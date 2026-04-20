Un terremoto de magnitud de 7,5 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami
- La cadena pública nipona NHK informa que se ha observado un tsunami frente a las costas de Japón
- En muchos casos se han producido derrumbes de muros de bloques de hormigón sin refuerzo, informa Reuters
Un terremoto de magnitud 7,5 detectado a 10 km de profundidad ha golpeado este lunes el centro de Japón y ha llevado a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, informa la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La cadena pública nipona NHK informa que se ha observado un tsunami frente a las costas de Japón.
La JMA alerta de un ola por el tsunami de hasta 3 metros de altura (9,84 pies) en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido. El epicentro del temblor se ha ubicado en el océano Pacífico.
El sismo alcanzó una magnitud de 5 en la escala de intensidad sísmica de Japón, una potencia suficiente como para dificultar la movilidad de las personas. En muchos casos se produjeron derrumbes de muros de bloques de hormigón sin refuerzo, informa Reuters.
En declaraciones a la prensa, la primera ministra Sanae Takaichi ha dicho que el gobierno ha creado un grupo de trabajo de emergencia y ha recomendado a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar a lugares seguros.
La cadena NHK ha mostrado barcos zarpando del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, en previsión de las olas, como alerta de tsunami. «¡Evacúen!» ha aparecido en la pantalla.
Suspendido el servicio de trenes
El servicio de trenes bala en Aomori, en el extremo norte de la isla principal de Honshu, Japón, se ha suspendido debido a los temblores, según ha informado la agencia de noticias Kyodo.
Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, con un temblor al menos cada cinco minutos. Ubicado en el «Anillo de Fuego», una zona de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la cuenca del Pacífico, Japón concentra alrededor del 20 % de los terremotos mundiales de magnitud 6.0 o superior.
Actualmente no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, pero Hokkaido Electric Power Co. y Tohoku Electric Power Co. tienen varias centrales nucleares fuera de servicio en la zona. La eléctrica Tohoku Electric ha declarado que está evaluando el impacto del terremoto y el tsunami en su central nuclear de Onagawa.