San Fermín 2026: Horario y dónde ver en TV todos los encierros

¡La cuenta atrás para los Sanfermines 2026 ha terminado! Este lunes 6 de julio, el chupinazo marcará el esperado inicio de una semana inolvidable en Pamplona. Un momento cargado de historia y emoción que, tras ser inmortalizado por Ernest Hemingway, se ha vuelto un símbolo universal para pamploneses y viajeros. RTVE se vuelca un año más con la fiesta, ofreciéndote todo lo que ocurre en la ciudad con programas especiales y, por supuesto, la retransmisión diaria durante los ocho días de festejos para que veas los encierros de San Fermín como nunca antes los has visto.

Pamplona se transforma estos días en un vibrante escenario cultural con una oferta que incluye conciertos, la icónica comparsa de gigantes y cabezudos, y exhibiciones de deporte rural. Sin embargo, el corazón de la fiesta late al ritmo de los encierros, que cada mañana del 7 al 14 de julio paralizan la ciudad. Para la edición de 2026, el recorrido desde Santo Domingo hasta la Plaza de Toros, pasando por la mítica calle Estafeta, contará con astados de ocho ganaderías: Fuente Ymbro (día 7), Cebada Gago (día 8), Victoriano del Río y Toros de Cortés (día 9), Álvaro Núñez (día 10), José Escolar (día 11), La Palmosilla (día 12), los Miura (día 13) y los astados de Jandilla y Vega Hermosa (día 14).

Cada tarde, la Plaza de Toros se convierte en el escenario de la Fiesta del Toro, donde se lidiarán los mismos toros que protagonizaron el encierro matutino. El ruedo pamplonés acogerá a figuras de primer nivel como Alejandro Talavante, Roca Rey, Morante de la Puebla, Borja Jiménez, Juan Ortega o Tomás Rufo.

Así, Pamplona se prepara, un año más, para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales, todos unidos por el deseo de sumergirse en este ambiente único. Durante los Sanfermines, la ciudad se transforma en un auténtico mar de pañuelos rojos y vestimenta blanca, creando una atmósfera vibrante y alegre que consolida a esta celebración como una de las más icónicas del planeta.

San Fermín 2026: Hora, canal y donde ver todos los encierros. Los ocho encierros de San 2026 podrán verse entre el 7 y el 14 de julio en directo a partir de las 8:00 horas (hora peninsular) en La 1 de TVE, el canal 24 Horas así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. También podrá seguirse la última hora de lo que ocurra en los encierros de los Sanfermines a través del directo minuto a minuto de RTVE.es. Desde el 6 de julio con el Chupinazo hasta el 14 de julio con el ‘Pobre de mí’, RTVE ofrecerá una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. A partir del día 7 y hasta el 14, cada mañana, desde las 7:15, La 1 emitirá en directo el especial ‘Vive San Fermín’. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se les unirá esta edición Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.