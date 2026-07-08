Segundo encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: La ganadería Cebada Gago, protagonista

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Empieza el especial ¡Vive San Fermín 2026!

Los encierros de San Fermín 2026 pueden verse hasta el 14 en directo a partir de las 8:00 horas en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto donde cada día te contaremos todos los detalles.



RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play.

Cada mañana, desde las 7:15, La 1 emite en directo el especial 'Vive San Fermín'. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se ha unido este año Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.

RTVE Play ha revolucionado la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite ver la carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.

Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas desde el 6 hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.

[HORARIO Y DÓNDE VER TODOS LOS ENCIERROS]