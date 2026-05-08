La ultraderecha de Nigel Farage se perfila como la gran vencedora de las elecciones locales en Reino Unido

Los primeros resultados de los comicios locales parciales en Reino Unido divulgados este viernes reflejan un gran avance del populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, ante el laborismo del primer ministro británico, Keir Starmer, que registra un fuerte retroceso tan solo dos años después de su aplastante victoria en las elecciones generales y confirma la debilidad que viene arrastrando en las encuestas.

"Hay cambio histórico en la política británica", ha afirmado Farage a la prensa tras conocerse los resultados de 40 de los 136 consistorios en juego, que indican que su formación ha ganado 339 concejales, con avances significativos especialmente en bastiones laboristas del norte de Inglaterra y las Midlands (centro de Inglaterra). El político ha anticipado que su formación se encamina a conseguir la victoria en las próximas elecciones generales, previstas para 2029. "Lo que tengo muy claro es que nuestros votantes nos apoyarán incondicionalmente", ha augurado.

Starmer, por su parte, ha revelado que no tiene planes de dimitir, pese a la derrota y las voces de su partido que así lo piden. "Días como este no debilitan mi determinación de lograr el cambio que prometí", ha dicho en unas declaraciones en la Iglesia Metodista de Kingsdown, en el oeste de Londres. Y ha calificado de "difíciles" los resultados. "En los próximos días voy a detallar los pasos que daremos para lograr el cambio que desean y que merecen" los británicos, ha agregado.

El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, este viernes con miembros del Partido Laborista en el salón de la Iglesia Metodista de Kingsdown, en Ealing, al oeste de Londres, un día después de las elecciones locales Stefan Rousseau Stefan Rousseau/PA vía AP

El laborismo, según los resultados iniciales, que corresponden solo a Inglaterra -ya que el recuento de votos acaba de comenzar en Gales y Escocia- ha perdido 248 concejales y se queda con 245. Las zonas donde ha retrocedido incluyen bastiones tradicionales en antiguas regiones industriales del centro y norte de Inglaterra, además de algunas zonas de Londres.

El también tradicional Partido Conservador también han sufrido un retroceso electoral al perder 130 asientos y quedarse por ahora con 217, en tanto que los Verdes, del izquierdista Zack Polanski, ganan 25 nuevos concejales hasta quedarse con 48. Los liberal demócratas, en tanto, ganan 35 nuevos asientos hasta 237, mientras que el resto corresponden a independientes.

Se espera que el escrutinio definitivo de los 136 consistorios, con unos 5.000 puestos de concejales en juego, pueda conocerse en la tarde de este viernes.

01.02 min Transcripción completa De pasado marzo, el primer ministro británico en la presentación de las candidaturas del partido laborista... ...a las elecciones municipales y autonómicas Entonces las previsiones de los resultados eran malas. Hoy no ha mejorado. En el día de las elecciones. Fuerte auge de RIFOR UK, la extrema derecha. También de los ecologistas. Y en riesgo, la continuación de Keire Stamer como jefe de gobierno. Menos de dos años después de su elección un fuerte malestar social por un crecimiento económico modesto sólo un 1 1,3 por ciento anual o los recortes en las ayudas sociales o por el como nombramiento de un embajador en Estados Unidos sin contar con los avalers de seguridad necesarios Investigado por facilitar información reservada al financiero pederasta El liderazgo de Starmer, a prueba en las elecciones municipales y regionales en el Reino Unido

Los británicos han votado en elecciones locales en Inglaterra y parlamentarias en Gales y Escocia. De cara a esta cita, los sondeos ya venían anticipando una amplia derrota del Partido Laborista, cuestionado desde hace meses por una base electoral descontenta por sus políticas, consideradas lejanas al ideario partidario y debilitado por polémicas como la que rodea al nombramiento el año pasado del ex dirigente laborista Peter Madelson como embajador en Estados Unidos, cesado meses después por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Starmer, exabogado, fue elegido en 2024 con una de las mayores mayorías parlamentarias de la historia moderna británica, con la promesa de que aportaría estabilidad tras años de vaivenes políticos.

Aunque los Gobiernos en ejercicio suelen tener dificultades en las elecciones de mitad de mandato, las encuestas pronostican que el laborismo podría perder la mayor cantidad de escaños municipales en elecciones locales desde que el ex primer ministro John Major (1990-1997) perdiera más de 2000 en 1995, cuando su Ejecutivo estaba sumido en un sinfín de escándalos de corrupción.

En el otro lado de la balanza, la formación ultra de Farage, que fue uno de los principales defensores de la salida de la Unión Europea y tiene en el rechazo a la inmigración y a las políticas contra el cambio climático como platos fuertes de su discurso, lleva meses encabezando los sondeos a nivel nacional, aunque no tenía todavía arraigo, o muy parcial, a nivel local. Fundado como el 'Partido Brexit' en 2018, Reform UK ha visto un aumento en su apoyo en los últimos tiempos. Actualmente cuenta con ocho miembros en la Cámara de los Comunes, entre ellos el propio Farage.