Los papas y sus 'trending topic': del "¡No tengáis miedo!" de Juan Pablo II al "Hagan lío" de Francisco

Del "Si quieres la paz, lucha por la justicia", de Pablo VI, al "¡No tengáis miedo!", de Juan Pablo II, o el "Hagan lío", de Francisco. Son solo algunos de los 'trending topic' de los papas. Sus frases más populares... antes y después de la era de internet. Y parece que León XIV, que en unos días visita España, no va a ser menos: sus mensajes en favor de la paz y contra la política bélica de Donald Trump han dado ya la vuelta al mundo.

Mucho antes de que existiera la palabra "viral", las frases de los papas católicos ya corrían el mundo en las 'redes sociales' de la época, ya fuera a través de las bendiciones 'Urbi et Orbi' desde el balcón de la Basílica de San Pedro; las encíclicas y cartas apostólicas, las audiencias generales, la prensa, la radio, el cine y la televisión o los discursos en los viajes internacionales.

"Ahora esos medios se han duplicado, triplicado, cuadruplicado y llegan a muchos más ambientes. También ha hecho que se hayan simplificado, o sea, que muchas veces llegue solo el mensaje espectacular o llamativo" y se pierdan otras afirmaciones importantes, cuenta a RTVE Noticias Daniel Arasa, decano de la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Pontificia Università della Santa Croce de Roma y desde 2021 uno de los consultores -nombrado por el papa Francisco- del Dicasterio del Vaticano para las Comunicaciones.

Al mismo tiempo, advierte, el mensaje se ha personalizado mucho más. "Ahora se pone mucha más atención a lo que dice el papa Francisco, el papa León, el papa Benedicto.... Ya no es solo lo que dice la Iglesia, sino lo que dice ese personaje, esa autoridad, porque la misma dinámica de los medios lleva un poco a focalizar la atención sobre una voz o un personaje".

Los primeros mensajes de León XIV La visita a España de Robert Prevost, del 6 al 12 de junio, se da poco después de la publicación de 'Magnifica Humanitas', su primera encíclica, centrada en defender la dignidad humana ante los avances de la Inteligencia Artificial, que, a juicio del propio León XIV, debe estar, al igual que la energía nuclear, "al servicio de todos, del bien común". "Las decisiones sobre la tecnología no han de ser separadas nunca de la conciencia y la responsabilidad", dijo el lunes pasado en la presentación de esa carta a los fieles. ¿Será una de sus frases para la posteridad? Es pronto para saberlo, aunque el primer papa estadounidense y peruano, cuyo pontificado cumplió un año el 8 de mayo, ya ha pronunciado otras que podrían entrar en la terna: "Esta es la paz de Cristo Resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante", expresó en su primera aparición pública. O la que lanzó en abril pasado en plena escalada dialéctica con Trump, con la que levantó un perfil mediático hasta ese momento más mesurado: "El corazón de Dios no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios", dijo. "Este papa, aunque parece que no, ahora ya se nos ha desmelenado un poquito, ¡eh! Pero parecía muy discreto", relata a RTVE Noticias la periodista y religiosa dominica Gemma Morató, que ha publicado dos libros sobre el actual pontífice: el último, en catalán, "El Papa frontissa (bisagra)", del que ya ultima una edición en castellano. "La gente decía: 'este papa está desaparecido'. Y yo decía 'no, no, es que está diciendo cosas muy profundas y muy interesantes. Y sabe dónde va". Un papa "bisagra" que busca tender puentes. "Yo creo que la frase de León XIV es 'la paz esté con vosotros'. Eso es lo primero que dijo al salir al balcón y lo ha ido repitiendo. Y él busca la paz", opina la monja. "Y creo que es lo que el mundo necesita en este momento, porque es un mundo muy polarizado, muy dividido, tanto el mundo como la Iglesia", sentencia. León XIV ante el desafío de la IA: "Ninguna máquina podrá sustituir jamás al ser humano en su esplendor" Santiago Riesco Pérez

