Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 6 entre Pau y Gavarnie-Gèdre

Este jueves 9 de julio se disputa la etapa 6 del Tour de Francia 2026 entre las localidades de Pau y Gavarnie Gèdre, de 186.2 kilómetros de recorrido y un perfil montañoso con hasta cinco puertos de montañosa con el mítico Tourmalet en la parte final del recorrido.

Tras la victoria del neerlandés Olav Kooij en el accidentado final de la etapa 5 del Tour 2026 en Pau, el noruego Torstein Traen defiende el maillot amarillo de líder en una jornada donde los favoritos afrontan la primera gran batalla por la clasificación general.

La etapa más selectiva de la escala pirenaica combina lo clásico con lo inédito. Es muy probable que los grandes favoritos del Tour se midan en una apasionante batalla en la ascensión al Col de Aspin y luego al Col del Tourmalet, siempre y cuando decidan jugar sus cartas antes de los últimos cuarenta kilómetros de la etapa. De lo contrario, la batalla se decidirá entre los mejores escaladores de la fuga en el impresionante marco del circo de Gavarnie, al que se accede tras una subida larga pero rápida: 18,7 km con un desnivel medio del 4 %.

Tras un comienzo de etapa relativamente llano, con tan solo dos cotas montañosas, el Col de Lourcrup (4ªcategoría) y el Col de Mauvezin (3ª categoría) en los primeros 100 kilómetros del recorrido, la jornada se pone seria en el kilómetros 118 con la ascensión al Col d'Aspin (1ª categoría), y sobre todo el Col del Tourmalet (categoría especial) a menos de 40 kilómetros para la línea de meta.