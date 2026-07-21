Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 17, contrarreloj entre Chambéry y Voiron

El Tour de Francia 2026 afronta este miércoles una etapa teóricamente de transición con un final que puede resolverse al sprint entre los velocistas que puedan superar las subidas suaves que jalonan casi todo el recorrido.

Después de tres días en la Alta Saboya y de la disputa de la contrarreloj individual --con la victoria de Remco Evenepoel sobre el líder Tadej Pogacar--, los ciclistas saldrán en esta 17ª etapa de Chambéry con destino a Voiron. Y aunque técnicamente ha sido catalogada como "llana", el perfil no es ni mucho menos así y de hecho se acumulan 2.200 m de desnivel positivo en 174,7 kilómetros.

Mapa de la etapa letour.fr

Claves del recorrido Con toda probabilidad, desde el inicio se sucederán los intentos de fuga en una larga sucesión de repechos, incluidos los cuatro pasos puntuables para el premio de la montaña de esta jornada, todos en los primeros 60 km de trayecto, por el macizo de Bauges. Son tres cotas y el col des Prés, el más duro de la jornada, de 3,5 km a casi el 7% de desnivel según el libro de ruta. Luego habrá otro puerto no puntuable y un terreno de nuevo quebrado por la Chartreuse. Y ojo al final, porque para los velocistas y sus equipos aún queda otro punto delicado en la entrada a Voiron, donde les espera una cuesta de unos 2,6 km al 4% de pendiente media. Perfil de los últimos kilómetros de la etapa letour.fr Si finalmente hay sprint, será después de hacer tres giros de 90º en el último kilómetro con una recta final de solo 350 m en el centro de esta localidad del departamento del Isère, que acogió la salida de una etapa del Tour hace casi medio siglo, pero que se estrena como llegada. Voiron también fue localidad de meta de la 4ª etapa de la Vuelta a España del año pasado. Tras un recorrido que recuerda al que van a afrontar ahora en la ronda francesa, en esa ocasión el británico Ben Turner sorprendió en el sprint a los favoritos.