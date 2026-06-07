Gran Premio de Hungría, en directo la carrera de MotoGP 2026

Sigue en directo la narración, minuto a minuto, de la carrera larga del GP de Hungría desde las 14:00 horas en RTVE.es, después de que este sábado el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) lograra la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Hungría de MotoGP, que se disputa en el circuito Balaton Park, y fuera también el más rápido en la clasificación oficial.

Marc Márquez dominó de principio a fin la carrera 'sprint', prevista a trece vueltas, beneficiado en gran medida por el hecho de haber conseguido una 'pole position' con la que no muchos contaban pero que al final acabó consiguiendo el nueve veces campeón del mundo. El español, que logró su decimoctava victoria en una carrera 'sprint', ya había logrado la septuagésima sexta 'pole' de su carrera en MotoGP, que consiguió el año pasado en este mismo escenario, y con la que suma 104 en su vida deportiva.

Aunque no fue el más rápido en el segundo y tercer parcial, Marc Márquez lo 'bordó' en el último, en el que consiguió parar el cronómetro en 1:36.791 que le daba la 'pole' y con un intento más, aunque falló en el tercer parcial, logró el primer puesto con 1:36.785. Con Marc Márquez, en la primera línea de la formación de salida acabaron Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Victoria contundente Ya en la carrera 'sprint', Marc Márquez salió como una exhalación desde la 'pole position' y tiró con toda la fuerza de la que era capaz para abrir cuanto antes un hueco tranquilizador, que logró en apenas dos o tres vueltas, para encaminarse en pos de su tercera victoria de la temporada en una carrera corta. El nueve veces campeón del mundo se encuentra ahora a 97 puntos de distancia del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó tercero, con Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) en la segunda posición, a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que no falló en el momento de la salida. Así, el autor de la 'pole', Marc Márquez, que enfiló la curva de final de recta en primera posición, y ya desde ese mismo momento comenzó a marcar distancias respecto a todos sus rivales, entre los que su compatriota y campeón del mundo de MotoGP en 2024, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), fue de los primeros en cometer un error. Márquez comenzó a marcar un ritmo impresionante en las primeras vueltas, que intentaron seguir tanto Jorge Martín, que había salido muy bien a pesar de su error, como Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25). Los errores iniciales acabaron marcando el rendimiento del piloto de la fabricante de Noale, que se tuvo que conformar con la sexta posición final, mientras Acosta y su compañero Bezzecchi acompañaban a Marc Márquez en el podio de la 'sprint'.