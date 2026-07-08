Un herido por asta de toro y dos atendidos más: parte médico del segundo encierro de San Fermín
- Un joven guipuzcoano ha recibido un puntazo en el brazo izquierdo
- DIRECTO: sigue el segundo encierro de San Fermín
Tres personas han resultado heridas, una de ellas por asta de toro, en un segundo encierro de San Fermín con una manada de los Cebada Gago muy compacta y huecos imposibles.
Según el parte médico provisional dado por Estrella Petrina, gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), un corredor guipuzcoano de 23 años ha sufrido un puntazo en el brazo izquierdo en la zona de Telefónica y ha sido trasladado al centro hospitalario. Se trata del primer afectado por cornada en San Fermín este año.
Los otros dos afectados han sido atendido en la Plaza Toros, donde un tropiezo ha generado momentos de tensión. Estos dos casos —una contusión con deformidad en pierna y una hemorragia no masiva por caída en brazo— han sido atendidos en puesto y no han precisado, por el momento, de traslado al centro hospitalario. En cuanto a los tres heridos en el primer encierro —tres varones atendidos por contusiones— ya han sido dado de alta.
Un San Fermín marcado por la ola de calor
Navarra se mantiene este miércoles en alerta naranja por altas temperaturas en plena ola de calor. En este sentido, las autoridades navarras recomiendan "no exponerse al sol en las horas centrales del día y, sobre todo, hidratarse a ser posible con agua, porque el alcohol no hidrata". Para esta jornada hay de máxima 37ºC en el centro de la comunidad foral, que podría llegar a los 39ºC o 40ºC de manera local. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte, asimismo, de un aviso amarillo por tormentas acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes, chubascos y posible granizo.
Para las urgencias durante los encierros, en la capital navarra se han desplegado 17 puestos de atención sanitaria, uno aproximadamente cada 50 metros de recorrido. De ellos, nueve son de atención sanitaria a pie de vallado con personal médico, de enfermería y socorristas. Los otros ocho puntos son de apoyo con socorristas. A ello se suma la propia enfermería de la Plaza de Toros.
Sobre el dispositivo de transporte sanitario, el Departamento de Salud cifra en 16 las ambulancias medicalizadas a lo largo del recorrido. Participan también ocho profesionales de medicina, ocho de enfermería, 21 técnicos de transporte, 47 socorristas, nueve operarios de comunicación y ocho coordinadores de puesto. La atención, coordinada desde el Centro 112-SOS Navarra, la forman personal y recursos de Cruz Roja (100), DYA (36) y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (diez profesionales: cinco de medicina y cinco de enfermería) y Bidean. Trabajan bien en los propios puestos de atención o en el traslado en ambulancia al HUN.