si es en este momento un activo para el partido.
Por su parte, el líder del grupo laborista en el consistorio inglés de Hull, Daren Hale, ha indicado que el partido de Gobierno debería analizar "seriamente" los resultados. "Creo que es hora de un cambio de liderazgo", ha enfatizado.
"No le deseo ningún mal a Keir Starmer, pero creo que, en definitiva, no es la persona idónea para llevarnos al siguiente nivel y garantizar los beneficios que deberíamos obtener de un gobierno laborista", ha sentenciado.
Entre los apoyos a Starmer se ha manifestado el viceprimer ministro británico, David Lammy, que ha considerado que este no es el momento de reemplazar a Starmer al frente del Ejecutivo. "No cambias el comandante durante el vuelo, sigues adelante y reconoces también que, a veces, los gobiernos, en particular los gobiernos en el poder, lo tienen difícil", ha agregado.
Asimismo, el ministro de Defensa, John Healey, ha señalado que el primer ministro aún puede cambiar el rumbo, al ser preguntado sobre si Starmer debería fijar un calendario para su salida. "Creo que aún puede lograrlo, aún puede darle la vuelta a la situación", ha declarado a Times Radio este viernes. Y ha añadido que "lo último que la gente quiere ver es el posible caos de unas elecciones para el liderazgo del partido".