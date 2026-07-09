Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 7 entre Hagetmau y Burdeos

Después de que Tadej Pogacar haya impuesto de nuevo su jerarquía en el Tour de Francia, la séptima etapa ofrecerá una oportunidad clarísima a los sprinters en la llegada a Burdeos, después del recorrido con el perfil más plano de esta edición de la carrera.

Los ciclistas tendrán que completar este viernes 175,1 kilómetros con tan solo 850 m de desnivel positivo acumulado.

Dejarán atrás los Pirineos y desde la salida en Hagetmau, rumbo al norte, las carreteras serán cómodas y el pelotón se internará por la llanura de las Landas.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 7ª etapa letour.fr

Claves del recorrido de la 7ª etapa del Tour 2026 Ya cerca de Burdeos tendrán un único alto puntuable para el premio de la montaña, la cota de Béguey (de cuarta categoría). Apenas una tachuela: 1,2 km al 4,4% de desnivel medio. El peligro puede llegar con la velocidad en la aproximación y el callejeo por Burdeos, donde cruzarán el puente Simone Veil a falta de cuatro últimos kilómetros para el final. Después, ya sin giros, irán en paralelo al Garona por la rive gauche (margen izquierdo) hasta la meta, que se situará junto a la monumental plaza de los Quincunces (place des Quinconces). La pancarta será visible desde algo más de 500 m con una anchura de calzada de unos 6 m. En la capital de la región de Nueva Aquitania, tantas veces final de etapa del Tour, han ganado históricos velocistas. Entre los últimos, Erik Zabel, Mark Cavendish y Jasper Philipsen, este en 2023. ¿Volverá por sus fueros el neerlandés del Alpecin tres años después? ¿Le volverá a ganar como el miércoles su compatriota Olav Kooij, el sprinter del Decathlon? ¿O será el turno de Tim Merlier, de Biniam Girmay...?