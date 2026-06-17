La subdirección de emergencias de Navarra lanzará el chupinazo de los sanfermines 2026
- Su candidatura ha sido la más votada en el proceso de participación ciudadana, con 3.775 apoyos, el 32,15% del total.
- La elección supone un reconocimiento a quienes trabajan cada año en la atención urgente durante los Sanfermines
La Subdirección de Urgencias de Navarra será la encargada de lanzar el Chupinazo de San Fermín 2026 desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona. Su candidatura ha sido la más votada en el proceso de participación ciudadana, con 3.775 apoyos, el 32,15% del total. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha anunciado este martes el resultado en la Casa Consistorial, acompañado por representantes del colectivo elegido. Allí han podido asomarse al balcón y simular el gesto que repetirán el próximo 6 de julio, cuando prendan la mecha que abrirá oficialmente las fiestas.
Un reconocimiento al trabajo sanitario
La elección supone un reconocimiento a quienes trabajan cada año en la atención urgente durante los Sanfermines: profesionales de los centros de urgencias extrahospitalarias, coordinación del 112, ambulancias, personal médico, enfermería, técnicos y otros equipos implicados en el dispositivo sanitario. Durante las fiestas, Urgencias de Navarra forma parte del engranaje que permite atender incidentes en los encierros, en la calle y en los actos multitudinarios.
Tres personas en el balcón
Ahora deberán decidir quiénes serán las personas que suban al balcón consistorial para lanzar el cohete. El reglamento establece que podrán hacerlo un máximo de tres representantes, que simbolizarán al conjunto del servicio y a todos los profesionales que trabajan durante las fiestas.
En la votación popular han participado 11.740 personas. Tras Urgencias de Navarra han quedado otras candidaturas como la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, la Coral Santiago de la Txantrea, la Federación Navarra de Pelota y las Mujeres Investigadoras del sistema navarro de I+D+i.