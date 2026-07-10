Un incendio forestal originado este jueves en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha provocado la muerte de al menos seis personas. Las víctimas han sido encontradas en concreto en una pedanía del municipio vecino de Bédar, habiendo sido halladas algunas en el interior de vehículos que fueron alcanzados por las llamas, según ha informado el 112 de Andalucía.

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado profundamente el fallecimiento de estas personas y ha trasladado el pésame a los familiares. "Es una noticia terrible. En nombre del Gobierno andaluz quiero expresar nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias de las seis personas fallecidas. Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto".

Sanz ha elevado a las 22:37 horas a fase de emergencia, situación operativa 2, el plan ante la evolución y gran potencial del incendio. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado a sus efectivos para incorporarse a las labores de extinción, reforzando así un operativo que lucha contra unas llamas que ya han obligado al desalojo de múltiples núcleos de población.

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Al menos seis muertos en un incendio forestal en Los Gallardos, Almería https://t.co/u6HescOmcX pic.twitter.com/Y41uEusFRZ“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 9, 2026

El servicio de emergencias 112 ha llegado a gestionar más de 150 llamadas de ciudadanos alertando del inicio del fuego. Según han indicado los testigos en esos primeros avisos, la caída de un cable de tendido eléctrico originó unas llamas que se propagaron con inusitada rapidez a la masa forestal, desatando una tragedia sin precedentes recientes en la provincia.

El consejero ha explicado que todos los medios están trabajando sin descanso en las labores de extinción. En estos momentos, junto a la UME, se encuentran trabajando en el incendio 150 efectivos y 5 autobombas, junto a la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas.

Además, otra persona más resultó afectada por intoxicación de humo y ha sido trasladada, también, al mismo centro hospitalario. Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves. A esta hora, hay albergadas en el Centro de Artes Escénicas un total de 54 personas que están siendo atendidas en sus necesidades por los efectivos de emergencia desplegados en el terreno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado a la tragedia en sus redes sociales: "Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio. Una tragedia. Estamos consternados por esta terrible noticia".

Antes del anuncio de las muertes, había destacado la "complejidad" del incendio: "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en su cuenta de X la "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio", trasladando sus condolencias a los familiares de los fallecidos, sus deseos de una pronta recuperación a los heridos y su solidaridad con todos los vecinos afectados.

Carreteras cortadas El caos circulatorio provocado por el fuego y el humo mantiene cerradas dos arterias vitales para la provincia: la autovía A-7, cortada al tráfico en sentido creciente entre los kilómetros 709 y 714, y la carretera nacional N-340A en las inmediaciones del frente. Fue precisamente en el kilómetro 511 de esta última vía donde se originó el desastre.