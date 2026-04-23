La imagen que construyes en redes sociales para alcanzar tus metas

Lejos de ser solo un espacio de ocio, las redes sociales se han convertido en una carta de presentación en constante actualización capaz de mostrar no solo la experiencia, sino también proyectos, habilidades, forma de comunicar e incluso maneras de trabajar.

En un entorno donde gran parte de la visibilidad ocurre en lo digital, saber qué proyectamos y cómo utilizarlo a nuestro favor puede convertirse en un factor clave para acceder a nuevas oportunidades.

01.26 min El clown Wilbur y Javi Hoyos hablan sobre la importancia del entorno digital para dar visibilidad al trabajo

Las redes sociales construyen oportunidades Hoy en día, las redes sociales no solo permiten mostrar el trabajo en tiempo real, sino también amplificar su alcance y hacerlo visible a personas que, de otro modo, nunca llegarían a conocerlo. El entorno digital no solo resume lo que hemos hecho, sino que permite mostrar cómo trabajamos y cómo evolucionamos con el tiempo. Esta visión más actual facilita que surjan oportunidades reales, como colaboraciones, proyectos o nuevos contactos profesionales. En muchos casos, un perfil cuidado se convierte en el primer punto de contacto con empresas, clientes o equipos. Elegir bien dónde estar es clave: plataformas como LinkedIn facilitan el networking y el posicionamiento profesional, mientras que otras como Instagram, TikTok o YouTube permiten mostrar el trabajo de forma visual, construir marca personal y conectar con nuevas audiencias.