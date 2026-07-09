Once heridos, uno por asta de toro, en la carrera más accidentada: parte médico del tercer encierro de San Fermín

Once personas han resultado heridas en un tercer encierro de San Fermín con una carrera accidentada debido a una manada de toros de los Victoriano del Río muy dividida.

De ellos, nueve corredores han necesitado traslado a centros sanitarios: siete al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y dos al centro Doctor San Martín, uno de los afectados ha sido por asta de toro en el brazo izquierdo en el tramo de Telefónica sur, según ha explicado en el parte médico provisional Estrella Petrina, gerente del HUN.

Herido atendido por voluntarios de cruz roja en el tercer encierro de los Sanfermines de 2026 Eduardo Sanz Eduardo Sanz / Europa Press

También se han atendido, por un lado, una contusión en el brazo y, por otra, una maxilofacial, en la zona de Mercaderes; un golpe en el hombro izquierdo en Estafeta; y una contusión en la pierna derecha en Espoz y Mina; y una contusión con deformidad en el pie. Además, ha habido dos heridos en la Plaza de Toros, uno por hemorragia en la cara, y otro por contusión en el brazo. Todos los atendidos son varones, mayores de 25 años.

En cuanto a los heridos de los dos encierros anteriores, no quedan ingresados en el hospital, después de que este miércoles dieran de alta al corredor guipuzcoano de 23 años que sufrió un puntazo en el brazo derecho durante el segundo encierro. Los otros dos afectados no requirieron traslado al centro sanitario. Respecto a los tres heridos en el primer encierro, —tres varones atendidos por contusiones— salieron del hospital el mismo día de su ingreso.

Sustos entre los corredores: "Ha sido un visto y no ha visto" Tras la carrera, TVE ha podido hablar con algunos de los corredores que esperaban a ser atendidos por incidencias leves. Este es el caso de Iker, participante de 18 años y procedente de Paiporta, que se ha visto en el suelo de repente al paso de los toros: "Ha sido un visto y no ha visto", ha relatado. "Ahora nos echarán una botellita de agua y a ver si volvemos". Experiencia similar a la de su amigo David, que se ha encontrado "un gran montón" de gente mientras corría. "Iker estaba debajo, pero no lo sabíamos. Yo iba detrás y hemos caído muchos corredores encima", ha lamentado. "Ha sido un poco angustioso, pero, dentro de lo que cabe, está todo bien". “Ha sido un poco angustioso, pero está todo bien“

Recomiendan precaución ante calor y tormentas Navarra se mantiene este jueves en alerta naranja por altas temperaturas en plena ola de calor. En este sentido, las autoridades navarras recomiendan "no exponerse al sol en las horas centrales del día y, sobre todo, hidratarse a ser posible con agua, porque el alcohol no hidrata". Para esta jornada hay, además, aviso por lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento. Para las urgencias durante los encierros, en la capital navarra se han desplegado 17 puestos de atención sanitaria, uno aproximadamente cada 50 metros de recorrido. De ellos, nueve son de atención sanitaria a pie de vallado con personal médico, de enfermería y socorristas. Los otros ocho puntos son de apoyo con socorristas. A ello se suma la propia enfermería de la Plaza de Toros. Dispositivo sanitario de San Fermín 2026: los profesionales que salvan vidas