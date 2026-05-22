El principio del fin de Valle Salvaje: ¿es este el final de los Gálvez de Aguirre?

Las tramas de Valle Salvaje están muy revueltas en la Casa Grande y la Casa Pequeña. La alianza, cada vez con más dudas, de Dámaso con Victoria y Mercedes por un lado, y por el otro José Luis y don Hernando. Al que fuera duque de Valle Salvaje le trae de cabeza la presencia de su archienemigo en el valle. Y mucho más ahora con la revelación que le ha hecho su amigo sobre el legítimo marido de Victoria. Una noticia que marca el principio del fin de la familia Gálvez de Aguirre, y también posiblemente, de los Guzmán. ¿Quieres saber de qué se trata? Te contamos todos los detalles.

El principio del fin de los Gálvez de Aguirre

Don Hernando llega muy alterado a la sala donde se encuentra José Luis, y con razón, pues las noticias que trae no son buenas. Alguien ha reconocido a Dámaso en el pueblo. Y no es que hayan dicho que se parece a él, si no que lo han identificado como Dámaso Espinosa. El marqués se pone en lo peor que les podía pasar: "Esto es el final José Luis, el final".

El padre de Rafael aún no puede creer que hayan reconocido a Dámaso en el pueblo, pero don Hernando asegura que sus hombres no se equivocan: "Vieron a dos hombres hablando en la taberna y uno de ellos vio a don Dámaso Espinosa saliendo del escribano. Ambos coinciden en que, el que ahora se hace llamar Eduardo, ha salido por la aldea buscando que le reconocieran.

Sin embargo, don Hernando cree que primero tienen que mantener la calma, algo que José Luis no puede hacer: "Esto es muy grave", dice casi perdiendo los nervios, algo que el padre de Leonardo no va a permitir, que le vuelva a faltar el respeto. El Gálvez de Aguirre, está dispuesto incluso a enfrentarse al terrateniente de la Casa Pequeña, decidido a pararle los pies. Pero don Hernando le tranquiliza: "Yo mismo me voy a encargar personalmente de esto".

Don Hernando le pide confianza. ¿Será capaz de no hacer nada José Luis al respecto?

Valle Salvaje Valle Salvaje - Don Hernando toma el mando de la situación El Gálvez de Aguirre está dispuesto incluso a enfrentarse al terrateniente de la Casa Pequeña, . Pero don Hernando será quien se encargue de todo. Ver ahora

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