La fuerza de la radio: "Oíd, cielos, lo que voy a decir" En el último siglo, ha sido nueve los sucesores de Pedro. A Pío XI (1922-1939) le tocó liderar la iglesia en un período de enorme agitación mundial. La Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los totalitarismos en Europa marcaron su pontificado, cuyo lema fue 'La paz de Cristo en el reino de Cristo'. Toda una declaración aspiracional en un mundo turbulento. "La política es la forma más elevada de caridad, solo superada por la caridad religiosa hacia Dios", afirmó en 1927. Una expresión que otros papas han replicado en sus discursos. A Achille Ratti -su nombre secular- también le tocó una época de novedades... que supo aprovechar. En 1931 inauguró Radio Vaticano en presencia del mismísimo Guglielmo Marconi, uno de los padres de la radiotransmisión. Por primera vez, la voz de un papa rompía las fronteras de los textos escritos para ser escuchada. "Oíd, cielos, lo que voy a decir, y oiga la tierra las palabras de mi boca", dijo, apelando a un pasaje bíblico, en ese discurso inaugural. Pío XI también dedicó una encíclica al cine, 'Vigilanti Cura', en la que abordó el impacto social y moral del séptimo arte en sus explosivas primeras décadas de vida. Los papas en la literatura: diez novelas sobre los sucesores de Pedro CRISTINA PÉREZ

Y llegó la televisión Fue precisamente la radio el medio en el que el siguiente papa, Pío XII (1939-1958), emitió el 24 de agosto de 1939 una de sus frases más destacadas, en un mundo camino del precipicio: "No se pierde nada con la paz, puede perderse todo con la guerra”. Unas palabras, evocadas por León XIV hace poco más de un mes, con las que Eugenio Pacelli intentó sin suerte apelar a las potencias y frenar el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una contienda en torno a la que la postura de Pío XII no está exenta de polémica. Mientras unas voces critican su supuesto silencio o tibieza ante el holocausto y los nazis, otras alaban sus esfuerzos por salvar a judíos. Y si el anterior Pío había sido el primer papa radiofónico, este fue el primero televisivo. Aunque León XIII ostenta el título de ser la persona más antigua filmada en video a finales del siglo XIX, la primera emisión televisiva de un líder de la Iglesia católica corresponde a Pío XII, en 1949, en las pantallas francesas. "Esperamos de la televisión consecuencias del más alto nivel a través de la revelación cada vez más brillante de la verdad a las mentes honestas", afirmó. Ya en 1957, consciente del impacto que la 'caja tonta' estaba teniendo en el mundo, le dedicó, junto al cine y la radio, su encíclica 'Miranda Prorsus', en la que advertía de los peligros de estos medios en la "difusión del mal" pero también de su potencial en la información, la enseñanza y el espectáculo y para unir a la humanidad y difundir el Evangelio. También fue -solo por detrás de León XIII-, el que más encíclicas ha escrito desde 1800, un total de 41. Tribuna de la historia Tribuna de la historia - Pío XII Ver ahora

El "papa bueno": la renovación de la iglesia y el mensaje Nacido como Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII (1958-1963) pasó a la historia en plena guerra fría como el "papa bueno", por un estilo dialogante y paternal que queda patente en una de sus citas más emblemáticas: "Al volver a casa, encontraréis a los niños. Dadles una caricia a vuestros niños y decidles: 'Esta es la caricia del papa'". La pronunció el 11 de octubre de 1962 desde la ventana del Palacio Apostólico -en lo que se conoce como 'el discurso de la Luna'- tras inaugurar el Concilio Vaticano II, con el que buscaba una actualización (aggiornamento) de la Iglesia al mundo moderno. Este fue el mayor hito de su papado, aunque murió antes de que concluyera el proceso, que completó Pablo VI. "Todo el mundo pensaba que sería un papa de transición, de paso, y montó el 'aggiornamento'. Vale la pena ver que, en realidad, León XIV es un hijo del Vaticano II. Él siempre vuelve y usa frases del Concilio Vaticano II", señala Morató. Juan XXIII, el "papa bueno" que convocó el Concilio Vaticano II RTVE.es/ EFE

"Jamás los unos contra los otros..." Pablo VI (1963-1978) fue el primer pontífice en salir de Italia desde 1809. Y también el primero en coger un avión: lo hizo en 1964 para realizar una histórica visita a Jerusalén. Es conocido como "el papa de la modernidad", principalmente por encargarse de implementar el Concilio en medio de las tensiones entre los sectores progresistas y conservadores, pero también por iniciar la nueva era de viajes pontificios internacionales. Visitó los cinco continentes. Y fue el primer santo padre en hablar ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en 1965. "Nunca jamás los unos contra los otros; jamás, nunca jamás", sentenció Giovanni Battista Montini en ese discurso crucial cuando Estados Unidos había entrado ya en la Guerra de Vietnam. Una postura antibélica que protagoniza también otra frase clave, divulgada por la Jornada Mundial de la Paz de 1972: ""Si quieres la paz, trabaja por la justicia". Francisco beatifica a Pablo VI: "Supo conducir con sabiduría y con visión de futuro" EFE

