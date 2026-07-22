OpenAI ha revelado este miércoles que algunos de sus modelos de IA más avanzados se descontrolaron y llevaron a cabo un "ciberataque sin precedentes" perpetrado de manera autónoma contra la empresa Hugging Face, encargada de desarrollar modelos de IA de código abierto. En un comunicado, OpenAI ha advertido que teme que este tipo de "incidentes de ciberseguridad" se vuelvan cada vez más comunes.

"La semana pasada, Hugging Face reveló un nuevo tipo de incidente de seguridad después de que detectaron y contuvieron un agente de IA que comprometió su infraestructura, algo que esperamos que se vuelva más común con la proliferación de modelos cada vez más cibercapaces", afirma la nota emitida por OpenAI. El "incidente", explican, fue impulsado por una "combinación de modelos de OpenAI", entre ellos el GPT-5.6 Sol y un modelo "aún más capaz" en fase de prueba que aún no ha sido lanzado al mercado.

El hackeo se produjo durante una "evaluación interna" que analiza la capacidad de los modelos de IA para llevar a cabo ciberataques, pero que se desarrolla en un entorno "aislado" y sin acceso real a internet. Sin embargo, los modelos de IA implicados identificaron y aprovecharon "una vulnerabilidad" en la red de la compañía afectada y lograron esquivar las restricciones impuestas. Así, accedieron primero a internet y desde ahí, a datos internos de la compañía afectada.

OpenAI ha indicado que están "actuando en consecuencia" ante el incidente y que continuarán realizando una investigación "exhaustiva" junto a Hugging Face para conocer los detalles de lo ocurrido.