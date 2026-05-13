El Valencia hace historia: su remontada ante Panathinaikos le mete por primera vez en la final four de la Euroliga
- Un equipo con sello de autor, el de Pedro Martínez, lleva al Valencia Basket por primera vez a una final a cuatro
- Por segunda vez en la historia del torneo se remonta una serie de playoff que empezó perdiendo 0-2
En una noche inolvidable, el Valencia Basket hizo historia este miércoles con una equilibrada mezcla de filosofía de juego, calidad y resistencia al derrotar al poderoso Panathinaikos por 81-64 en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga para clasificarse por primera vez para la Final a Cuatro del torneo.
El equipo de Pedro Martínez, fiel en esta serie a ese estilo que le llevó a terminar segundo en la liga regular, completará con el Olympiacos, el Fenerbahce y el Real Madrid el torneo de Atenas que los próximos 22 y 24 de mayo coronará al nuevo 'rey de Europa' y se medirá en las semifinales al equipo de Sergio Scariolo por lo que habrá un equipo español en la final.
El conjunto de Pedro Martínez ha igualado así una gesta precisamente del Real Madrid, que era el único equipo hasta ahora que en la historia de la Euroliga había logrado levantar un 0-2 en esta serie, cuando lo logró hace un par de temporadas ante el Partizán de Belgrado. Tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena, el Valencia ganó los dos de Atenas y remató la faena con una tercera victoria seguida ante el equipo con mayor presupuesto en plantilla de la competición.
Récord de asistencia en el Roig Arena
Quince mil seiscientos espectadores reventaron y tiñeron de 'taronja' este miércoles el Roig Arena para asistir al decisivo encuentro, una cita que fue el primer lleno total de la instalación inaugurada en septiembre y que tiene capacidad para esos 15.600 espectadores en 'modo baloncesto'
Hasta ahora, la mejor entrada en el Roig Arena en un partido del Valencia Basket como local en esta primera campaña en la instalación eran los 15.068 espectadores que asistieron al encuentro entre el equipo 'taronja' y el Real Madrid el pasado 25 de abril.
No obstante, la mejor entrada en un partido de baloncesto en el Roig Arena eran los 15.314 espectadores que 22 de febrero asistieron a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Kosner Baskonia. En ese mismo torneo, 15.221 aficionados estuvieron en la semifinal entre el Valencia Basket y el equipo madrileño.
Para dar color a este histórico encuentro, el Valencia Basket regaló a cada uno de sus seguidores una camiseta naranja con el lema 'Llarg serà el camí' ('Largo será el camino') y con la silueta de su entrenador Pedro Martínez. La iniciativa coloreó por completo las gradas.
Fiel a su guion
El equipo local dispuso una defensa férrea y se concentró en cazar rebotes para tener segundas oportunidades, reduciendo a su adversario a lo que Nigel Hayes-Davis pudiera inventar. En los planes ofensivos del Panathinaikos flojeaba Mathias Lessort y por eso su entrenador, Ergin Ataman, confió pronto en Vassilis Toliopoulos.
Con el marcador atascado en el 0-0 inicial dos minutos y solo un 14-10 al final del primer cuarto quedó claro enseguida que los nervios eran algo a tener en cuenta. Sin embargo, para espantar eso estaban Jean Montero y el plantel coral de un Valencia que poco a poco se marchó en el marcador. Tras un mate de Sergio de Larrea, un robo con canasta al contragolpe de Kam Taylor y orto mate de Jaime Pradilla, todo se encendió.
La renta se llegó a disparar a diecisiete puntos pero Ataman echó mano de los menos habituales para reducir los daños antes del descanso (35-23, m.20).
Brancou Badio y Montero tiraron del Valencia en la reanudación pero el guión se repitió: la renta llegó a su tope, la falta de acierto de tres impidió que pasara de los veinte y, sin hacer mucho ruido, el Panathinaikos empezó a recortar. Hayes-Davis se puso a los mandos del Panathinaikos con Vassilis Toliopoulos como inesperado escudero.
Cuando peor se pusieron las cosas, el Valencia supo resistir de la mano del siempre valiente Badio, clave esta noche, y también de Braxton Key. Un triple sobre la bocina del tercer cuarto de Juancho Hernangómez dejó al Panathinaikos a seis para empezar el último parcial.
La tensión crecía en cada acción pero los locales aguantaban la presión y se manejaban en el intercambio de golpes, en buena parte por su dominio del rebote. Tras uno ofensivo de Sako, anotó Thompson de tres. Tras uno defensivo de Key, un triple de De Larrea hizo creer la renta hasta los catorce puntos. Ahí estaba a falta de cuatro minutos.
Un triple de Osman bajó la renta de diez puntos pero cuando más apretaba la defensa griega Taylor vio solo bajo la canasta a Key, el primero que creyó en la remontada al publicar en sus redes sociales tras la derrota en el segundo partido la respuesta a la pregunta que le hizo a la IA de si algún equipo había dado la vuelta a una serie así. Se había hecho y el Valencia lo ha vuelto a hacer.
En una serie llena de tensión el final también lo tuvo, con Montero celebrando antes de acabar el triunfo 'taronja' y Lessort y Rogkavopoulos poco dispuestos a que se adelantara el fiestón que segundos después estalló en el Roig Arena y en el que Ataman cumplió su parte y fue el primero en dar la enhorabuena a Pedro Martínez.
Ficha técnica
Valencia Basket (14+21+21+25=81): Montero (12), Badio (20), Taylor (9), Costello (3), Sako (2) -cinco titular- De Larrea (9), Thompson (3), Moore (-), Key (12), Pradilla (5) y Reuvers (6).
Panathinaikos (10+13+27+14=64): TJ Shorts (-), Nunn (9), Osman (10), Hayes-Davis (15), Faried (-) -cinco titular- Toliopoulos (8), Hernangómez (5), Rogkavopoulos (2), Mitoglou (-), Grant (7), y Lessort (8).
Árbitros: Lottermoser (GER), Javor (SLO) y Nedovic (SLO). Sin eliminados.
Incidencias: quinto y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 15.600 espectadores.