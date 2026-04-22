La necesidad de opinar: así funciona la presión digital

A diario surgen nuevos temas sobre los que pronunciarse: una polémica, una noticia de última hora, un vídeo viral o una opinión que se comparte miles de veces en cuestión de horas. La velocidad a la que circula la información genera una sensación constante de urgencia: si no opinamos, parece que no estamos enterados de la última tendencia, que no estamos “actualizados”.

Hemos salido a la calle para preguntar sobre la opinión en redes sociales y el odio que a veces generan. Una conversación que conecta con la sensación de que en internet parece que siempre tenemos que posicionarnos, incluso sin conocer toda la realidad que hay detrás.

01.14 min Toxicidad en redes sociales

El 38% de los usuarios de redes sociales afirma haber evitado publicar su opinión sobre temas importantes por miedo a la reacción de otras personas. Este dato demuestra cómo el entorno digital puede influir en cuándo decidimos posicionarnos y cuándo preferimos no hacerlo, según un estudio de Pew Research Center.

Cuando la velocidad marca la conversación Las redes sociales favorecen la inmediatez: los contenidos aparecen de forma constante y, muchas veces, se espera una respuesta rápida, ya sea un comentario, un “me gusta”, compartir una opinión o posicionarse en un debate. Sin embargo, no todas las cuestiones requieren una reacción inmediata. Muchas veces, la rapidez puede hacer que opinemos con información incompleta o influidos por el tono general de la conversación. En este contexto, aprender a identificar cuándo merece la pena participar y cuándo es preferible esperar, también forma parte del desarrollo del criterio digital.

La presión social también existe en el entorno digital Igual que ocurre fuera de internet, las dinámicas de grupo también influyen en cómo nos comportamos online. Cuando muchas personas opinan sobre un tema, puede surgir la sensación de que debemos hacer lo mismo para no quedar fuera de la conversación. Sin embargo, desarrollar pensamiento crítico implica poder decidir con autonomía cuándo queremos participar y cuándo preferimos no hacerlo.