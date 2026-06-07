Christian Eriksen se desploma en medio partido y vuelve a dar el susto

Susto para Christian Eriksen en un amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El centrocampista danés se desplomó sobre el césped en el minuto 66 del encuentro disputado este domingo y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos.

A diferencia de lo ocurrido en la Eurocopa de 2021, cuando sufrió una parada cardíaca, Eriksen recuperó la consciencia a los pocos instantes y pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie antes de ser trasladado a un hospital para someterse a nuevas pruebas.

La Federación Danesa de Fútbol informó de que el jugador se encuentra consciente y en buen estado dadas las circunstancias. El partido fue suspendido por precaución.

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