El segundo encierro de San Fermín 2026 al detalle: los toros más temidos dejan una carrera compacta y huecos imposibles

Eran los más temidos, pero en esta ocasión han hecho gala de su nobleza. Los toros de Cebada Gago han zanjado el segundo encierro de los Sanfermines 2026 en solo dos minutos y 26 segundos, tras una carrera muy compacta. El avance hermanado de la manada ha abierto huecos imposibles para los corredores, que han sufrido numerosas caídas a lo largo del recorrido.

La vertiginosidad, inusual para este hierro, ha dejado dos contusionados y la primera herida por asta de toro de este año, un puntazo sin gravedad en el brazo izquierdo, reportado en el tramo de Telefónica, según los primeros partes de los servicios médicos.

Un mozo pisoteado por la manada La marcha de los Cebada Gago ha sido atropellada. Muchos de los mozos que braceaban para colocarse delante de los pitones han acabado arrollados por la mole de toros, que también tropezaban entre ellos por la velocidad. No obstante, el encierro ha podido continuar con fluidez y sin tapones, uno de los riesgos históricos de esta fiesta. Pero los montones no son el único peligro serio: un corredor de camiseta azul claro ha caído delante de la torada, que le ha pasado por encima casi al completo.