Qué es un influencer y por qué no depende de la edad
- Cada vez más personas de distintas generaciones participan en redes sociales, creando contenido y explorando nuevas herramientas digitales como la inteligencia artificial
- El edadismo digital y el uso de redes sociales centran las conversaciones de esta semana en el videopodcast de 'CAPTCHA: Sobreviviendo a internet', disponible en RTVE Play
El entorno digital evoluciona constantemente y con él también cambian las formas de participación en internet. Durante mucho tiempo, la figura del influencer se ha asociado principalmente a perfiles jóvenes, vinculados a tendencias o entretenimiento. Sin embargo, las personas más mayores han formado parte de las redes sociales desde sus inicios como usuarias activas, aunque su papel como creadoras de contenido ha tenido menor visibilidad.
La conversación sobre edadismo digital pone de manifiesto que la capacidad de influir no depende de la edad, sino del valor y relevancia del contenido. Los creadores sénior suelen aportar experiencia, conocimiento acumulado y una forma de comunicar más reflexiva, elementos que generan confianza y credibilidad.
La presencia de personas mayores en el entorno digital es cada vez más significativa, según el estudio Brecha digital generacional del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 65 % de las personas mayores reconoce utilizar redes sociales en alguna ocasión, lo que refleja el creciente interés de este segmento de población por participar en internet.
Tecnología y aprendizaje continuo
La evolución tecnológica ha facilitado el acceso a herramientas que antes requerían conocimientos técnicos más especializados. Entre los usos más habituales se encuentran consultar información, ver vídeos explicativos, buscar recetas, participar en grupos temáticos o mantenerse al día de la actualidad a través de plataformas digitales.
También es frecuente el uso de servicios online relacionados con la banca digital, compras por internet o gestiones administrativas, lo que muestra cómo el entorno digital forma parte de actividades cotidianas más allá del entretenimiento.
Este proceso de adopción progresiva permite que muchas personas desarrollen competencias digitales de forma práctica, integrando la tecnología en su día a día según sus intereses personales.
La voz digital no entiende de edad
Las redes sociales han ampliado las oportunidades de participación en el entorno digital. Hoy cualquier persona con acceso a internet puede compartir ideas, aprendizajes o experiencias con miles de personas. Este cambio ha permitido que perfiles con trayectorias muy diferentes encuentren su espacio en internet.
Cada vez existen más ejemplos de personas que incorporan herramientas digitales a su día a día, ya sea para divulgar conocimiento, compartir experiencias o participar en conversaciones de actualidad. En muchos casos, estos perfiles aportan contenidos basados en su experiencia personal o profesional, lo que contribuye a enriquecer la diversidad de voces presentes en el entorno digital.
La interacción digital también puede contribuir a reducir la soledad no deseada, una realidad cada vez más presente entre las personas mayores. El uso de las redes sociales facilita el contacto frecuente con familiares, amistades o comunidades con intereses comunes, independientemente de la distancia geográfica.
El uso habitual de internet permite además acceder a servicios públicos, realizar trámites administrativos o gestionar gestiones cotidianas, favoreciendo una mayor autonomía y confianza en el entorno digital.
La presencia de distintas generaciones también cuestiona ciertos estereotipos sobre quién puede influir en internet. La capacidad de comunicar, conectar con una comunidad o generar interés no está vinculada únicamente a una etapa concreta de la vida.
Aprendizajes de la influencia intergeneracional
El aumento de perfiles diversos en redes sociales muestra que la influencia no responde únicamente a tendencias o edades concretas, sino a la capacidad de aportar valor y generar conexión con otras personas.
Al mismo tiempo, la presencia de diferentes generaciones pone de relieve que el aprendizaje tecnológico es un proceso transversal y evoluciona con la sociedad.
El edadismo en redes sociales invita a reflexionar sobre cómo percibimos la influencia y quién consideramos que puede formar parte de la conversación digital. La diversidad de perfiles demuestra que el entorno online puede ser un espacio de aprendizaje compartido, donde la experiencia, la creatividad y el conocimiento conviven independientemente de la edad.
'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' reflexiona sobre cómo la influencia en el entorno digital no depende de la edad y cómo distintas generaciones utilizan redes sociales.
Financiado por los Fondos Next Generation
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su formato videopodcast 'CAPTCHA: Sobreviviendo a internet' se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.