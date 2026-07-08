Contorsiones y equilibrios extremos: las fotos más impactantes del segundo encierro de San Fermín 2026

Pamplona ha vivido una mañana de máxima intensidad con el segundo encierro de San Fermín 2026. Los toros de Cebada Gago son conocidos por su peligrosidad y han protagonizado una carrera que ha puesto a prueba a los mozos desde el primer segundo. Aquí recopilamos las mejores imágenes de una jornada marcada por la emoción y el riesgo.

El desenlace en la arena Los toros y los corredores entran en la plaza al final del encierro EFE/Villar López La entrada en la plaza de toros ha sido el colofón de una carrera frenética. Los astados han buscado el contacto en los metros finales, dejando escenas de gran riesgo para los corredores que han buscado el lucimiento.

Los toros de Cebada Gago Segundo encierro de las fiestas de San Fermín 2026 con toros de la ganadería Cebada Gago EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS Europa Press/Eduardo Sanz Los animales del célebre hierro gaditano son los que más cornadas han registrado en la historia de la fiesta, con más de medio centenar de heridos por asta. Seis de ellos han protagonizado el encierro de este miércoles. La ganadería gaditana ha desplazado a Pamplona un lote de ocho toros con nombres como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito, y un pesos que oscilan entre los 555 y 610 kilos. Tocar las reses puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros AFP/Jorge Guerrero Los agarrones a los toros han sido muy visibles durante la jornada de este miércoles. Teo Lázaro, experto de TVE, ha condenado estos comportamientos: "Al toro hay que respetarlo". Este infracción se considera grave y puede ser sancionada con una multa de hasta 6.000 euros.

Segundos de máxima tensión Momentos de riesgo con numerosas caídas durante el recorrido EFE/J.P. Urdiroz La ganadería de Cebada Gago ha vuelto a demostrar su fama de imprevisible. Durante el recorrido, se han producido momentos de mucha tensión, pero la pericia de los mozos ha sido clave para evitar mayores complicaciones.

Los corredores frente al peligro El tramo de Mercaderes con Estafeta, durante el segundo encierro EFE/Jesús Diges La rapidez y la trayectoria de los toros han obligado a los corredores a no bajar la guardia. La exigencia de este segundo encierro ha quedado patente en cada tramo, donde los corredores han tenido que medir las distancias ante una manada que se ha mostrado hermanada y noble.

Pamplona desde el otro lado Los balcones de Pamplona se llenan para presenciar el segundo encierro EFE/ J.P. Urdiroz No todo ocurre directamente en el asfalto. Miles de personas han seguido la carrera desde los balcones de la ciudad, conteniendo la respiración en cada tramo y en cada curva. La expectación de los que observan el encierro es una parte fundamental de la atmósfera única que se respira en la capital navarra durante la mañana. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ataviado con la típica vestimenta pamplonica Diego Puerta/PP El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha presenciado este miércoles el segundo de los encierros ataviado de blanco y rojo, como manda la tradición. Ante los medios ha asegurado que es su primera vez en los Sanfermines y que "está disfrutando".