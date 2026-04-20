Un terremoto de magnitud de 7,5 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 7,5 detectado a 10 km de profundidad ha golpeado este lunes el centro de Japón y ha llevado a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, informa la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). La cadena pública nipona NHK informa que se ha observado un tsunami frente a las costas de Japón.

La JMA alerta de un ola por el tsunami de hasta 3 metros de altura (9,84 pies) en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido. El epicentro del temblor se ha ubicado en el océano Pacífico.

El sismo alcanzó una magnitud de 5 en la escala de intensidad sísmica de Japón, una potencia suficiente como para dificultar la movilidad de las personas. En muchos casos se produjeron derrumbes de muros de bloques de hormigón sin refuerzo, informa Reuters.

En declaraciones a la prensa, la primera ministra Sanae Takaichi ha dicho que el gobierno ha creado un grupo de trabajo de emergencia y ha recomendado a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar a lugares seguros.

La cadena NHK ha mostrado barcos zarpando del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, en previsión de las olas, como alerta de tsunami. «¡Evacúen!» ha aparecido en la pantalla.