Segundo encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: La ganadería Cebada Gago, protagonista
- La ganadería Cebada Gago es famosa por encierros peligrosos y exigentes
- Vive San Fermín 2026: especial
Segundo día de los encierros de Sanfermines con los toros de Cebada Gago como protagonistas. De nuevo, tras cantar el 'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición' sonará el cohete que marcará el inicio del encierro que llevará de nuevo la velocidad, los nervios, la tensión y la adrenalina a las calles del casco histórico de Pamplona. Será a las 8:00 y en RTVE te contamos todos los detalles de estas carreras, famosas en el mundo entero.
Los astados de Cebada Gago son famosos por protagonizar encierros peligrosos, exigentes e imprevisibles, así que la emoción hoy está servida.
El de este martes fue un primer encierro muy veloz, con una manada muy compacta, que duró dos minutos y 16 segundos. Dejó cinco contusionados, tres de ellos requirieron atención hospitalaria.
En directo, segundo encierro de San Fermín 2026:
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7:19
En 2025, los Cebada Gago dejaron dos heridos por asta
El año pasado, los Cebada Gago protagonizaron un encierro muy peligroso, que dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y otro corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo. Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.
La ganadería gaditana ha desplazado a Pamplona un lote de ocho toros de capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo, con nombres variados como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.
Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, serán lidiados este miércoles por la tarde por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde. FUENTE: EFE
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7:17
Cebada Gago, protagonistas del segundo encierro
Si en el primer encierro los toros de Fuente Ymbro fueron los protagonistas, en este segundo encierro le toca a la ganadería Cebada Gago.
Sus toros se han ganado una fama de encierros peligrosos, exigentes e imprevisibles, con animales que no siempre siguen la manada y que pueden buscar a los corredores por los laterales, una característica que ha marcado algunos de los episodios más recordados de la carrera.
La fama de los toros de Medina Sidonia no es una exageración de los mozos, los datos así lo corroboran. Estadísticamente, los cebaítas son peligrosos y están entre las ganaderías con más cornadas registradas, superando la barrera de los 55 heridos por asta de toro a lo largo de sus participaciones.
[Lee la información completa sobre la ganadería, por RTVE Andalucía]
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7:15
Empieza el especial ¡Vive San Fermín 2026!
Los encierros de San Fermín 2026 pueden verse hasta el 14 en directo a partir de las 8:00 horas en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto donde cada día te contaremos todos los detalles.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.
Cada mañana, desde las 7:15, La 1 emite en directo el especial 'Vive San Fermín'. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se ha unido este año Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.
RTVE Play ha revolucionado la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite ver la carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas desde el 6 hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
[HORARIO Y DÓNDE VER TODOS LOS ENCIERROS]
“Los Cebada Gago llegan al #Encierro2RTVE de San Fermín 2026, una ganadería conocida por el peligro y la imprevisibilidad de sus toros— RTVE (@rtve) July 8, 2026
¿Sigue el segundo encierro en el especial 'Vive San Fermín', a las 7:15 h en @La1_tve, @rne y @rtveplay
Sigue aquí el minuto a minuto… pic.twitter.com/7SVPlBoD2F“
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06:45
Buenos días,
Vamos con el segundo día de los encierros de Sanfermines. A las 8:00 arrancará el segundo de los ocho encierros por el centro de Pamplona, que en breve comenzará a llenarse de mozos y mozas preparados para vivir la adrenalina de la trepidante carrera delante de los toros. Para este segundo encierro y tras un primer día con la ganadería Fuente Ymbro, serán los astados de Cabada Gago los protagonistas.
El encierro de este lunes dejó las tradicionales caídas, empujones y sustos, pero no hubo grandes incidentes, más allá de cinco contusionados, tres de ellos trasladados al hospital.
Con el sonido de las campanas y el tradicional cántico de '¡A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón!' dará comienzo el segundo encierro y aquí, en RTVE, te lo contaremos todo y te mostraremos las mejores imágenes y videos.