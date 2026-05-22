Un terremoto de magnitud 4,8 sacude Canarias, el más fuerte desde el volcán de La Palma

Las Islas Canarias se han visto sacudidas viernes por la mañana un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter con epicentro al norte del archipiélago, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que no había registrado valores tan altos desde la cadena de seísmos derivada de la erupción del volcán de La Palma en 2021.

El seísmo ha tenido lugar a las 9.50 (hora local) y su origen se sitúa a 30 kilómetros de profundidad. El IGN ha marcado el epicentro a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas, pero los temblores se han dejado notar no sólo en Gran Canaria sino también en otras islas como Tenerife y Fuerteventura.

Tras este primer terremoto, se han registrado varias réplicas, entre ellas una que ha alcanzado una magnitud de 3,4 y que se ha originado más cerca de la superficie, a una decena de kilómetros en concreto, según los datos provisionales recabados por los sismógrafos.

El servicio de emergencias autonómico ha aclarado en redes sociales que esta sucesión de temblores no ha dejado daños, pese a que ha recibido llamadas de ciudadanos que informaban del movimiento sísmico.