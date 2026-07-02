RTVE celebra San Fermín 2026 con los primeros encierros multicámara en directo de su historia

Comienza la cuenta atrás para que RTVE vuelva a vestirse de blanco, anudarse el pañuelo rojo y entonar un sonoro “¡Viva San Fermín!” para dar la bienvenida a este clásico, una de las fiestas más espectaculares del año. Desde el 6 de julio con el Chupinazo hasta el 14 de julio con el ‘Pobre de mí’, RTVE ofrecerá una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. Este año se estrena como presentador Egoitz Txurruka, ’Txurru’, presentador del concurso ‘Trivial Pursuit’.

RTVE, EITB y el Ayuntamiento de Pamplona firmaron hace solo unos días un convenio de colaboración que refuerza su compromiso con los Sanfermines y garantiza la continuidad de la producción, retransmisión y difusión durante los próximos cuatro años de uno de los acontecimientos culturales y populares más relevantes de España.

En la presentación del despliegue, celebrada en Torrespaña y a la que han asistido la consejera María Solana y la directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo, la directora de magacines de RTVE, Esther González Garín, ha señalado que San Fermín es “uno de los eventos más icónicos, complejos y más queridos de la televisión pública”, que congrega a todo tipo de público: “Es una cita mágica, España se paraliza durante unos minutos, todo el mundo está pendiente de la pantalla. Desde RTVE queremos unir a diferentes generaciones, las que sintonizan TVE y las que viven la fiesta en RTVE Play”, ha explicado.

‘Vive San Fermín 2026’ “Llega uno de los momentos más esperados del año. Del 6 al 14 de julio, esta casa estará dándolo todo en Pamplona para contar como siempre los Sanfermines en todos los canales con una programación especial”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación. El lanzamiento del Chupinazo desde el balcón de Ayuntamiento será el pistoletazo de salida a nueve días ininterrumpidos de fiesta. Como cada año, el 6 de julio, desde las 11:30 horas, La 1 y RTVE Play ofrecerán en directo el comienzo de las fiestas de Pamplona a las doce en punto del mediodía. A partir del día 7 y hasta el 14, cada mañana, desde las 7:15, La 1 emitirá en directo el especial ‘Vive San Fermín’. A los ya veteranos Ana Prada y Julian Iantzi, que presentan por quinto año consecutivo este especial, se les unirá esta edición Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines: “En un día como el de hoy recuerdo al pequeño Egoitz de 8 o 10 años que madrugaba para ver los encierros. Llegar hasta aquí es un regalo”, ha asegurado “Txurru”. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro: “Nuestro deber es trasladar el pulso de un encierro a quien no puede correr o decide no hacerlo”, ha afirmado. “Txurru” y Julian tomarán el pulso a las calles y su gente, con sorpresas entre los corredores y los seguidores del encierro. Iantzi lanzaba un símil futolístico: “Esto es como la Champions League, nos ven millones de personas, y eso es todo un logro, conseguir que España desayune con nosotros. Muchos no abren sus bares o sus tiendas hasta que acaba el encierro”. El equipo de reporteros formado por José Carlos Fernández, Maitane Bermejo, Renata Rota, Mila Payo y César Vidal permitirá que el público viva los Sanfermines como si estuviese en Pamplona. Para la presentadora Ana Prada, todo el equipo es “una gran cuadrilla” que se encarga de “retransmitir la vida en directo”. “Puede pasar de todo, y la audiencia se emociona cuando hay gente que se juega la vida a diario. Durante el resto del año, muchos me preguntan por los Sanfermines, y eso es increíble”, ha destacado. A partir de las 7:55 horas, llega el plato fuerte, el encierro. Este año, con una novedad muy especial: además de la señal realizada en televisión, la audiencia podrá ver en el móvil o en su dispositivo favorito el encierro desde la cámara que elija del recorrido, para seguir la carrera desde el punto de vista y lugar que prefiera, tanto en directo como una vez finalizado. Así se podrá vivir la emoción como si estuviera en la calle de Pamplona que decida. La plataforma RTVE Play ofrecerá cada día, además de la señal en directo del programa especial de La 1, otras nueve cámaras colocadas en los puntos estratégicos del recorrido: Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta 1, Estafeta 2, Telefónica, Callejón y la Plaza de Toros. Nunca antes se había habilitado esta función multicámara en directo, lo que da el control total al usuario durante los minutos más espectaculares del día. “El espectador va a ponerse en la piel del realizador, pinchando cualquier cámara a su antojo, haciendo del encierro una experiencia inolvidable”, ha explicado Jorge Vázquez, director junto a José María Chiquito de ‘Vive San Fermín’. Una vez finalizado el encierro, tendrá a su disposición el vídeo completo y todos los demás para ver con detalle cómo ha transcurrido el encierro en los lugares más destacados. ‘Vive San Fermín’ contará con 33 cámaras, 400 metros de tirolinas, un dron, más de 100 profesionales técnicos y 10 kilómetros de cable que harán posible conocer los detalles de una carrera única desde todos los ángulos. Por su parte, los Telediarios y el Canal 24 horas estarán en Pamplona un año más para contar, desde la calle y en directo, todos los detalles de los Sanfermines, una fiesta internacional que va mucho más allá de los encierros. Las periodistas Lucía Blázquez, Irene Jiménez y Elisa Cardenal serán las encargadas de contarlo este año en los servicios informativos de TVE.

