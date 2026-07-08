Un herido por asta de toro y dos atendidos más: parte médico del segundo encierro de San Fermín

Tres personas han resultado heridas, una de ellas por asta de toro, en un segundo encierro de San Fermín con una manada de los Cebada Gago muy compacta y huecos imposibles.

Según el parte médico provisional dado por Estrella Petrina, gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), un corredor guipuzcoano de 23 años ha sufrido un puntazo en el brazo izquierdo en la zona de Telefónica y ha sido trasladado al centro hospitalario. Se trata del primer afectado por cornada en San Fermín este año.

Los otros dos afectados han sido atendido en la Plaza Toros, donde un tropiezo ha generado momentos de tensión. Estos dos casos —una contusión con deformidad en pierna y una hemorragia no masiva por caída en brazo— han sido atendidos en puesto y no han precisado, por el momento, de traslado al centro hospitalario. En cuanto a los tres heridos en el primer encierro —tres varones atendidos por contusiones— ya han sido dado de alta.