Apple demanda a OpenAI por sustracción de secretos industriales en plena batalla por la IA y el hardware
- Apple afirma que más de 400 antiguos empleados de la compañía trabajan actualmente en OpenAI
- El litigio refleja la creciente tensión existente en el sector tecnológico por el control de dispositivos impulsados por IA
Apple ha presentado una demanda contra OpenAI y dos antiguos directivos e ingenieros de la compañía, a quienes acusa de utilizar información confidencial de la empresa para impulsar los planes de OpenAI en el desarrollo de dispositivos de hardware basados en inteligencia artificial. La denuncia marca un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre dos de los actores más influyentes del sector tecnológico mundial.
Según Apple, los demandados habrían accedido y utilizado información estratégica relacionada con diseños de productos, procesos de fabricación, proveedores y cadenas de suministro. La compañía sostiene que parte de ese conocimiento habría sido empleado para acelerar los proyectos de hardware que OpenAI desarrolla tras la adquisición de io Products, la startup fundada por el legendario diseñador Jony Ive, exresponsable del diseño del iPhone. La compra, cerrada en 2025, estuvo valorada en aproximadamente 6.500 millones de dólares.
La demanda se dirige, entre otros, contra Tang Yew Tan, antiguo vicepresidente de diseño de producto del iPhone y del Apple Watch y actualmente responsable de hardware en OpenAI, así como contra Chang Liu, exingeniero sénior de Apple. La compañía de Cupertino asegura que ambos extrajeron o conservaron información confidencial antes de abandonar la empresa.
De socios a rivales
La disputa resulta especialmente llamativa porque Apple y OpenAI mantenían hasta hace poco una relación de colaboración. En 2024, Apple anunció la integración de ChatGPT en su ecosistema como parte de la estrategia Apple Intelligence, permitiendo a los usuarios acceder a capacidades de OpenAI desde Siri y otros servicios de la compañía.
Sin embargo, la irrupción de OpenAI en el mercado del hardware ha cambiado el equilibrio. Con la incorporación de numerosos exingenieros y diseñadores procedentes de Apple y el fichaje de figuras clave vinculadas al desarrollo del iPhone, la empresa dirigida por Sam Altman ha pasado de ser un socio tecnológico a convertirse en un potencial competidor directo.
Apple afirma incluso que más de 400 antiguos empleados de la compañía trabajan actualmente en OpenAI, aunque subraya que contratar talento de la competencia no autoriza a utilizar información protegida por acuerdos de confidencialidad o por la legislación sobre secretos comerciales.
Una batalla por el futuro de los dispositivos de IA
El litigio refleja la creciente tensión existente en el sector tecnológico por el control de la próxima generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial. Mientras Apple trata de reforzar Siri y su ecosistema de IA generativa, OpenAI está ampliando su negocio más allá del software y explora nuevos productos físicos capaces de competir con smartphones, asistentes digitales y otros dispositivos electrónicos de consumo.
Por el momento, OpenAI no había realizado comentarios públicos inmediatos sobre las acusaciones. El caso podría convertirse en una de las batallas legales más relevantes de la industria tecnológica en los próximos años, al enfrentar a dos compañías que aspiran a liderar la próxima gran revolución informática basada en la inteligencia artificial.