Pilar Algarate (Cáritas): "Nos hubiera gustado que el papa conociera la realidad de la Cañada Real en Madrid"

La visita del papa León XIV a Madrid dejará momentos para el recuerdo, pero también ausencias significativas por motivos logísticos. Pilar Algarate, Secretaria General de Cáritas Madrid, ha reconocido en declaraciones a RTVE Noticias que, aunque el programa es intenso, "uno de los centros que nos hubiera gustado que hubiera conocido es el trabajo que realizamos en la Cañada Real y la realidad que se vive allí".

Pilar Algarate, secretaria general de Cáritas Madrid, en la puerta del Cedia. SANTI RIESCO

Explica que no ha sido posible realizar este desplazamiento "por la distancia y luego por todo lo que tiene que ver también con la seguridad", dado que la agenda está "muy ajustada".

En este asentamiento, el mayor de Europa en infravivienda, la entidad desarrolla una labor fundamental de acompañamiento a familias en empleo y formación, enfrentando la exclusión y la falta de suministro eléctrico. Algarate destaca especialmente el apoyo al estudio en el centro denominado 'la fábrica': "allí se hace el apoyo al estudio... los viernes hay actividades de ocio y tiempo libre".

Dignidad frente a la exclusión Más allá de la Cañada, la Secretaria General señala otros proyectos que reflejan el rostro humano de la Iglesia en Madrid. Entre ellos, el centro de tratamiento de adicciones y, muy especialmente, la residencia para personas de entre 55 y 65 años. Pilar Algarate, Cáritas Madrid: "Las personas sin hogar no están en la calle porque quieren" SANTI RIESCO Algarate subraya que en este último proyecto, tras casi dos años de apertura, se observa cómo los usuarios "cuando recuperan esa tranquilidad, la dignidad de sentirse personas y que tienen una vida por delante, pues están recuperando la familia". Para ella, este acompañamiento basado en el "sentir familia" es clave para que muchos logren incluso independizarse de nuevo.

Un pulmón de solidaridad en datos La labor que el Papa visibilizará en su encuentro de ocho minutos en el centro CEDIA 24 horas se sustenta sobre el rigor de las cifras de la última Memoria de Cáritas Madrid 2024. La institución invirtió el pasado año un total de 35.727.587 euros en las personas más necesitadas, de los cuales un 85% proviene de aportaciones voluntarias y donativos privados. Luis Miguel Rojo, delegado episcopal de Cáritas Española: "Los pobres están en el corazón de la Iglesia" Juan Manuel Cuéllar B., Santiago Riesco Pérez Esta inversión permitió atender a 106.382 personas, lo que supone un despliegue masivo a través de 374 proyectos diocesanos y 471 parroquias. El perfil de quienes acuden a la Iglesia madrileña es diverso: un 57% son mujeres, un 53% no cuenta con un trabajo y un preocupante 30% son menores de 18 años. Además, la vivienda sigue siendo la principal emergencia social, absorbiendo el 58% del importe de las ayudas económicas entregadas.