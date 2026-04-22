La necesidad de opinar: así funciona la presión digital
- En redes sociales parece que siempre hay que posicionarse, pero no todas las conversaciones requieren una respuesta inmediata
- Desarrollar criterio digital también implica saber cuándo opinar, dónde informarse y cuándo decidir no participar
A diario surgen nuevos temas sobre los que pronunciarse: una polémica, una noticia de última hora, un vídeo viral o una opinión que se comparte miles de veces en cuestión de horas. La velocidad a la que circula la información genera una sensación constante de urgencia: si no opinamos, parece que no estamos enterados de la última tendencia, que no estamos “actualizados”.
Hemos salido a la calle para preguntar sobre la opinión en redes sociales y el odio que a veces generan. Una conversación que conecta con la sensación de que en internet parece que siempre tenemos que posicionarnos, incluso sin conocer toda la realidad que hay detrás.
El 38% de los usuarios de redes sociales afirma haber evitado publicar su opinión sobre temas importantes por miedo a la reacción de otras personas. Este dato demuestra cómo el entorno digital puede influir en cuándo decidimos posicionarnos y cuándo preferimos no hacerlo, según un estudio de Pew Research Center.
Cuando la velocidad marca la conversación
Las redes sociales favorecen la inmediatez: los contenidos aparecen de forma constante y, muchas veces, se espera una respuesta rápida, ya sea un comentario, un “me gusta”, compartir una opinión o posicionarse en un debate.
Sin embargo, no todas las cuestiones requieren una reacción inmediata. Muchas veces, la rapidez puede hacer que opinemos con información incompleta o influidos por el tono general de la conversación.
En este contexto, aprender a identificar cuándo merece la pena participar y cuándo es preferible esperar, también forma parte del desarrollo del criterio digital.
La presión social también existe en el entorno digital
Igual que ocurre fuera de internet, las dinámicas de grupo también influyen en cómo nos comportamos online. Cuando muchas personas opinan sobre un tema, puede surgir la sensación de que debemos hacer lo mismo para no quedar fuera de la conversación.
Sin embargo, desarrollar pensamiento crítico implica poder decidir con autonomía cuándo queremos participar y cuándo preferimos no hacerlo.
Qué podemos aprender para gestionar esta presión digital
La alfabetización digital no solo consiste en saber utilizar herramientas, sino también en comprender cómo influyen en nuestra forma de pensar y comunicarnos.
Algunas claves útiles pueden ser:
- Darnos tiempo para entender un tema antes de posicionarnos
- Contrastar información si se trata de una noticia o un contenido polémico
- Recordar que no todas las conversaciones requieren una respuesta inmediata
- Evitar responder de forma impulsiva
- Elegir en qué debates queremos participar
CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet reflexiona sobre cómo las redes sociales influyen en la forma en que opinamos y en la sensación de tener que posicionarnos constantemente. Porque en el entorno digital, igual que en la vida offline, no siempre es necesario opinar sobre todo para formar parte de la conversación.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' se suma así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”. Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA: No soy un robot’ en https://www.rtve.es/play/videos/captcha-no-soy-un-robot/