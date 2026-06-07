Agenda de actos del papa León XIV en Madrid el 8 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El lunes 8 de junio es el tercer día de de la visita del papa León XIV en Madrid. El pontífice iniciará el día con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después de este encuentro, León XIV visitará a los parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos y tendrá un almuerzo con los miembros. Después participará en un acto de oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena.

El cierre de la tercera jornada del papa León XIV tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana. Este evento combinará la música con la oración y la participación de toda la Iglesia de Madrid. En él intervendrán artistas del panorama español como David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a otros músicos, bandas y la Orquesta Sinfónica Cruz Diez. También participará un gran coro familiar de unas 1.000 voces (incluidos 300 niños), acompañado por 70 músicos y 100 bailarines, bajo la dirección de Toño Casado.

El acto ofrecerá un repertorio de obras clásicas y contemporáneas y culminará con la interpretación del himno "Alza la mirada", compuesto específicamente para la visita del pontífice a España.

Agenda y horario de actos del papa el 8 de junio en Madrid 09:30 horas: reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.

10:30 horas: acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles.

11:30 horas: visita a la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

18:00 horas: oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena

19:00 horas: encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

Calles cortadas y alternativas de tráfico En el plano de la movidad, la jornada del 8 de junio del papa León XIV es la más completa. Se concentran cortes temporales de tráfico en el eje Prado–Cortes–Palacio Real y en el entorno del Bernabéu durante la tarde, con un dispositivo similar al de un gran evento deportivo: refuerzo de Metro (especialmente líneas 6, 8, 9 y 10), limitaciones al tráfico privado en las inmediaciones del estadio y presencia policial reforzada. ““