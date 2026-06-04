'Orgullo católico': el repunte de la fe entre los jóvenes, en el sexto capítulo de 'La Semana' con Pepa Bueno

La histórica visita del papa León XIV a España llega en un momento en el que el catolicismo parece estar experimentando un pequeño repunte entre los más jovenes. Aunque el número de españoles que se declaran sin religión se ha triplicado en las últimas dos décadas, esta tendencia está comenzando a cambiar entre las nuevas generaciones. Nuestro país cuenta con 26 millones de católicos, según los datos que maneja la Conferencia Episcopal Española. Es un 53% de la población. La Iglesia hace el recuento basándose en el número de personas bautizadas. Mientras todos los sacramentos descienden, los bautizos en adultos han subido ligeramente, un 12,5 %, según los últimos datos de la Memoria Anual de la Iglesia.

¿Qué está pasando, están volviendo los jóvenes a la fe? Creer o no creer ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en algo público, especialmente en las redes sociales, donde influencers, actores o estrellas del pop hablan sobre Dios, recitan salmos en aplicaciones para rezar o hacen guiños a Jesús en sus canciones.

Con la ayuda de Rafael Ruiz de Andrés, doctor en Ciencias de las Religiones y profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, y del redactor jefe de 'Religión Digital', Jesús Bastante, en el sexto programa de 'La Semana' con Pepa Bueno, nos preguntamos qué está pasando con la fe y los más jovenes. ¿Se está poniendo Dios de moda?

Bautizarse pasados los 20 cuando tu familia no es creyente Estamos en plena Semana Santa, y 24 adultos de entre 17 y 46 años se bautizan en la Catedral de Getafe durante la Vigilia Pascual. En el interior del templo no cabe un alfiler, los bancos están repletos y son muchos los que se han quedado de pie. Esta noche, y de la mano del obispo de Getafe, reciben los tres sacramentos: el bautismo, la comunión y la confirmación. Lo hacen en una larga ceremonia de tres horas que comienza pasadas las 23 de la noche con la catedral iluminada por las velas de los miles de fieles que asisten a esta vigilia. Entre los nuevos bautizados se encuentra Marta, una joven de 24 años, estudiante de enfermería que ha crecido alejada de la fe. Su familia no es creyente, pero ella comenzó a acercarse al catolicismo en uno de los momentos más difíciles de su vida. "Fue cuando se murió mi padre, que necesitaba como algo que le diese sentido. Entonces, como yo ya más o menos sabía un poco de religión, sí que tenía la certeza de que estaba ahí, de que estaba en el cielo, de que me estaba cuidando. Y eso al final me llevó poco a poco a decir 'si yo creo que está en el cielo y creo que está viéndome y protegiéndome, por qué es'. Y al final llegué al catolicismo del todo", asegura Marta. Junta a ella está Alonso, un chico de 22 años estudiante del último curso de matemáticas. Como Marta, ha crecido en una familia que no es católica. Nunca fue a misa de pequeño, ni asistió a clases de religión, pero en la facultad conoció a Miguel, con quien empezó a hablar de Dios. "Y hablando de la verdad y de la vida también sale el tema de Dios inevitablemente. Y claro, él que es católico, pues me fue instruyendo un poco en ir rompiendo esos prejuicios que yo podía tener de la Iglesia de la fe en mi vida". Tras una de aquellas largas conversaciones con su compañero Miguel, este le invita a una peregrinación que su parroquia va a hacer al santuario de San Ignacio de Loyola. Un viaje en el que conoció a otros chicos creyentes y que le marcó intensamente. "Tenían algo en los ojos y un trato que soy incapaz de explicar, simplemente, como que va más allá. Un fulgor en los ojos que se transmite y te llama la atención".

"Los católicos no somos aburridos" A mediados de abril, la Plaza de Cibeles de Madrid reúne a miles de personas que corean a sus grupos favoritos, pero lo que une a esta gente no es la música, sino su fe. Esta misma plaza se llenará este domingo 7 de junio con la multitudinaria misa que dará el papa León XIV en el marco de su visita a España. 'La Fiesta de la Resurrección' es un festival religioso gratuito, organizado por la Asociación de Propagandistas Católicos, una entidad de fieles laicos con más de 20 centros educativos adscritos por todo el país (CEU), que congrega en el corazón de Madrid a 85.000 personas. Entre los asistentes hay gente de todas las edades, pero sobre todo chicos muy jóvenes y familias que se mezclan con grupos de monjas. Algunos llevan pancartas en las que se pueden leer frases como "Dios existe" o "Dios es grande". Sobre un escenario de pantallas azules en el que se puede leer a los lados: IV Fiesta de la Resurrección, el DJ calienta el ambiente gritando: "Los católicos no somos aburridos", mientras pincha temas como 'Superestrella' de Aitana o 'DtMF' de Bad Bunny. Aquí actúan los Gipsy Kings y Liz Mitchell, la mítica cantante del grupo Boney M, pero el cabeza de cartel es otro: Hakuna. "Para mí Hakuna es como estar delante del Señor", nos cuenta uno de los jóvenes que han llegado a primera hora para situarse lo más cerca posible del escenario. "Creo que los jóvenes necesitábamos algo como esto para mostrar al mundo lo que realmente es para nosotros la fe" dice su amiga, emocionada porque en unos minutos va a poder disfrutar de las canciones de su grupo favorito. Hakuna es un grupo de pop cristiano. En sus 13 años de vida han publicado ocho álbumes de estudio y han llenado en dos ocasiones el Movistar Arena de Madrid. Ellos dicen que son "el grupo más grande del mundo" porque tienen integrantes de todas las ciudades, en total son unos 400 en todo el país. Nunca antes un grupo de música cristiano había llegado a tantas personas. "Pues la verdad es que ni esperábamos, ni dejamos de esperar, simplemente estamos agradecidos" nos cuenta Julia, una de sus jóvenes integrantes que achaca el éxito del grupo a una obra de Dios.