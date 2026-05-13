El Valencia hace historia: su remontada ante Panathinaikos le mete por primera vez en la final four de la Euroliga

En una noche inolvidable, el Valencia Basket hizo historia este miércoles con una equilibrada mezcla de filosofía de juego, calidad y resistencia al derrotar al poderoso Panathinaikos por 81-64 en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga para clasificarse por primera vez para la Final a Cuatro del torneo.

El equipo de Pedro Martínez, fiel en esta serie a ese estilo que le llevó a terminar segundo en la liga regular, completará con el Olympiacos, el Fenerbahce y el Real Madrid el torneo de Atenas que los próximos 22 y 24 de mayo coronará al nuevo 'rey de Europa' y se medirá en las semifinales al equipo de Sergio Scariolo por lo que habrá un equipo español en la final.

El conjunto de Pedro Martínez ha igualado así una gesta precisamente del Real Madrid, que era el único equipo hasta ahora que en la historia de la Euroliga había logrado levantar un 0-2 en esta serie, cuando lo logró hace un par de temporadas ante el Partizán de Belgrado. Tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena, el Valencia ganó los dos de Atenas y remató la faena con una tercera victoria seguida ante el equipo con mayor presupuesto en plantilla de la competición.

Récord de asistencia en el Roig Arena Quince mil seiscientos espectadores reventaron y tiñeron de 'taronja' este miércoles el Roig Arena para asistir al decisivo encuentro, una cita que fue el primer lleno total de la instalación inaugurada en septiembre y que tiene capacidad para esos 15.600 espectadores en 'modo baloncesto' Hasta ahora, la mejor entrada en el Roig Arena en un partido del Valencia Basket como local en esta primera campaña en la instalación eran los 15.068 espectadores que asistieron al encuentro entre el equipo 'taronja' y el Real Madrid el pasado 25 de abril. No obstante, la mejor entrada en un partido de baloncesto en el Roig Arena eran los 15.314 espectadores que 22 de febrero asistieron a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Kosner Baskonia. En ese mismo torneo, 15.221 aficionados estuvieron en la semifinal entre el Valencia Basket y el equipo madrileño. Para dar color a este histórico encuentro, el Valencia Basket regaló a cada uno de sus seguidores una camiseta naranja con el lema 'Llarg serà el camí' ('Largo será el camino') y con la silueta de su entrenador Pedro Martínez. La iniciativa coloreó por completo las gradas.