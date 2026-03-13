DNI digital: un sistema seguro para votar, según la Junta Electoral

Se han difundido en redes sociales mensajes que vaticinan un pucherazo electoral por la posibilidad de votar utilizando el DNI digital para identificarnos. Se trata de un sistema validado por la Junta Electoral Central y que este domingo podrán usar los ciudadanos de Castilla y León que acudan a votar, como pudieron hacerlo los votantes de Extremadura y los de Aragón. Estos últimos, el pasado 8 de febrero, sin que se registrara "ninguna incidencia" por este motivo, según nos informa la Junta Electoral de Aragón. En VerificaRTVE te explicamos cómo funciona esta versión del carné de identidad, cómo puedes identificarte al votar y repasamos los acuerdos de la Junta Electoral Central al respecto.

No es necesario generar el código QR para que sea válido Como te hemos contado, la app muestra al entrar en ella datos básicos de nuestro DNI junto a una foto. Pero la app también permite obtener más datos a través de un código QR. Y esta posibilidad ha suscitado dudas: ¿qué DNI es el válido para votar? El secretario de organización del proceso electoral en Aragón, un cargo del Gobierno autonómico, consultó a la Junta Electoral de esta comunidad si esa versión inicial del DNI es suficiente o no, porque no hay lectores de código QR en las mesas electorales. La respuesta fue que sí: es una forma válida de acreditarse "sin necesidad de generar código QR". En VerificaRTVE hemos consultado a esta Junta Electoral y nos ha respondido que no ha recibido "ningún dato o incidencia en las mesas electorales del 8 de febrero relacionada con el uso de DNI electrónico. También el PP pidió a la Junta Electoral Central que revisara su acuerdo del año pasado autorizando esta versión digital del carné, al interpretar que sólo a través de ese código QR se genera una versión "segura" del DNI. Y solicitó que se anulase el uso de este formato virtual hasta que cada mesa electoral pueda tener un lector de esos códigos. El pasado 5 de marzo, la Junta Electoral Central, como la de Aragón, validó de nuevo la versión digital del DNI: es suficiente con la versión que aparece en la app porque incluye una fotografía, tal y como exige la legislación, y "sin necesidad de generar un código QR".