Juan Pablo I, el de la sonrisa... y el breve Su papado solo duró 33 días en 1978. Según la versión oficial, falleció de un infarto en la cama, aunque no se le hizo autopsia y eso despertó todo tipo de teorías. Se trata de Albino Luciani. Juan Pablo I como nombre papal. Fue el primer pontífice moderno en hablar en singular, con el "yo" en vez del plural mayestático, y dio señales de querer renovar el papado para hacerlo “más humano". Su frase más famosa la pronunció durante su primer Ángelus: "Dios es Padre, más aún, es madre". Impactó por la dimensión materna que le dio a un ser supremo eternamente masculino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? - Juan Pablo I, el breve Ver ahora

El papa viajero... y mediático Juan Pablo II (1978-2005) fue el primer "papa mediático". Consciente del alcance de la tecnología, el polaco Karol Wojtyla, primer pontífice no italiano en 455 años, transformó sus viajes por todo el mundo -hizo más de 100- en eventos televisivos masivos. "¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!", expresó en la misa de inicio de su pontificado. Y acabó siendo su frase más recordada, que también han repetido Francisco o León XIV. "Juan Pablo II recupera mucho la idea de la importancia de Cristo en la vida de la persona. Aquí lo importante no es la estructura, no es la Iglesia en cuanto a edificio o estructura de gobierno. Lo importante es el encuentro con Cristo en la Iglesia. Y por eso abrir las puertas a Cristo, las puertas del corazón, las puertas de la sociedad, etc... Es quizá la frase más fuerte que los papas han dicho", opina Daniel Arasa. El carisma de Wojtyla, y el hecho de que fue actor en su juventud le ayudaron a dominar las cámaras. También promovió la digitalización del Vaticano, lo que incluye, con el inicio del auge de internet, el lanzamiento de su web oficial en 1995. Su papado, el tercero más largo de la historia, jugó un papel central en la caída del comunismo en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, aunque sus críticos le reprochan que no enfrentara con el mismo ahínco otros regímenes o sus posturas contra el uso del preservativo en lugares marcados por el SIDA. Juan Pablo II, un Papa que hizo Historia RTVE.es

Benedicto XVI, el primer tuitero "Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón". Este fue, en 2012, el primer tuit de un papa. Publicado en ocho idiomas, incluido el árabe. Benedicto XVI (2005-2013) llevaba entonces casi ocho años en el trono de Pedro. El teólogo alemán Joseph Ratzinger, conservador y tradicionalista, impulsó durante su pontificado un retorno a los valores cristianos. Y sus posiciones sobre el aborto o la homosexualidad fueron algunas de las más controvertidas de su periodo. “El aborto no puede ser un derecho humano, es totalmente opuesto. Es una gran herida en la sociedad”, dijo durante un discurso en 2007. Sin olvidar los escándalos de pederastia en la Iglesia o el caso de filtración de documentos secretos del Vaticano conocido como 'Vatileaks', que destapó una red de corrupción y luchas de poder en la iglesia que acabaron llevándole a presentar una insólita renuncia, la primera de un pontífice en siglos, por falta de "fuerza mental y física". Ya elegido su sucesor, Francisco, Ratzinger continuó como "papa emérito" hasta su muerte, en 2022. Europa abierta Europa Abierta - El último adiós al papa emérito Benedicto XVI Escuchar audio

Francisco, el papa de los pobres... y de las redes sociales Nadie puede negar que la llegada de Francisco (2013-2025) fue una revolución. El primer papa jesuita y latinoamericano. Carismático, espontáneo e imprevisible. Un hombre austero, con multitud de expresiones plagadas de jerga argentina que centró su mirada en los más necesitados y apartados de la sociedad, los migrantes y la defensa del medio ambiente. "¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!", dijo Jorge Mario Bergoglio a los pocos días de su elección. Unas palabras que han pasado ya a la historia. Como también sus famosos "¡Hagan lío!" o "No balconeen la vida", pronunciados durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil en 2013. O... "Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?", que marcó un cambio de tono en la Iglesia, al igual que su condena de la pederastia en el clero. Según el asesor de Comunicaciones del Vaticano, la personalidad de Bergoglio era "exuberante", "muy latinoamericano en el sentido también de carácter: explosivo... enseguida decía algo". Críticas al capitalismo y atención a los temas sociales: las frases que han marcado el papado de Francisco INÉS MODRÓN LECUE