El "efecto León XIV" en la economía: 150 millones de beneficio, 25 de gasto y España como "destino de paz"

Toda visita papal reactiva un clásico e inevitable debate: ¿es la llegada del pontífice un gasto desmedido para las arcas públicas o una inversión con un retorno multimillonario?

Mientras los sectores críticos apuntan a la masificación de las ciudades a las que acudirá León XIV y ponen el foco en el coste del despliegue de seguridad y logística, los balances financieros de las Jornadas Mundiales de la Juventud y las visitas papales anteriores revelan un fenómeno indiscutible: por cada euro invertido, la economía local recupera mucho más en consumo directo, turismo y visibilidad internacional.

Los siete días que el papa León XIV pasará en España tendrán un coste total aproximado de 25 millones de euros y se espera que dejen un retorno económico de más de 150 millones de euros, según los cálculos ofrecidos este martes por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Esta cifra, según ha explicado a RTVE Noticias Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de asuntos económicos de la CEE, es todavía provisional y aproximada y podría crecer aún más si se toma como referencia el impacto de la última Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) del año 2011: "Es verdad que entonces había bastantes peregrinos internacionales cuyo impacto económico es más grande, pero el número de inscritos esta vez es bastante parecido, tenemos más de 450.000 personas que van a participar en alguno de los actos, es el mismo número que manejamos en la JMJ de 2011 cuando vino Benedicto XVI. Entonces el impacto económico fue de 240 millones de euros según los cálculos que hizo PricewaterhouseCoopers".

De momento, el ajuste en el presupuesto responde al despliegue logístico final y al acabado de las infraestructuras necesarias para albergar los macroeventos en las cuatro sedes oficiales: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Autofinanciación y transparencia Uno de los puntos clave en los que más ha insistido la Conferencia Episcopal Española es el modelo de financiación del evento. Los 25 millones de euros del coste organizativo serán cubiertos al 100% mediante fondos privados. La Iglesia española asumirá estos gastos operativos gracias al patrocinio de grandes empresas, aportaciones de fundaciones, la venta de pases especiales y donaciones directas de los fieles. Señala Giménez Barriocanal que ahora mismo "más del 95% del gasto estimado ya está cubierto por las diferentes fuentes de financiación". Destaca el coordinador de la visita papal que para la CEE son especialmente importantes, por su simbolismo, los donativos particulares: "Está habiendo muchos donativos pequeños de cinco, 50 o 100 euros, otros de 1.000 o 3.000. Todos son igual de importantes". Por su parte, las administraciones públicas centralizarán sus esfuerzos económicos exclusivamente en las partidas habituales de seguridad, orden público y movilidad urbana. Además el Gobierno de Canarias y la Generalitat de Cataluña harán una aportación a los actos que se celebren en esos territorios. Con el objetivo de garantizar una gestión lo más transparente posible, la CEE ha confirmado que todas las cuentas del viaje e ingresos relacionados serán auditadas de manera externa por la consultora internacional EY (Ernst & Young), como ha sucedido con otras visitas papales.

Un balón de oxígeno para el turismo y el comercio El retorno de 150 millones de euros se traducirá en un beneficio inmediato y directo para el tejido empresarial de las ciudades que visitará Robert Francis Prevost y también de los municipios de alrededor. Según la organización, los ingresos multiplicarán por seis cada euro invertido en la organización del viaje papal. Los sectores más beneficiados serán sobre todo el de la hostelería y comercio local. Especialmente los restaurantes, cafeterías y comercios situados en los centros históricos de las ciudades y puntos de encuentro masivo como el Paseo de la Castellana en Madrid o las Ramblas en Barcelona. Estos lugares ya reportan reservas completas ante la llegada de peregrinos nacionales e internacionales. En la capital española muchos de estos bares, cafeterías y restaurantes "van a colaborar con la organización ofreciendo a los peregrinos menús especiales a precios más económicos o incluso gratis, lo que ayuda a los peregrinos y da visibilidad a los negocios", según explica a RTVE Noticias Jesús Pascual, responsable de comunicación interna del voluntariado de la visita del papa. La previsión de ocupación hotelera supera desde hace semanas el 80% en ciudades clave como Madrid y Barcelona impulsada por un perfil de visitante internacional que genera un gasto diario superior al del turista convencional. En Canarias, la visita del papa marcará el arranque de la temporada alta.

Efecto escaparate y consolidación de la Marca España El despliegue de cientos de periodistas acreditados de todo el mundo dará una visibilidad mediática global a las ciudades visitadas y dejará imágenes históricas que quedarán grabadas en la retina de españoles y visitantes internacionales e impulsarán la Marca España como explica Fernando Giménez Barriocanal: "Millones de personas de todo el mundo van a ver el madrileño paseo de la Castellana repleto de gente, van a ver el acto de la Sagrada Familia, estarán pendientes de un Estadio Santiago Bernabéu en el que miles de personas no aclamarán goles, sino que escucharán al papa. Todo esto tiene un gran efecto en el turismo de fuera y en la consolidación de la marca España". La imagen de Canarias también va ganar en atributos y en presencia como destino con enfoque social después de "una muy buena gestión de la crisis del hantavirus". Lo explica a RTVE Noticias Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

España y Barcelona como destino turístico de paz y convivencia La visita de León XIV a España va a coincidir con la inauguración en Barcelona de la Torre de Jesucristo, el elemento arquitectónico más alto y simbólico de la Sagrada Familia. Con motivo de esos dos acontecimientos que confluyen bajo el marco del Año Gaudí, el Instituto del Turismo de España (Turespaña) ha lanzado una campaña que pretende posicionar a nuestro país como "lugar de paz". Bajo el lema “We Build Peace. Good things are happening in Spain” se pretende proyectar al exterior una imagen de España asociada a "la cultura, la creatividad, el patrimonio y los valores universales de diálogo y convivencia". Un proyecto que busca ampliar y diversificar la imagen que hay de España en el exterior tal y como ha explicado a RTVE Noticias Bárbara Couto, Subdirectora General de Marketing Exterior de Turespaña: "Nuestro país ya cuenta con una serie de atributos que ya están consolidados, como puede ser el clima, el estilo de vida, también la cultura y la seguridad. Y con esta campaña en la que aprovechamos la confluencia de la visita papal y la inauguración en la Sagrada Familia, queremos profundizar en esos atributos y ampliarlos con asuntos tan importantes como la paz, el diálogo y la convivencia". Couto añade que utilizar la imagen de la Sagrada Familia prácticamente acabada en el contexto de una visita religiosa sirve para proyectar una visión de la visita papal que trasciende de lo religioso: "La imagen que se ha elegido es cultural también. Es verdad que la Sagrada Familia la inaugura el Papa. Es un símbolo católico, pero sobre todo es un símbolo de patrimonio de la ciudad; así que creemos que esta campaña incidirá en todos los mercados turísticos que tengan interés por el patrimonio y la cultura". Precisamente esa imagen de la cúspide del templo de Gaudí ya construida 144 años después, es uno de los mensajes más potentes para la Marca España que se verán en la visita del Papá según Pablo López: "El impacto de esa imagen sobre la marca país va a ser muy positivo, por eso creo que tantas marcas y empresas que se han querido vincular a la visita papal, porque son conscientes de esa correlación positiva y quieren beneficiarse".