Qué es un influencer y por qué no depende de la edad

El entorno digital evoluciona constantemente y con él también cambian las formas de participación en internet. Durante mucho tiempo, la figura del influencer se ha asociado principalmente a perfiles jóvenes, vinculados a tendencias o entretenimiento. Sin embargo, las personas más mayores han formado parte de las redes sociales desde sus inicios como usuarias activas, aunque su papel como creadoras de contenido ha tenido menor visibilidad.

La conversación sobre edadismo digital pone de manifiesto que la capacidad de influir no depende de la edad, sino del valor y relevancia del contenido. Los creadores sénior suelen aportar experiencia, conocimiento acumulado y una forma de comunicar más reflexiva, elementos que generan confianza y credibilidad.

01.53 min CAPTCHA: Sobreviviendo a internet - El rol del influencer de Pepe Rodríguez

La presencia de personas mayores en el entorno digital es cada vez más significativa, según el estudio Brecha digital generacional del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el 65 % de las personas mayores reconoce utilizar redes sociales en alguna ocasión, lo que refleja el creciente interés de este segmento de población por participar en internet.

Tecnología y aprendizaje continuo La evolución tecnológica ha facilitado el acceso a herramientas que antes requerían conocimientos técnicos más especializados. Entre los usos más habituales se encuentran consultar información, ver vídeos explicativos, buscar recetas, participar en grupos temáticos o mantenerse al día de la actualidad a través de plataformas digitales. También es frecuente el uso de servicios online relacionados con la banca digital, compras por internet o gestiones administrativas, lo que muestra cómo el entorno digital forma parte de actividades cotidianas más allá del entretenimiento. Este proceso de adopción progresiva permite que muchas personas desarrollen competencias digitales de forma práctica, integrando la tecnología en su día a día según sus intereses personales.

La voz digital no entiende de edad Las redes sociales han ampliado las oportunidades de participación en el entorno digital. Hoy cualquier persona con acceso a internet puede compartir ideas, aprendizajes o experiencias con miles de personas. Este cambio ha permitido que perfiles con trayectorias muy diferentes encuentren su espacio en internet. Cada vez existen más ejemplos de personas que incorporan herramientas digitales a su día a día, ya sea para divulgar conocimiento, compartir experiencias o participar en conversaciones de actualidad. En muchos casos, estos perfiles aportan contenidos basados en su experiencia personal o profesional, lo que contribuye a enriquecer la diversidad de voces presentes en el entorno digital. La interacción digital también puede contribuir a reducir la soledad no deseada, una realidad cada vez más presente entre las personas mayores. El uso de las redes sociales facilita el contacto frecuente con familiares, amistades o comunidades con intereses comunes, independientemente de la distancia geográfica. El uso habitual de internet permite además acceder a servicios públicos, realizar trámites administrativos o gestionar gestiones cotidianas, favoreciendo una mayor autonomía y confianza en el entorno digital. La presencia de distintas generaciones también cuestiona ciertos estereotipos sobre quién puede influir en internet. La capacidad de comunicar, conectar con una comunidad o generar interés no está vinculada únicamente a una etapa concreta de la vida.