Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 17, contrarreloj entre Chambéry y Voiron
- Jornada para cazaetapas o velocistas que superen bien la media montaña
- 17ª etapa del Tour en directo a las 14:50 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
- Remco Evenepoel se consolida como segundo del Tour tras ganar la contrarreloj individual
El Tour de Francia 2026 afronta este miércoles una etapa teóricamente de transición con un final que puede resolverse al sprint entre los velocistas que puedan superar las subidas suaves que jalonan casi todo el recorrido.
Después de tres días en la Alta Saboya y de la disputa de la contrarreloj individual --con la victoria de Remco Evenepoel sobre el líder Tadej Pogacar--, los ciclistas saldrán en esta 17ª etapa de Chambéry con destino a Voiron. Y aunque técnicamente ha sido catalogada como "llana", el perfil no es ni mucho menos así y de hecho se acumulan 2.200 m de desnivel positivo en 174,7 kilómetros.
Claves del recorrido
Con toda probabilidad, desde el inicio se sucederán los intentos de fuga en una larga sucesión de repechos, incluidos los cuatro pasos puntuables para el premio de la montaña de esta jornada, todos en los primeros 60 km de trayecto, por el macizo de Bauges. Son tres cotas y el col des Prés, el más duro de la jornada, de 3,5 km a casi el 7% de desnivel según el libro de ruta.
Luego habrá otro puerto no puntuable y un terreno de nuevo quebrado por la Chartreuse. Y ojo al final, porque para los velocistas y sus equipos aún queda otro punto delicado en la entrada a Voiron, donde les espera una cuesta de unos 2,6 km al 4% de pendiente media.
Si finalmente hay sprint, será después de hacer tres giros de 90º en el último kilómetro con una recta final de solo 350 m en el centro de esta localidad del departamento del Isère, que acogió la salida de una etapa del Tour hace casi medio siglo, pero que se estrena como llegada.
Voiron también fue localidad de meta de la 4ª etapa de la Vuelta a España del año pasado. Tras un recorrido que recuerda al que van a afrontar ahora en la ronda francesa, en esa ocasión el británico Ben Turner sorprendió en el sprint a los favoritos.
Hora y dónde ver la etapa 17 del Tour 2026
La 17ª etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.50 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.15 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.