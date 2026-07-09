Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 7 entre Hagetmau y Burdeos
- La etapa en línea con menos desnivel de la carrera dará una segunda opción a los velocistas
- 7ª etapa del Tour en directo a las 14:40 en Teledeporte, luego en La 2 y sin cortes en RTVE Play
- Pogacar se impulsa en el Tourmalet para recuperar el liderato y asestar un gran golpe al Tour
Después de que Tadej Pogacar haya impuesto de nuevo su jerarquía en el Tour de Francia, la séptima etapa ofrecerá una oportunidad clarísima a los sprinters en la llegada a Burdeos, después del recorrido con el perfil más plano de esta edición de la carrera.
Los ciclistas tendrán que completar este viernes 175,1 kilómetros con tan solo 850 m de desnivel positivo acumulado.
Dejarán atrás los Pirineos y desde la salida en Hagetmau, rumbo al norte, las carreteras serán cómodas y el pelotón se internará por la llanura de las Landas.
Claves del recorrido de la 7ª etapa del Tour 2026
Ya cerca de Burdeos tendrán un único alto puntuable para el premio de la montaña, la cota de Béguey (de cuarta categoría). Apenas una tachuela: 1,2 km al 4,4% de desnivel medio.
El peligro puede llegar con la velocidad en la aproximación y el callejeo por Burdeos, donde cruzarán el puente Simone Veil a falta de cuatro últimos kilómetros para el final. Después, ya sin giros, irán en paralelo al Garona por la rive gauche (margen izquierdo) hasta la meta, que se situará junto a la monumental plaza de los Quincunces (place des Quinconces).
La pancarta será visible desde algo más de 500 m con una anchura de calzada de unos 6 m.
En la capital de la región de Nueva Aquitania, tantas veces final de etapa del Tour, han ganado históricos velocistas. Entre los últimos, Erik Zabel, Mark Cavendish y Jasper Philipsen, este en 2023. ¿Volverá por sus fueros el neerlandés del Alpecin tres años después? ¿Le volverá a ganar como el miércoles su compatriota Olav Kooij, el sprinter del Decathlon? ¿O será el turno de Tim Merlier, de Biniam Girmay...?
Hora y dónde ver la etapa 7 del Tour 2026
La séptima etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.40 hora peninsular española en Teledeporte; luego, a partir de las 16.20 aproximadamente en La 2 de Televisión Española; y en la plataforma RTVE Play sin cambiar de canal con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.