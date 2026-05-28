El auge de los misioneros digitales: 'influencers' católicos que transforman la evangelización en redes sociales

En un contexto donde la comunicación tradicional parece distanciarse de las nuevas generaciones, surge un grupo de creadores de contenido que la Iglesia denomina "misioneros digitales". Perfiles como los de Quique Mira y Mery Lorenzo, que acumulan conjuntamente más de 260.000 seguidores, lideran un movimiento que busca trasladar el mensaje religioso a los entornos virtuales.

Para estos creadores, su labor en plataformas digitales no es una simple afición, sino una vocación de servicio. Quique Mira define esta labor como el acto de "compartir lo que a mí me ha cambiado la vida... el tesoro del Evangelio, el tesoro de la fe... con el mundo entero". Esta tendencia es vista por sus protagonistas como una "herramienta brutal para llegar a la gente" en la actualidad.

Nuevos lenguajes frente al "arcaísmo" Uno de los mayores exponentes de este fenómeno es la hermana Xyskia, periodista de formación y figura destacada en TikTok con casi 800.000 seguidores. Su éxito radica en una profunda crítica al modo en que se transmite el mensaje desde las instituciones tradicionales. Según la religiosa, las homilías suelen emplear "un lenguaje arcaico... un lenguaje aburrido" que no logra conectar con la realidad cotidiana de las personas. El objetivo de estos misioneros es, por tanto, romper esa barrera comunicativa. "Lo que queremos es conectar con lo que la gente real está viviendo", señala la hermana Xyskia, subrayando la necesidad de adaptar el discurso religioso a los códigos del siglo XXI.

Superar el prejuicio y la visibilidad Este movimiento también está ayudando a que los jóvenes católicos pierdan el pudor a mostrar sus creencias. Carla, una joven de familia no creyente que abrazó la fe, asegura que las nuevas generaciones tienen menos reparos que las anteriores para difundir su espiritualidad. Carla defiende una identidad católica que rompe con los estereotipos políticos tradicionales: "A mí no me da vergüenza decir que soy católica. Sin embargo, para muchas personas un católico es un facha... yo me siento mucho más progresista... que muchos de izquierda, de derecha".