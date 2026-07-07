El primer encierro de San Fermín 2026 al detalle: los veloces Fuente Ymbro mejoran su última marca en 20 segundos

Velocísimo encierro para inaugurar los Sanfermines 2026. Los toros de la ganadería Fuente Ymbro han volado por el recorrido entre los corrales de Santo Domingo y la plaza, y han terminado en solo dos minutos y 16 segundos, esto es, 20 segundos menos que en el año anterior, cuando ya fueron alabados por su rapidez.

La manada ha avanzado muy compacta la mayor parte del encierro, repleto, aunque se ha ido alargando al avanzar por la calle Estafeta. La velocidad ha provocado muchas caídas de los corredores, que se agolpaban buscando la cabeza de los toros.

La concurrida carrera ha provocado que cinco corredores hayan tenido que ser atendidos por los servicios médicos, de los que tres han sido trasladados al hospital, según el parte médico preliminar.

La manada se alarga en Estafeta y arrolla a los mozos con su velocidad En cuanto ha estallado el cohete en los corrales de Santo Domingo, un toro negro se ha lanzado por la puerta y ha abierto la carrera, aunque enseguida los cabestros se han puesto en la delantera de la manada. Durante esos primeros metros, todavía en la cuesta, algunos de los animales amenazaban con pequeños derrotes que han disparado el peligro, sin llegar a causar heridos. A pesar de la velocidad, los astados han evitado chocar contra el vallado al girar hacia la calle Estafeta, lo que ha permitido que la torada haya entrado compacta hacia la recta. Y ahí han subido la velocidad. Solo algunos de los mozos más experimentados han conseguido colarse entre los cabestros hasta la cabeza de los toros para exhibir sus carreras, pero un buen número de participantes ha acabado arrollado a los lados de la calle, protegiéndose la cabeza con las manos. La manada se ha alargado algo más hacia el tramo de Telefónica. Por un momento, un toro negro ha amagado con darse la vuelta, pero pronto ha seguido a los mansos y todos han entrado con fluidez en la plaza. Ya dentro, ese último toro negro ha cerrado el encierro, de nuevo ligeramente rezagado de los cabestros y ajeno a los mozos que buscaban su momento en la arena de Pamplona.