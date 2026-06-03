De "ministros de la comunión" a cocineros: 18.000 voluntarios de la visita del papa recogen su kit de trabajo

Hay un motor silencioso sin el cual la maquinaria logística de la visita del papa León XIV a Madrid no podría salir adelante. Es el ejército de los casi 18.000 voluntarios que se han inscrito para formar parte de un acontecimiento histórico; una marea humana que ha desbordado por completo las previsiones de la propia organización, que inicialmente aspiraba a captar a 10.000 colaboradores altruistas.

La archidiócesis de Madrid ha ubicado el centro de recepción a voluntarios en la parroquia de San Jorge, y allí les han entregado un kit de trabajo para que puedan cumplir con sus funciones y hacer frente a las altas temperaturas que se esperan para la capital este fin de semana: crema solar, gorra, botella de agua recargable, galletas o una camiseta identificativa son algunos de los elementos que incluye en su interior.

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Una radiografía heterogénea y con mayoría de mujeres El perfil de las personas inscritas destaca por su inmensa diversidad y abarca un espectro generacional que va desde jóvenes de 16 años hasta jubilados de 80. Aunque el motor principal del movimiento está compuesto por estudiantes universitarios. Por bloques de edad, el sector más joven, entre los 16 y los 35 años, lidera la participación con un sólido contingente de 7.500 voluntarios. Le sigue muy de cerca el grupo de personas entre 36 y 65 años, que aporta más de 6.000 colaboradores a la visita papal. Los veteranos mayores de 65 años suponen algo más de 200 personas. En cuanto al análisis por género, el voluntariado tiene un marcado acento femenino. Las mujeres se convierten en el pilar fundamental de esta movilización histórica en la capital ya que representan el 66% del total de las inscripciones, frente a un 34% de participación masculina. Voluntarios repartiendo las credenciales a sus compañeros en la parroquia de San Jorge, en Madrid RTVE

Inteligencia Artificial para gestionar los perfiles El despliegue de estos 18.000 voluntarios no ha sido improvisado; requiere una intensa logística previa para asignar a estas personas un destino en función del perfil y formación específica de alta intensidad. Para optimizar los recursos, la Archidiócesis de Madrid ha contado con ayuda de la Inteligencia Artificial. El núcleo tecnológico de esta gestión ha sido PINGEV, una aplicación desarrollada de forma gratuita por los propios voluntarios que ha podido analizar perfiles, hacer cribados automáticos de las bases de datos y detectar los roles que mejor encajaban con cada persona. "El esfuerzo ha sido titánico, pero mucho más llevadero gracias a nuestro equipo informático y a las herramientas de Inteligencia Artificial", ha explicado a RTVE Noticias Jesús Pascual, responsable de comunicación interna del voluntariado, quien añade además que esa plataforma "evoluciona día a día y continúa estando activa para que el trabajo in situ salga también se pueda optimizar". De esta forma, se han creado cuatro grandes grupos de voluntarios divididos por tareas y que se podrán diferenciar estos días en Madrid por el color de sus camisetas: Logística y eventos: equipos destinados a la preparación de las zonas clave, como el Estadio Santiago Bernabéu, la Plaza de Lima para la vigilia juvenil o Cibeles para la misa de Corpus. Acogida institucional y familiar: encargados de gestionar los puntos de pernocta en colegios o parroquias, además de las redes de hogares particulares que acogen a los peregrinos que llegan a Madrid de otros puntos de España y del extranjero. Atención y orientación: puntos de información distribuidos por ejes principales como el Paseo de la Castellana. Dispositivo Sanitario de Alerta: Una de las ramas más cruciales y que requiere mayor formación. De hecho, alrededor de 2.600 de estos voluntarios han pasado estos días por talleres exprés impartidos por el SAMUR y Protección Civil en el entorno de la catedral de la Almudena para prender técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).