La audiencia madruga Los encierros de 2025 reunieron una audiencia media de 1.364.000 espectadores y un 63,9% de cuota de pantalla, el mejor dato registrado desde 2022. En total, cerca de 3,7 millones de personas siguieron algún momento de los encierros a través de RTVE. En Navarra, la audiencia alcanzó una media del 87% de cuota, el mejor resultado desde 2019, confirmando el extraordinario arraigo social de este acontecimiento y el interés que despierta tanto dentro como fuera de la Comunidad Foral. Los Sanfermines son también un acontecimiento muy relevante para las emisiones y publicaciones de RNE, RTVE Play y RTVE Noticias, entre otros.

RNE pone sonido a los Sanfermines Los oyentes de RNE se sumergirán en la programación especial de San Fermín 2026 desde el inicio hasta el cierre de las fiestas, gracias al gran despliegue de los profesionales de la emisora de RNE en Navarra. Javier Izu, director de RTVE Navarra, retransmitió su primeros Sanfermines hace 37 años: “Este 2026 le pondremos la misma pasión para transmitir la emoción de la calle, todo lo que no se ve”, ha señalado y ha puesto en valor “la enorme red de emisoras territoriales de RNE que da soporte a despliegues tan especiales como éste”. El equipo de RNE encargado del despliegue de San Fermín 2026: Amaia Otazu, Javier Izu, Mercedes Azcárate, Imanol Zozaya, Asier Cotelo y Juan Yeregui En el Chupinazo, el lunes 6 de julio desde las 11:30 horas, estarán al mando de la retransmisión Fabiola Muñoz y Marta Azulgaray. Esa jornada, el informativo y el programa territorial se realizarán en la Avenida Carlos III, en pleno centro urbano de Pamplona y del epicentro festivo. La radio pública hará seguimiento diario de los contenidos sobre la fiesta, con especial atención a los encierros, cuya emisión comenzará a las 7:45 y se sincronizarán las emisoras a las 7:58 horas. Cada mañana, los profesionales de RNE estarán distruibuidos en los diferentes tramos del recorrido: Amaia Otazu (Corrales Santo Domingo), Javier Izu (Plaza Consistorial), Mercedes Azcárate (curva Mercaderes), Asier Cotelo (Estafeta), Imanol Zozaya (Callejón) y Juan Yeregui (Plaza de Toros). Para el cierre de los Sanfermines, la retransmisión del ‘Pobre de mí’ correrá a cargo de Andrea Delgado. Toda la cobertura podrá seguirse también a través de RNE Audio.

Canal temático Sanfermines El lunes 6 de julio a las 10:00 horas, RTVE Play estrenará el canal temático RTVE Sanfermines, que estará en emisión hasta el 15 de julio a mediodía. Los usuarios podrán disfrutar de él durante 24 horas al día y volver a sentir la emoción y tradición con todos los encierros, el chupinazo, reportajes y programas especiales desde 2008 hasta la actualidad. Asimismo, quien lo desee podrá disfrutar del amplio despliegue de RTVE en la portada especial de San Fermín que lanza RTVE Play, que pondrá a disposición del usuario todos los directos, los vídeos de los encierros y amplio contenido extra. Quienes estén registrados gratuitamente podrán seguirlo desde cualquier dispositivo y lugar en el que se encuentren