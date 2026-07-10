Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy: la UME se incorpora a las labores de extinción
- El incendio forestal en Almería deja al menos once muertos
Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos once personas. Algunas víctimas han sido encontradas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se trata “del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" (el de mayor número de víctimas mortales) en la región y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación. Alrededor de 1.000 personas se encuentran evacuadas en el Pabellón Polideportivo de Garrucha y el Centro Deportivo y Pabellón de Mojácar.
La caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal
Incendio en Almería, última hora
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7:58
El alcalde de Los Gallardos asegura que "el dolor" y "la incertidumbre" es enorme
El incendio forestal de Los Gallardos causa enorme dolor, conmoción e incertidumbre en esta zona de la comarca del Levante Almeriense, según ha explicado el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes, en TVE. Desde el Espacio Cultural de Los Gallardos, habilitado como una zona de atención a los afectados, el regidor ha detallado que "es un fuego que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar". "Estamos viviendo una noche larga y bastante dura, lo peor es que hay fallecidos y eso nos da muchísima tristeza", ha continuado el regidor.
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7:56
Vox dice estar "consternado" por la tragedia
El portavoz de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha publicado que está "consternado" por la tragedia del incendio, ha enviado cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.
“Consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos, en Almería, que ya deja doce fallecidos.— Manuel Gavira ¿¿ (@GaviraVox) July 10, 2026
Todo nuestro cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a los… https://t.co/7nRKC1AX6c“
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7:47
Sánchez: "enorme tristeza y desolación"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en su cuenta de X la "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio", trasladando sus condolencias a los familiares de los fallecidos, sus deseos de una pronta recuperación a los heridos y su solidaridad con todos los vecinos afectados.
“Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026
Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.
Mis deseos de una pronta recuperación a…“
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7:43
Juanma Moreno: "Con el alma encogida y rotos de dolor"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado a la tragedia en sus redes sociales: "Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio. Una tragedia. Estamos consternados por esta terrible noticia". Antes del anuncio de las muertes, había destacado la "complejidad" del incendio: "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor".
“¿¿ Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el #IFLosGallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 9, 2026
Una tragedia.
Estamos consternados por esta terrible noticia. https://t.co/kxSsmR3yvQ“
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7:36
El perímetro del incendio es de 3.150 hectáreas
Sobre el incendio, Antonio Sanz, ha calificado la situación como "muy complicado" y ha destacado que no puede entrar la maquinaria para las labores de extinción. El perímetro es de 3.150 hectáreas, ha cifrado el consejero de Sanidad andaluz. Hasta ahora, han sido empleados 464 efectivos. A partir de las 08:00 horas se incorporan once medios aéreos y a partir de las diez serán más, ha dicho. La UME también está colaborando.
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7:33
Cuatro británicos fallecidos en un vehículo
El consejero de Sanidad andaluz ha asegurado también que cuatro de los fallecidos, al parecer de origen británico, han muerto en un vehículo. "Otros siete han perdido la vida en otro escenario, iban caminando habían dejado los coches y estaban buscando otra salida que no era la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles", ha lamentado en declaraciones a los medios.
"La decisión de coger por otros caminos que no era el de evacuación, buscar una salida propia a través de una rambla, ha sido una trampa para los que la escogieron", ha dicho.
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7:27
Actualización: Al menos once muertos en el incendio en Los Gallardos
El consejero de Sanida de Andalucía, Antonio Sanz, ha indicado que son once los fallecidos en el incendio y no doce como había informado hasta ahora. Desde el Parque de Bomberos de Turro, ha resaltado la "altísima velocidad de propagación del incendio" y que se está analizando si hay más víctimas. Hay ocho heridos, cuatro graves con quemaduras, que serán trasladados en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío desde Torrecárdenas, donde se encuentran, ha añadido. En cuanto a los realojados, Sanz ha dicho que hay al menos 150, la mayoría de Bédar.
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7:16
Unas mil personas han sido desalojadas
Unas mil personas han tenido que ser desalojadas debido al incendio, algunas de ellas ya saben que su casa ha ardido. Se les ha reubicado en distintos pabellones en Mojácar y Garrucha. "Hemos instalado camas, traído comida, hielo...", ha indicado Álvaro Ramos, alcalde de la Garrucha. "Hay mucha incertidimbre, algunos no saben si se han quemado sus casas, otros sí", ha dicho Francisco Miguel Reyes, alcalde de los Gallardos. Hay además, una decena de heridos graves.
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7:12
El origen apunta a la caída de un tendido eléctrico
El servicio de emergencias 112 ha llegado a gestionar más de 150 llamadas de ciudadanos alertando del inicio del fuego. Según han indicado los testigos en esos primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal, desatando una tragedia sin precedentes recientes en la provincia.
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7:03
Los Gallardos, entre los incendios más graves de Andalucía por su balance humano
El incendio forestal de Los Gallardos, Almería, se sitúa entre los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas. Los precedentes más trágicos por número de víctimas se remontan a 1992, cuando un incendio en el Parque Natural de Grazalema, Cádiz, causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca). Unos años después, en 1999, un fuego en Alájar, Huelva, provocó la muerte de cuatro integrantes de una cuadrilla de la Junta de Andalucía. Otro de los antecedentes más graves en Andalucía fue el incendio de 2004 en Minas de Riotinto, Huelva, con unas 30.000 hectáreas arrasadas, dos víctimas mortales y más de un millar de evacuados.
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6:44
Llegan a la zona los primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se incorporarán a las labores de extinción.
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6:43
Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales.
“¿ #IFLosGallardos (#Almería). Estas imágenes nos ayudan a entender la magnitud de este incendio y las condiciones en las que han trabajado los bomberos forestales. pic.twitter.com/YCUFZ39OQt“— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) July 10, 2026
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6:42
Teléfono de atención a familiares: 677 904 624
Este servicio ha sido habilitado por el GIPED (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres) para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio.
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6:41
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se trata “del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" (el de mayor número de víctimas mortales) en la región y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación, al tiempo que ha reiterado su pésame y el de todo el ejecutivo a las familias. “El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados".
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6:41
Las víctimas han sido encontradas en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, siendo halladas algunas de ellas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.
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6:41
Buenos días, comienza la narración al minuto del incendio forestal en Almería, que ha dejado al menos 12 muertos.