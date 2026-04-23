La imagen que construyes en redes sociales para alcanzar tus metas
- Las redes sociales se han convertido en una auténtica carta de presentación que puede influir en nuestras oportunidades personales y profesionales
- El clown Wilbur y Javi Hoyos hablan sobre la importancia del entorno digital para dar visibilidad al trabajo, en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, cada jueves a las 23:00 h en En Play
Lejos de ser solo un espacio de ocio, las redes sociales se han convertido en una carta de presentación en constante actualización capaz de mostrar no solo la experiencia, sino también proyectos, habilidades, forma de comunicar e incluso maneras de trabajar.
En un entorno donde gran parte de la visibilidad ocurre en lo digital, saber qué proyectamos y cómo utilizarlo a nuestro favor puede convertirse en un factor clave para acceder a nuevas oportunidades.
Las redes sociales construyen oportunidades
Hoy en día, las redes sociales no solo permiten mostrar el trabajo en tiempo real, sino también amplificar su alcance y hacerlo visible a personas que, de otro modo, nunca llegarían a conocerlo.
El entorno digital no solo resume lo que hemos hecho, sino que permite mostrar cómo trabajamos y cómo evolucionamos con el tiempo. Esta visión más actual facilita que surjan oportunidades reales, como colaboraciones, proyectos o nuevos contactos profesionales. En muchos casos, un perfil cuidado se convierte en el primer punto de contacto con empresas, clientes o equipos.
Elegir bien dónde estar es clave: plataformas como LinkedIn facilitan el networking y el posicionamiento profesional, mientras que otras como Instagram, TikTok o YouTube permiten mostrar el trabajo de forma visual, construir marca personal y conectar con nuevas audiencias.
Qué red social puede ayudarte más según tu perfil
No todas las redes sociales cumplen la misma función ni ofrecen las mismas oportunidades. Elegir bien dónde estar puede marcar la diferencia en la visibilidad de tu trabajo:
- LinkedIn: orientada al entorno profesional, es clave para perfiles corporativos, de comunicación, de recursos humanos o empresa. Facilita el networking, la visibilidad laboral y el contacto directo con reclutadores.
- Instagram: funciona como escaparate visual ideal para diseño, moda, fotografía o creación de contenido y permite construir una imagen cuidada y coherente.
- TikTok: destaca por su capacidad de alcance, lo que la convierte en una herramienta potente para ganar visibilidad rápida, trabajar la marca personal y mostrar nuestra creatividad.
- YouTube: permite desarrollar contenido más profundo como tutoriales, entrevistas o proyectos más elaborados, reforzando la credibilidad y la autoridad profesional.
En definitiva, la clave no está en estar presente en todas, sino en identificar qué plataforma encaja mejor con el tipo de trabajo que quieras mostrar y el público al que quieres llegar.
5 consejos que le darán más visibilidad a tu trabajo
Utilizar las redes sociales como herramienta profesional no consiste solo en estar presente, sino en saber cómo mostrar el trabajo de forma estratégica:
- Comparte el proceso, no solo el resultado. Enseñar cómo trabajas -ideas, bocetos, errores o aprendizajes- genera más conexión y demuestra criterio profesional.
- Construye una narrativa coherente. No se trata de publicar mucho, sino de que todo lo que compartas tenga sentido entre sí y refuerce una misma imagen profesional.
- Cuida el formato y la presentación. Un mismo contenido puede percibirse de forma completamente distinta según cómo esté explicado, estructurado o editado.
- Interactúa y genera conversación. Responder, comentar y participar en otras publicaciones aumenta la visibilidad y construye red profesional.
- Mantén una presencia constante. No es necesario publicar a diario, pero sí mantener una actividad que refleje evolución y continuidad en el tiempo.
En un entorno cada vez más digital, cómo las redes sociales impulsan la visibilidad del trabajo es uno de los temas que se aborda en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' se suma así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”. Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA: No soy un robot’ en https://www.rtve.es/play/videos/captcha-no-soy-un-robot/