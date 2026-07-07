Hora, dónde ver en TV y claves del Segundo Encierro de San Fermín 2026

El 8 de julio a las 08:00 horas (hora peninsular) tiene lugar en Pamplona el Segundo Encierro de las fiestas de San Fermín 2026. Tras el primer encierro, los portones de Santo Domingo se abren de nuevo para dar paso a los seis toros de Cebada Gago y sus cabestros. Comienza así una carrera frenética por el casco viejo pamplonés hasta llegar al coso taurino. Durante los 875 metros de recorrido, cientos de corredores desafían al peligro en apenas unos minutos, regalándonos el instante más emocionante y cargado de adrenalina de todo el festival.

La ganadería Cebada Gago, con raíces en Medina Sidonia (Cádiz), es conocida por la intensidad y fortaleza de sus toros. Fundada en 1960, esta casa ha destacado por criar astados de gran poderío y temperamento vivo, lo que la convierte en protagonista de encierros intensos y emocionantes. Sus toros son animales ágiles, de pitones fuertes y carácter imprevisible, lo que los vuelve un desafío constante para corredores y toreros por igual.

En los encierro de San Fermín, presentes desde 1985, los astados de Cebada Gago se caracterizan por su bravura y nobleza, mostrando un galope firme y explosivo durante el recorrido. variada de pelaje, con toros negros, ensabanados, salineros, colorados, castaños y sardos, encastados, bravos pero fieros, con movilidad, y de pitones astifinos e íntegros. Sus recorridos siempre han sido emocionantes y peligrosos.

Hora, canal y dónde ver el Segundo Encierro de San Fermín 2026 El segundo encierro de San Fermín 2025 desde Pamplona podrá verse este miércoles 8 de julio a partir de las 8:00 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante la primera jornada de Sanfermines y la última hora en RNE y en el minuto a minuto de RTVE.es. Por la tarde, en la plaza, los toreros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde serán los encargados de lidiar a estos ejemplares en una tarde que promete emoción y técnica.