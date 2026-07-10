Incendio en Los Gallardos, Almería, última hora en directo hoy: la UME se incorpora a las labores de extinción

Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos once personas. Algunas víctimas han sido encontradas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se trata “del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" (el de mayor número de víctimas mortales) en la región y ha calificado de "tragedia sin precedentes" la situación. Alrededor de 1.000 personas se encuentran evacuadas en el Pabellón Polideportivo de Garrucha y el Centro Deportivo y Pabellón de Mojácar.

La caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal