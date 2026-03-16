La reputación digital: lo que muestran de ti las redes sociales antes de conocerte

Durante mucho tiempo, la primera impresión sobre alguien se producía en el momento de conocerlo. Hoy, en cambio, esa percepción puede formarse incluso antes de tener un encuentro cara a cara.

En la actualidad, buscar el nombre de una persona en internet o revisar su perfil en redes sociales es una práctica cada vez más habitual tanto en contextos personales como profesionales. En este contexto, todo lo que compartimos, comentamos o publicamos online contribuye a construir nuestra reputación digital, es decir, la imagen que proyectamos de nosotros mismos en internet.

01.25 min CAPTCHA. El videopodcast - Reputación digital y ligar en redes con Alba Carrillo

La huella digital: lo que hacemos en internet deja rastro En 2024 se superaron los 5.000 millones de usuarios registrados en redes sociales según el informe 'Digital 2024 Global Overview Report', elaborado por We Are Social y Data Reportal, un aspecto que pone de manifiesto el interés de las personas por participar, de manera directa o indirecta, en este tipo de plataformas. En España, la presencia de estas plataformas también es muy elevada: el 86% de los internautas entre 12 y 74 años utiliza redes sociales, un dato que representa más de 30 millones de personas. Cada fotografía publicada, cada comentario, cada vídeo compartido o incluso cada “me gusta” forma parte de lo que se conoce como huella digital. Con el paso del tiempo, todas estas pequeñas acciones se van acumulando y construyen una imagen sobre quiénes somos, qué nos interesa o cómo nos relacionamos con los demás. En otras palabras, las plataformas digitales va almacenando “fragmentos” de nuestra actividad digital que, vistos en conjunto, permiten que otras personas puedan hacerse una idea sobre nosotros - nuestros intereses, nuestras aficiones y valores - y contribuye a construir lo que se conoce como reputación digital. Por eso, en muchos casos, las redes sociales funcionan como una especie de tarjeta de presentación digital que otras personas pueden consultar antes de conocernos.

Cuando lo digital influye en la vida real La reputación digital no se queda únicamente en el entorno online. En muchos casos, también puede tener impacto en situaciones de la vida cotidiana. Cada vez es más habitual que las empresas revisen los perfiles en redes sociales antes de contratar a un posible candidato o candidata o iniciar una colaboración profesional. Del mismo modo, muchas personas consultan los perfiles de alguien antes de tener una cita, iniciar un proyecto o incluso aceptar una solicitud de amistad. Todo ello ha propiciado que las redes sociales también se hayan convertido en espacios donde se construye la marca personal: profesionales, artistas, emprendedores o creadores de contenido utilizan estas plataformas para mostrar su trabajo, sus valores o su forma de pensar. Por esta razón, es importante reflexionar antes de publicar y ser conscientes de que las acciones en internet pueden tener una vida más larga de lo que imaginamos.