La subdirección de emergencias de Navarra lanzará el chupinazo de los sanfermines 2026

La Subdirección de Urgencias de Navarra será la encargada de lanzar el Chupinazo de San Fermín 2026 desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Su candidatura ha sido la más votada en el proceso de participación ciudadana, con 3.775 apoyos, el 32,15% del total. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este martes el resultado en la Casa Consistorial, acompañado por representantes del colectivo elegido. Allí han podido asomarse al balcón y simular el gesto que repetirán el próximo 6 de julio, cuando prendan la mecha que abrirá oficialmente las fiestas.

Un reconocimiento al trabajo sanitario La elección supone un reconocimiento a quienes trabajan cada año en la atención urgente durante los Sanfermines: profesionales de los centros de urgencias extrahospitalarias, coordinación del 112, ambulancias, personal médico, enfermería, técnicos y otros equipos implicados en el dispositivo sanitario. Durante las fiestas, Urgencias de Navarra forma parte del engranaje que permite atender incidentes en los encierros, en la calle y en los actos multitudinarios.