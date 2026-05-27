Sánchez resalta su "sintonía" con el papa tras una inédita reunión previa al viaje de León XIV

El papa León XIV ha recibido este miércoles en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un primer encuentro bilateral que, según el jefe del Ejecutivo, ha permitido evidenciar la "sintonía" entre ambas partes en cuestiones como la respuesta solidaria a los desafíos migratorios o la defensa de una Inteligencia Artificial "humanista".

“Su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia", ha dicho Sánchez, al hacer balance ante los medios de un encuentro "muy valioso" y que ha durado alrededor de tres cuartos de hora. El presidente ve en León XIV una voz afín en la defensa de la empatía frente a la "ley de la selva" y de una agenda de "sentido común" que pasa en todo momento por "apostar por la paz y no por la guerra".

Esta "defensa compartida de la paz" ha sido uno de los pilares de la conversación , lo que implica, en palabras de Sánchez, defender el derecho internacional frente a cualquier "carrera armamentística". "La paz no se construye con misiles", ha advertido el presidente, al alabar públicamente la "valentía" y el "compromiso" de un papa criticado públicamente por dirigentes internacionales como el estadounidense Donald Trump.

El Vaticano ha resaltado en un comunicado la "especial referencia" realizada durante el encuentro a varios temas de cariz internacional, entre ellos "las repercusiones de los conflictos en el mundo, las migraciones, la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz", en línea con los mensajes públicos del papa.

Una "sintonía bastante elevada" en temas migratorios El presidente ha celebrado que León XIV muestre "especial sensibilidad" por las migraciones, un tema que estará "muy presente" durante su viaje en España, especialmente durante las varias escalas en las islas Canarias. En este ámbito, Sánchez percibe una "sintonía bastante elevada" entre las posiciones de su Gobierno y las del Vaticano, en la medida en que implica apostar por la "prosperidad compartida" y la "dignidad humana" frente a "bulos" y "falacias". En este sentido, ha criticado las "mal llamadas prioridades nacionales", en alusión a las premisas impulsas por Vox en sus últimos pactos a nivel autonómico, si bien ha reconocido que no ha debatido este tipo de políticas de manera específica en su encuentro con León XIV. España, según Sánchez, actúa en este y otros frentes siempre con "solidaridad", como habría demostrado en la atención brindada al crucero MV Hondius que atracó en Tenerife tras el estallido a bordo de un brote de hantavirus que había dejado tres muertos. León XIV ante el desafío de la IA: "Ninguna máquina podrá sustituir jamás al ser humano en su esplendor" Santiago Riesco Pérez Por otro lado, el presidente del Gobierno cree que el papa "tiene razón" cuando asegura que "ninguna tecnología es neutral" y le ha felicitado por dedicar su primera encíclica a la Inteligencia Artificial, abogando por una "perspectiva humanista del desarrollo tecnológico".