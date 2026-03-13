DNI digital: un sistema seguro para votar, según la Junta Electoral
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Se han difundido en redes sociales mensajes que vaticinan un pucherazo electoral por la posibilidad de votar utilizando el DNI digital para identificarnos. Se trata de un sistema validado por la Junta Electoral Central y que este domingo podrán usar los ciudadanos de Castilla y León que acudan a votar, como pudieron hacerlo los votantes de Extremadura y los de Aragón. Estos últimos, el pasado 8 de febrero, sin que se registrara "ninguna incidencia" por este motivo, según nos informa la Junta Electoral de Aragón. En VerificaRTVE te explicamos cómo funciona esta versión del carné de identidad, cómo puedes identificarte al votar y repasamos los acuerdos de la Junta Electoral Central al respecto.
Una app en el móvil que muestra nuestra foto e información básica
El DNI digital se puso en marcha en abril del año pasado. A través de la aplicación ‘MiDNI’ es posible tenerlo en el teléfono móvil como versión digital del DNI físico, porque no lo sustituye, según aclara el Ministerio del Interior. ¿Para qué sirve? Para realizar trámites administrativos, jurídicos o ante cualquier entidad privada, para registrarse en un hotel, justificar la mayoría de edad o "ejercer su derecho al voto", según explicó el Gobierno al aprobarlo.
Una vez que entramos en esa app (con una contraseña), una primera pantalla muestra nuestra fotografía y los datos principales del documento: el número del carné, nombre y apellidos, fecha de nacimiento. Para mostrar un DNI con más información, la aplicación permite generar un código QR, que es necesario abrir con un lector. El código QR lo genera la Policía Nacional y "garantiza que los datos son auténticos".
Tras crear esta versión digital del DNI, el Ministerio del Interior consultó a la Junta Electoral Central sobre su validez al votar. El pasado 18 de septiembre, este órgano respondió que sí, que el DNI digital es un "medio de acreditación de la identidad del votante válido": incluye una fotografía del titular como exige el 85.1 de la Ley orgánica electoral. Este artículo nos autoriza a presentar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir "en que aparezca la fotografía del titular".
Además de tomar esta decisión, la Junta aconsejó que el carné digital constara a partir de ese momento en el manual de instrucciones de los miembros de las mesas electorales. Era septiembre y, desde entonces, se han celebrado comicios en Extremadura, Aragón y este domingo en Castilla y León.
No es necesario generar el código QR para que sea válido
Como te hemos contado, la app muestra al entrar en ella datos básicos de nuestro DNI junto a una foto. Pero la app también permite obtener más datos a través de un código QR. Y esta posibilidad ha suscitado dudas: ¿qué DNI es el válido para votar? El secretario de organización del proceso electoral en Aragón, un cargo del Gobierno autonómico, consultó a la Junta Electoral de esta comunidad si esa versión inicial del DNI es suficiente o no, porque no hay lectores de código QR en las mesas electorales. La respuesta fue que sí: es una forma válida de acreditarse "sin necesidad de generar código QR". En VerificaRTVE hemos consultado a esta Junta Electoral y nos ha respondido que no ha recibido "ningún dato o incidencia en las mesas electorales del 8 de febrero relacionada con el uso de DNI electrónico.
También el PP pidió a la Junta Electoral Central que revisara su acuerdo del año pasado autorizando esta versión digital del carné, al interpretar que sólo a través de ese código QR se genera una versión "segura" del DNI. Y solicitó que se anulase el uso de este formato virtual hasta que cada mesa electoral pueda tener un lector de esos códigos. El pasado 5 de marzo, la Junta Electoral Central, como la de Aragón, validó de nuevo la versión digital del DNI: es suficiente con la versión que aparece en la app porque incluye una fotografía, tal y como exige la legislación, y "sin necesidad de generar un código QR".
El antecedente, el carné de conducir digital en 2023
Las dudas sobre la versión digital del DNI tienen un antecedente: las que hubo por la versión digital del carné de conducir, que incluye también la versión inicial de la app y otra generada con código QR. Tras su puesta en marcha, el Ministerio del Interior consultó a la Junta Electoral Central si sería válido para votar y este órgano respondió en febrero de 2023 que sí, con idéntico argumento: incluye la fotografía del votante y permite su identificación. Este sistema se pudo utilizar ya en las elecciones municipales y autonómicas de aquel año.
También en este caso el PP planteó sus dudas y pidió que esta versión digital del carné de conducir no fuese válida ante una mesa electoral. El órgano electoral rechazó esta petición y validó de nuevo este formato, afirmando: "La finalidad de su utilización es únicamente la de identificación del elector mediante la fotografía incluida en dicho permiso, motivo por el que no es preciso que la mesa electoral disponga medios tecnológicos para leer el código QR incluido en el mismo".
El vaticinio de pucherazos forma parte de una narrativa desinformativa habitual contra los sistemas democráticos o las instituciones sobre todo en periodos electorales. En VerificaRTVE te hemos explicado bulos y desinformación sobre los últimos procesos electorales en España, en Extremadura y Aragón y también las narrativas desinformativas contra la UE en redes sociales durante las elecciones europeas de 2024.